國民黨方面對於中共抗戰態度的看法，亦多與上篇情況相同，例如蔣介石告知來華訪問的美國副總統華萊士（Henry Wallace）說：「共產黨希望看見中國的抗日垮台」，「祈禱國民黨將先於戰爭結束而崩潰，因為這個崩潰將使他們取得政權。」

1941年4月13日，日蘇簽訂中立條約，日本解除後顧之憂，得以集中兵力，用於中國戰場。即動員6個師團以上兵力，進攻黃河北岸中條山國軍根據地。

5月5日，蔣令參謀次長劉斐面詢周恩來，共軍能否擊敵，或即放棄抗日立場？周答即電延安。毛回電說：「國民黨現已大慌，卻仍想用激將法使我為他拚命，……對配合作戰，可滿口答應，請其速發餉彈等。」

5月10日，第一戰區司令長官衛立煌致電彭德懷要求八路軍予以配合。對此，毛澤東致電彭等說：「在太南、太岳兩線者于戰事發生時，雖不是猛打，但應準備施行之，在其他地區者只做樣子，不應實施。」

毛氏行徑，正如軍令部長徐永昌所瞭解的，其在《日記》中記云：

共軍之打敵與否，全視與彼有利與否；如有利，我不要求，彼亦打（開〔抗〕戰前及開戰初為然）。否則乘我要求答我以必打（是〔其〕實是看我打，遇機尚要撿我便宜）而不打。事前是宣傳，事後是要求。

抗戰期間國共之磨擦，尤其在華北敵後地區的衝突，可謂兩敗俱傷，據參謀總長何應欽1942年11月在國民黨中央全會之報告，謂日軍在華北實施其所謂強化治安運動，對晉冀察魯的我方游擊區，大舉進攻。我方以往在此地區可以一軍一師的部隊自由出入，襲擊敵軍。但自去年（1941年）我軍退出這個地區後，18集團軍（中共軍）在日軍的進攻下，也不能存在；尤其河北平原自平漢路以東一直到海邊，我軍現在一連一營人進去都極困難。

何應欽見到共軍的師長林彪時，問他共軍在華北敵後能否有一營人的活動，林說一連都很困難。何對林說：「你們以前要和我們自相殘殺，要趕走我們的軍隊，現在還不是同歸於盡！否則就不會有這種情形。」林無言以對。

圖為民國34年9月10日，冷欣將軍赴重慶，呈獻日本降書予蔣中正主席。（鄧博仁翻攝）

事實上，共軍在抗戰過程中，並非無所表現。學者認為中共動員基層農民，建立敵後根據地，雖然無法阻止日軍的侵略，但可以阻止日軍擴大和鞏固其占領區，也可以阻止日軍達到以戰養戰的目的。

至於蔣氏領導抗戰，雖有大功，但也不無錯失，即以淞滬會戰而言，學者認為蔣犯了戰略上的錯誤，以70萬軍隊用於消耗戰，只知用正規軍去抗日，不懂得像毛澤東在《論持久戰》中所謂深厚的偉力，存在於民眾之中。而其更大錯誤，是在抗戰過程中，堅持反共及一黨專政，致埋下了戰後內戰的伏筆。

平情而論，西安事變，和平解決，促成國共合作抗日，取得抗戰勝利，此為值得肯定之事。但在抗戰時期，不斷磨擦，彼此防範，相互攻擊。不僅抵消抗戰力量，且為同盟友邦所輕視。雅爾達密約之被出賣，蘇聯漁利，外蒙脫離；戰後為爭奪政權而內戰，造成極大的災難，生靈塗炭，國共及蔣毛二氏皆難辭其咎也。

【未完待續，蔣世安專欄每周四刊出】