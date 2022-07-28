如果籃球場有問題，例如：場地不平，地面溼滑，導致球員跌倒，造成重要的球星，如史蒂芬．柯瑞，粉碎性骨折，整個球季無法比賽，勇士隊失去三分球主將，奪冠無望，這損失有多大呢？球員、球隊要付出多少代價？

如果球員的傷害是永久性的，例如骨折而造成運動神經受損，而運動神經的細緻精密，一如投三分球命中是何其精準的萬分之一的運動神經的運用，受傷是多麼容易，試問這傷害，要如何計算？人的一生的價值，要如何計算？這豈是幾千萬、幾億美元用金錢可以計算的？

職業運動的專業安全，特別是場地的安全，因此特別重要。那不僅是球賽本身的公平性所在，更是球員的性命之所繫。籃球如此，棒球、足球等所有運動，莫不如此。那麼，新竹棒球場的場地造得非常不專業，甚至到了安全與功能都受到球員大抨擊，這是一個球場的問題嗎？這只是一個貪汙的問題嗎？或者，是台灣這樣的政治環境，這樣的政治人物，這樣的安全素質，根本不配擁有職業棒球隊？

新竹棒球場正是非專業傷害的典型。斥資十二億重建的新竹棒球場，首戰開幕，即造成球員受傷，外野草皮有碎石、內野紅土顆粒大、球場顏色會吃球等，還有民眾發現座位區「掉漆」、女廁門無法鎖等問題。最嚴重的是，中華職棒味全龍與富邦悍將二十三日晚間在新竹球場進行賽事，林哲瑄四局下撲接飛球，左肩撞擊地面挫傷，立即退出賽事，經過核磁共振檢查，發現可能需要開刀，醫生評估整個球季報銷了。

這樣的傷害，是一季嗎？還是一年？若是復健有問題，會不會是球員的一生？建造球場的新竹市政府說，會負責改善球場，但問題是，新建好的球場，竟然連最基本的要求都不及格，如此容易傷害球員的球場，是怎麼建造出來的？他們有專業的能力嗎？如果專業能力不夠，造成球員一生的傷害，誰來負責？誰會付你一生的薪水呢？當年負責興建的新竹市長林智堅說，願意幫林哲瑄付醫藥和復健費用，但這一季的傷害，對球員、球隊、中華職棒所造成的傷害，誰來負責？

新竹球場的各種問題，必須由相關專家來處理。包括：球場外緣金屬水溝蓋會造成球員腳受傷，觀眾席座位的顏色對高飛球容易造成混淆，內野紅土顆粒會造成人體傷害等，對任何人都是不可承受的傷害。

令人感到駭異的是：此次花了十二億興建的球場是否有弊端，至今不見有任何政府單位出來追查。整個政府像是在集體包庇林智堅一般，不僅違反校園自治，試圖為林智堅論文抄襲案做政治掩護，對台大學術倫理委員會指東道西，還發聲說棒球問題不嚴重，改善就好。為了選舉，如此迴護，天理何在？

職業球員「一生懸命」的志業所繫在球場，而球場的極致正是比賽時拚了命的美感，如今，「一生懸命」的志業變成「命懸一線」的危險球場，這是政府對待職業運動的態度嗎？

職業運動的專業安全，是最起碼的要求。不管是不是林智堅主政所為，新竹球場的弊端應該非查清楚不可，這是對職棒最起碼的交代，也是任何從事公共事務的人非負責任不可的事。（作者為作家）

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