最近的中美王布會談中，美方已明確務實釋出善意，提出六不回應。包括美不尋求對華新冷戰、不試圖改變中國體制、不挑戰中共執政地位、不尋求圍堵中國、不支持台灣獨立、不改變台海現況。這讓複雜糾結多年的兩岸態勢終於較為明朗，回到兩岸中國人之間的本來面目。

由內而外的觀點，俄烏衝突觸發全球天平傾斜，台灣藍綠皆為安倍降下半旗，島內選戰勝負已與施政良窳關聯不大，疫情沉澱則讓債多不愁的台灣情勢明顯嚴峻，並經國際報導成為全球最危險的地方。

至於自外而內的觀察，則台灣問題純屬內政，兩岸發展已過黃金交叉，以民生經社取代主權統獨，有助爭取島內多數民心。由南台灣長期經濟不佳卻仍支持綠營看來，空台窮台政策衝擊台灣經濟，然而無助促融促統。

台灣不獨大陸政改相互牽動知易行難，兩岸不拖不武之下取徑經社深化融合，已經成為眼前兩岸重要出路。如此困頓糾結的格局成因，在於兩岸議題對於自南而北的中低階層與青年世代，已成禁忌長期帶偏。2/3的台灣同胞沒去過大陸，3/4的南台人才持續北漂。

2000年至2008年間，一心向上發展的大陸逐漸難以兼顧對台工作，在兩岸交流中也就產生了質變，蜻蜓點水的業績導向逐漸取代了原本自發的民族感情。這也成為2016年起台灣民情丕變的重要深層原因。

在大陸傳承尊崇的中山思想中應該包括了：均富自由；平等與打不平等；根據事實，不能單憑學理；以及知難行易與迎頭趕上等。這些精神在對台促融促統方面，倘若得以聚焦民生發展，並以台灣轉型下被忽略的南台灣作為試點地區，當是值得嘗試的經社融合。

此即2017年1月由大陸涉台智庫定調，在廣西柳州召開首屆「兩岸南南合作發展論壇」的構想初衷。接著由孫文南院等民間團體持續在島內倡議，包括：

-2018年高雄地方選舉中，此已成為藍營候選人的核心政見。

-2019年在高雄舉辦高厦民間交流論壇。

-2020年於南中北舉辦民主協商IM會議。

-2021年舉辦「兩岸如何協同共好」大型視訊會議。

-2022年預計提出民間版本的民主協商台灣方案。

值得介紹的是，南南合作是由聯合國定調開啟，於二戰後的1955年在印尼萬隆首次召開國際會議。著眼全球皆有明顯北南的發達與發展中的國家地區差異，民生發展的內容除了經濟還有社會。

對於南方國家地區，由於區位條件、基礎建設、資源稟賦、產業結構、地方民情、與政策方向等，導致市場未能充分開放，現代發展未能完成。然而彼此之間存有許多近似經驗與共同需求，值得學習切磋交流合作。

至於兩岸之間的南南合作，當然更有著民生發展與主權統獨的牽動糾結。對於兩岸融統的適切關聯，即是高雄位於台灣南部，而台灣則在大陸南方。由地緣政治與國際戰略觀點，抓住南台灣的融合統好，可謂超前部署一步到位，由城市地區的民生發展視之，此則可謂促進實現社會公平。

台海議題似可簡化為兩岸中國人的主權面子與經社裡子的競逐堅持，以及高層政策宣示的面上口說與基層政策執行的心裡實質考量盤算。若以公共事務的議題界定與多方博弈的益損分析，大體態勢已是：

-北京：主導掌握撥雲見日，和平文明完成使命；得以小小經社裡子換得大大民族精神與國際面子。

-北台：高抬貴手成全大局，協助翻好歷史新頁；城市建設宏圖大展，深化精緻軟體基建。

-南台：內外加持開展方向，民間在地深化融合；高感取代高強發展，海造中心全球樞紐。

-少數輸家：野心台獨與倖佞獨台。

-最大贏家：超越封建邁向復興。

30年以來市場化與民主化下的台灣發展與兩岸議題，似乎較為在意檯面上的面子而卻忽略檯面下的裡子，主要即因處於不同發展階段的經社世代與南北差異。由此導致的各種代價包括：南台灣偏差執政與長期對外不開，北台灣高房價與全台少子化，南台灣建設空置與北台灣重複加碼下的龐大碳排放與碳足跡，高等教育自南而北的質變空心化，南北世代的價值意識扭曲斷裂，以及延宕迄今的兩岸僵局。

歷經2008年與2018年的多番嘗試，這些深化僵固的發展制約靠台灣自力導正已無可能。然而倘若兩岸攜手同心，以促進多層次多面向的社會公平作為訴求，以民間部門公民自發方式解放思想，應該可以接續兩岸經濟發展的合作模式，為促進深化融合與統好治理工程奠定良好基礎。

在中國百年前的艱難探索中，國父曾經堅持中道聯俄容共。30年前兩岸開放交流時，大陸參採台灣經濟建設經驗，而今在堅持九二共識之下，針對台灣的社會轉型沉痾，發揮大陸的社會主義體制優勢，亦是合理合情的守望相助。

面對因應科學革命的變遷轉折，1960年代學術界曾經嘗試派典轉移。眼前21世紀的全球化資本主義與中俄代表的社會主義持續交鋒已近攤牌。在以台灣作為競技場的眼前態勢之下，理應發揮人類進階的治理體制與治理能力，就看能否解放思想共同努力，添上一筆兩岸自信。

當下可以起行的促融促統包括，經由各式各樣民生發展課題案例以理論方法指引操作的解讀剖析，逐步融合大陸提出有序有節符合實際的協商民主，擺脫徒具形式多拖無益的台灣政局。這些將是突破困境引領兩岸、復興民族邁向大同的重要里程與關鍵路徑。

更進一步的努力，則如除了現象層面透過媒體網絡被動了解的社會輿論群眾動向與選舉動員佈局操作外，在於本質層面可以主動形塑促融促統的認知因子。並可試以正向方式積極導正青年基層的認知偏差，與知行脫節的兩種記憶。

如果對外關係是發展競逐的面子工程，那麼台灣內政就是融合統好的內裡要徑。曾經有謂攘外必先安內，深入了解島內情況有助統好工作，作好統好準備當然有助早點統一。30年之疾不是不能濟以3年之艾。台北雙城論壇的務虛與兩岸南南合作的務實，倘若定調應該可以即刻開展發揮綜效。

然而由福建平潭的對台實際情況與在地思維操作，可以聯想到在台灣深入人心的，所謂設計執行的政策失誤比貪污腐敗更為可怕的說法。其間的促融促統與基層盤算孰輕孰重應該不難理解，為避免更多失誤造成更大雙輸，也就不得不在此提出來事前提醒。（作者為孫文南院院長）

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