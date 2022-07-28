「人才」具有稀少性、獨特性、創新力、生產力、外部效益大等特性，故成為全球競逐對象。若是薪資成長停滯、工作環境不佳、欠缺發展潛力，加上人才具高度流動性，那又如何留得住人才？更令人憂心的，國內各界普遍認為缺人才，影響國家與產業長遠發展甚鉅，顯然此問題值得高度重視，並圖謀改善；尤其在教育與人才培訓方面，更需加緊充實。

教育是培養人才最主要的場域，若是教育培養出來的人，不能學以致用，也無法賺到合理薪資，甚至是失業，從某種角度言，就算不上是造就人才。回顧1990年代中期以後，全台由於廣設大學，打開大學窄門，卻便宜行事的將職業專校紛紛改制成技術學院或科技大學，並且缺乏完整的配套與退場機制，加上少子化現象的猛烈衝擊，肇致問題叢生。

例如餐飲、觀光、旅遊等科系設置過多，所培育的人才供給相對過剩，由市場機能決定的薪資水準自然偏低。由勞動部「109年15-29歲青年勞工就業狀況調查報告」可知，在所有行業中，青年勞工現職每月薪資分布在最低薪資級距，其比率最高者，就是服務業中的住宿及餐飲業，約占26％，亦即約四分之一屬於低薪者；或許年輕人喜歡此行業，進出入的障礙低，但也應加強創意與核心競爭力，擺脫低薪困境。至於理工及技術密集的相關科系，由於知識技能投入產出的過程相對比較辛苦，學習上的進入障礙較高，使得相關人才供給與產業升級發展之需求上，產生嚴重人才缺口及結構性失衡現象，尤其以當前半導體產業為然。

其實，造成教育投資與產業人才需求脫節的原因，與政府相對缺乏宏觀、前瞻、有遠見、具配套的動態調控能力與作為具密切關係。而在產業發展之時間歷程上，若是教育投資、建教合作無法配合產業需求，也無力回應全球化、自由化、少子化之變局，就會呈現教育政策與產業政策嚴重脫節窘境，「薪資低」與「人才缺」並存，歷任政府產生失靈恐難辭其咎。

依據國發會的資料，台灣就業人口在農、工、服務業之三級產業結構占比，服務業總在六成上下。然而，一般服務業不但屬勞動密集，且技術層次低，極可能被自動化、人工智慧（AI）所取代，政府與產業必須即早因應。相對的，具知識性、高科技的專業服務業，工作機會反而增加。隨者產業創新與結構改變，需要的人才在變，各級教育投資與人才養成，更應妥謀對策、未雨綢繆。

教育人才供給及產業人才需求，在時間動態配合上具有不確定性，當需具效率與能力的政府規劃、調控，在資訊上、執行上、政策工具搭配上，展開長期預期與動態調整，才能降低人才供需上的落差，避免人力資源浪費。其中教育部、經濟部、國發會、勞動部、科技部、內政部等部會，更應密切搭配，才能產生具體的綜效。

為了填補人才供需上的落差，加強人才培訓絕對是個重點，當能提高勞動生產力。然由勞動部「職業訓練概況調查報告」可知，近年來企業辦理職業訓練的家數比率在30％左右，實屬偏低，政府應該協助其改善。以往產業租稅減免獎勵項目浮濫，是令人高度質疑與詬病之事；惟在「促進產業升級條例」中，對人才培訓支出如同研究發展支出一樣，基於這些「功能別」行為對社會產生外部效益的考慮，故而提供稅額抵減，是極少數具有理論基礎的減稅對象，卻在接續的「產業創新條例」中遭到取消，就有商榷餘地。未來若能合理的透過稅額扣抵，強化人才培訓，增進專業技術含量與薪資水準間的正向關係，當可改善普遍低薪現象。

最後，產創條例第五章特別加強產業人才資源發展，例如在第17條中，透過由行政院指定專責機關建立產業人才資源發展之協調整合機制，進而辦理重點產業人才供需調查及推估，推動產業、學術、研究及職業訓練機構合作之規劃等；在第18條中，訂定產業人才職能基準、推動產業人才能力鑑定；第19條則為厚植產業人才培訓資源，輔導國內及引進國際人才培訓機構等，均應展現行政效率積極落實，具體發揮育才、養才、用才功能，以期提升國家及產業競爭力。