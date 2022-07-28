民國42年秋末，父親擔任台中師管區首席副司令時，奉國防部命令籌備「全台陸軍防務及演訓檢討會議」。開會當天，蔣介石率領蔣經國、總統府戰略顧問白崇禧，以及國防部長郭寄嶠、參謀總長周至柔等，聯袂由台北蒞臨台中師管區。

父親回憶，民國43年7月蔣介石正式任命桂永清代替周至柔成為參謀總長，桂永清在自己的任命案確定後，立刻命令父親準備接掌國防部第五廳中將廳長的職務，消息傳來師管區中的同袍皆為父親慶賀，第五廳負責掌管三軍的編制裝備及訓練演習業務，正是父親的專長。當時的國防部內部編製是：第一廳主管人事，第二廳主管諜報，第三廳主管作戰，第四廳主管補給，第五廳主管編製裝備及訓練演習，第六廳主管科技研發。

不料還等不及所有新人事命令正式頒布，桂永清卻突然暴卒了。父親回憶，在桂永清升任參謀總長後，每周兩人至少見面4、5次，父親還陪同桂到中南部視察各兵團部隊，桂逝世前兩天的整個上午都還在國防部裡跟所有即將履新的廳長們開會，當時見他神采奕奕，對未來如何壯大國軍及反攻大陸，充滿抱負與理想，說話滔滔不絕、鏗鏘有力，一點也看不出來任何生病或厭世的徵兆。

父親與桂永清兩人乃是舊識，當初是由老長官萬用霖引見，桂與萬不但同樣出身中央警衛師，還是黃埔同學和江西小同鄉，因此頗有交情。大陸時期的父親在不同戰場中與桂永清共事過，但是到了台灣以後彼此才有了更密切的接觸，父親自國軍第211師改編後，擔任台中師管區首席少將副司令期間，奉蔣介石命令圓滿地完成全面整建成功嶺、竹子坑、坪林和車籠埔是四大士兵訓練中心，成績斐然，屢獲國防部嘉獎，並獲頒忠勤勳章一座，父親對國軍的裝備及訓練業務非常嫺熟，因此桂永清對父親非常欣賞 。

雖然桂永清在「舟山大撤退」一事上與蔣介石產生分歧，但真正讓他栽了大跟頭的原由，卻是不願積極配合蔣經國推行國軍政工制度這件事。

雖然不似孫立人的恃才傲物， 甚至對蔣經國的話根本不理不採，桂永清至少在表面上還能與蔣經國保持和諧關係，彼此相互尊重。但是，後來桂永清還是忍不住對首批進駐海軍內部的政戰人員，表現出非常排斥與輕蔑的態度，甚至多次在公開場合聲色俱厲地訓飭政戰人員「沒有事找事做，一天到晚不解決問題，卻專門製造問題」。

俗話說「打狗也要看主人」，桂這種對政工制度的嫌惡與不屑，終於惹惱了蔣經國，兩人甚至還鬧到蔣介石面前，結果桂永清被蔣介石狠狠訓斥了一頓。事有不巧，此事過後不久，海軍內部政戰人員就查出桂永清的「小金庫」弊案，緊接著桂在民國41年4月被拿掉了海軍總司令的職務，調任為總統府參軍，這時的桂永清覺得意興闌珊，因為眾人皆知參軍長是個位尊無權的閒差事，桂以為自己的軍旅生涯至此已經走到了盡頭。

可是桂永清終究不是一般人，他的底子還真硬，不愧是蔣介石昔日的十三太保之一，蔣介石雖然狠狠罵了他，摘除了他的總司令，但心中卻始終沒有忘記他，還是欣賞和器重他。桂永清的冷板凳坐了不到兩年，民國43年7月又被蔣介石起復重用，令他代替周至柔成為參謀總長，可是這回離奇的是，他卻只幹了42天就突然離奇暴斃，留下後人諸多的流言和臆測。

儘管後來市井傳言紛耘，其中多以「小金庫」弊案為由，推斷桂乃害怕東窗事發，因此畏罪自殺。父親則認為這種論點根本站不住腳，而且不合乎情理。姑且不說「小金庫」一案的真偽曲直，既然該案已經被政戰組織調查了長達近3年以後，桂居然還能被蔣介石再次重用，足見政戰人員實在找不出讓桂一刀斃命的充份證據，因此蔣介石才會安心起復桂永清。既然如此，桂又有何罪之憂？又何必自尋短見？

