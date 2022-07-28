「岸田首相什麼時候感染新冠病毒？」

問這個問題，絕對是烏鴉嘴，卻也是當今日本社會的一大話題。

7月27日，日本一天新確診的感染者達到了20萬9694人，創下了疫情發生近3年來單日確診人數的最多紀錄。死亡129人。而東京都一天新確診了2萬9036名感染者，是上週三的1.4倍。

人們擔憂的，不只是蔓延全國的疫情新紀錄，而是首相官邸也成了重災區。

位於東京都永田町的首相官邸，是日本國家的神經中樞。

進入7月，岸田首相身邊的幹部頻頻感染。首先是15日，首相輔佐官中谷元（前防衛大臣）被確診感染。23日，每天與岸田見面商談的內閣官房長官松野博一，也被確診感染。內閣官房長官可是內閣的大管家，而且每天上午和下午都要主持記者會。

27日，擔當財政業務的首相秘書官宇波弘貴又被確診感染。

首相官邸稱，宇波秘書官是在27日上午出現發燒症狀，經PCR檢測後，確診為陽性，目前在家裡自療。與他同一間辦公室的另一位首相秘書官中山光暉作為密切接觸者，已被要求居家隔離3天。

這3位感染者都是岸田幾乎每天都要接觸的主要幹部，卻在短短的10多天時間裡接連感染，人們懷疑新冠病毒已經常駐官邸。

人們的這一份擔憂還在於岸田並沒有停止晚上的聚餐，而且聚餐者中，也頻頻出現感染者。19日晚上，與岸田一起吃飯的自民黨幹事長代理上川陽子，也在24日被確診感染。雖然從25日開始，首相官邸的警衛班子對於和岸田晚餐的人員，均在入室之前，要求進行一次抗原試劑檢測，但是，這有沒有絕對的效果，很難說。

過去一周，日本感染人數達到了96萬9068人，在世界各國中屬於最多，創下了世界第一。甚至713名國會議員中，感染者已經達到了116人。

疫情這幾年，美國兩任總統都感染過新冠病毒，日本首相換了3任，卻一個人也沒有感染過，想想也挺不可思議。

「岸田首相感染病毒只是時間問題」，不少日本人這麼說。

既然存在著這麼多的感染危險，岸田為啥還要三天兩頭跑出去喝酒？除了工作需要，最大的一個原因，岸田是想通過自己的「以身作則」，告訴國民：疫情當然要防，但生活必須正常。

日本目前流行的Omicron病毒，98%已經是BA.5型。而且感染力更強的BA.2.75型也在各地出現。日本厚生勞動省的疫情專家委員會推算稱，27日時，BA.2.75型病毒在日本新確診感染者中的占比，已經達到0.6%。

東京都的疫情專家委員會推算，到8月上旬，東京都一天的感染人數，最多將會達到5萬人。以此類推，全國一天將會達到40萬人。而目前，日本各地的新冠病毒床位的使用率已經普遍超過了50%，沖繩縣更是達到了85%。雖然專家們普遍認為， BA.5病毒的致死率不高，但是，醫療資源的緊張，尤其是醫院內部發生集體感染導致的休診，將會影響其他病人的救治。

日本政府對於急速蔓延的疫情，公開表示「不會採取限制人員行動」的措施，也沒有要求餐飲業提前打烊，只是要求人與人對話的距離，保持2米以上。甚至在27日，日本政府還宣佈，從28日開始，來自疫情嚴重的國家的入境者，進入日本後，自我隔離的時間從7天縮短到5日。而來自中國和美國等100多個國家的人員，從6月開始，已經實施了入境「免檢免隔離」的措施。

也就是說，即使感染人數再多，日本政府依然選擇躺平。甚至日本的頭號疫情專家、政府疫情專家委員會會長尾身茂在14日的記者會上公開表示：「新冠病毒正在朝向5類病毒的方向發展」。5類病毒的代表就是季節性流感。尾身會長的這一表示，反映了日本政府對於新冠病毒的認知與態度。

寫完此文時，剛好看到中國駐日本大使館總領事詹孔朝先生在微信朋友圈的一個呼籲：

「新冠病毒真的會死人，住不進醫院的情況又開始增多，提醒各位同胞一定要小心，注意做好防疫措施。」（作者為亞洲通訊社社長）

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