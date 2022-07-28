氣溫飆升、中火2號機破管，供電恐將面臨大警戒。台電回應表示，已備方案，供電沒問題，圖為中火。（本報資料照片）

依我國預算法規定，政府各單位預算編列應注意歲入、歲出的「預算平衡」。過去不論誰執政，各機關也都按照這個原則辦理。但根據最新公布的台電公司預算，卻發生史上第一次「赤字預算」，主因為台電目前資本額為新台幣3300億元，但截至今年5月總累積虧損已達2243億元（包含本年已認列虧損1057）。亦即若情勢不變，台電將在明年「破產」並進行清算！

為了拯救台電的破產命運，經濟部計畫先利用赤字預算宣告台電危機，再用「國庫增資」的方式提高台電資本，讓台電不會因虧損超過資本額而破產，一切看似合理並救了台電，但嚴格說起來，國庫增資不就又是全民替台電買單？而進一步追根究柢，完全是因為政府錯誤的能源政策所導致的現況！

造成台電至今累計虧損的主因是事業虧損，眾所周知台灣的主要發電燃料都必須由國外進口，今年適逢俄烏之戰延燒，國際燃料價格持續攀升，導致中油、台電成本大幅上升。本來依據《電業法》，台電在訂定電價費率時應依據計算公式保留3%-5%的利潤，但為了配合政府政策考量（穩定物價而凍漲、少漲），電價無法反映發電成本，造成發電虧損。另一方面又因為民進黨政府為了「2025非核家園」，近幾年大力推展綠能發展並以較高的價格回購綠電，再度推升台電供電成本，無怪乎會造成台電入不敷出！

另一方面，隨著今年入夏以來氣溫屢破新高，用電不斷攀升，各地不斷傳出跳、停電事故。即使不談缺電問題，但供電網絡的破碎、終端設備的老舊問題卻展露無遺，而停電事故的頻繁發生也造成台電工程人員必須繃緊神經、疲於奔命。依照公司法原則，虧損豈能配發獎金？赤字預算等同宣告年度獎金已經消失，員工士氣豈非再受打擊？

經濟部除了用注資的方法救台電之外，更重要的是要解決台電設備老舊、電網殘缺不全、發電成本過高的根本問題，才能真正拯救台電，並讓台灣人民享有安全、足夠的用電環境！

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※