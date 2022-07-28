世道混濁，執政黨上下交征利，不務正業、只為選舉，以為可以壓制天下人、欺瞞天下人，然而，｢舉世皆濁我獨清，眾人皆醉我獨醒｣，還是有人敢站出來伸張正義。

林智堅的論文門炒得沸沸揚揚，天子愛將出事，眾將官全力護航，沒想百密一疏，論文門｢關鍵人｣余正煌居然跳出來，公然澄清自己沒有抄襲，狠狠給了指導老師陳明通一記耳光。

論文門尚在混沌階段，綠營似乎還在期待，余正煌什麼時候跳出來幫｢小太子｣背書？孰料人是出來了，卻完全沒有照本宣科，而是據實以報、以證自己的清白。

這需要多大的勇氣啊？余正煌不想在國家機器裡混了嗎？難道他台大國發所博士班不想畢業了嗎？進入調查局必定也會遞投名狀，現在居然連國安局長面子都不給，未來的前途、事業堪憂。

其實國家公務員正需要這種清明公正的中流砥柱，余正煌想必也經過排山倒海而來的壓力，但最後仍做出對得起學術、國家及良心的選擇。

民進黨會就此收手對｢小太子｣做切割？不會！對余正煌的攻擊正方興未艾，最容易的方式就是將其打成中共同路人，用個｢抗中保台｣大帽子一壓，誰都逃不出民進黨的緊箍咒。

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