其實，父親也私下問過桂這件事的內幕，桂則表示，實則因為自己在6年海軍總司令任上厲行改革，上上下下確實得罪了不少人，所以便有人尋隙在桂的龐大特支費盈餘上面做文章。但是，桂明白地告訴父親，自己心胸坦蕩，並且十分自信能夠禁得起任何的調查。

眾所周知，中華民國海軍自從民國元年建軍起，一直到民國35年都被緊緊掌握在「閩系」手中，其間歷經11位總司令，從首任的黃鐘瑛至桂的前任陳紹寬，無一不是福建人，當時海軍內部的各種重要官位要職，幾乎皆必須是「八閩人士」始能擔任，所以長期以來演變成國軍內部一個非常獨立和封閉的另類派系，外界對於海軍內部的人事及行政都很難插手。

抗戰勝利後，蔣介石決定打破這個僵局，於是指派與海軍素無任何淵源，並且一向以行事果決和手法嚴烈著稱的桂永清，來徹底進行海軍的整頓。

民國35年桂由陸軍調任海軍副總司令，並兼代總司令，當時名義上的海軍總司令是陳誠，但陳誠又身兼軍務繁雜的參謀總長，所以實際上管事的總司令仍是桂永清。

桂為了快速清除「閩系」長期壟斷海軍所有資源的陳苛舊病， 便引進了大批陸軍軍官，並且開始大力拔擢和重用海軍內部長期被壓抑的「非閩系」軍官，此舉造成「閩系」舊派軍官的強烈反彈，因此不斷故意製造事端，諸如無故撞船和槍砲走火等等，尤其在國共內戰開始後，不斷有「閩系」海軍人員率艦投共， 如此一來更迫使桂永清使用更激烈手段來對付「閩系」，他針對全體海軍進行嚴格的思想審查，凡涉嫌共產思想的人員，不經審訊一律下獄或逕自槍斃，此舉不僅惹來外界的非議，也種下別人藉口報復的禍根。

雖然父親與國防部中將廳長一職擦身而過，回到本職後，依然與同仁們宵衣旰食勤奮努力，等到所有中部地區的軍事訓練中心整建工程告一段落後，民國45年父親又奉令轉任台南師管區首席副司令，主要負責整建台南官田士兵訓練中心，以及改建高雄衛武營區。當時由於大專院校畢業人數逐年大輻度增加，因此服兵役的預官人數亦陸續增長，台中成功嶺集訓中心已經逐漸不敷使用，因此國防部決定把部份衛武營區重新改建成為「預官養成教育集訓中心」，用來分擔成功嶺的沉重訓練業務。

父親說，「衛武營」所在地本來是原住民的獵場，清朝成為台灣南路營的駐兵場所，喚做「下埤頭」。日據時代則成為一個倉庫用地，被日軍用來堆放較重武器，後又用為輕型飛機場。民國36年11月孫立人把陸軍訓練司令部遷至高雄鳳山衛武營現址，此地當時叫做「五塊厝營區」，孫又調遣他曾經統率的新一軍和稅警總團的舊屬做為主要幹部，專門用來訓練專屬他的美式新軍。直到民國39年「中央軍官學校」在鳳山復校以後，此地才正式改名為「衛武營」，並且轉化成新兵及預官訓練中心，後來的「陸軍步兵學校」也設在附近。由於父親的勤懇實幹和任勞任怨，這段期間獲得國防部的許多記功和嘉獎，並且獲頒八星寶星獎章及九星寶星獎章各一枚，以資表揚。

民國四十七年父親獲得國防部頒綬八星寳星獎章一座。（照片：作者方述斌提供）

今日的衛武營區已經改建成為都會公園和藝術文化中心，有一年偕雙親南下高雄遊訪名勝，信步於昔日練兵廣場，只覺滄海桑田、恍若隔世。聽罷琴聲悠揚的音樂會，行經燈火浪漫的庭前廣場，耳際彷彿還隱約飄揚著雄壯威武的答數和軍歌聲響。

（作者為作家）

【本系列完】