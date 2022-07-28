民進黨桃園市長參選人林智堅深陷論文門、棒球門兩大風暴，綠營至今仍然硬挺，但黨內對這樣「扛堅」，到底是救、還是賭？已出現各種異聲。如高嘉瑜擔心若不及早「換堅」，恐會導致北北基桃竹選情「一屍五命」；也有綠營人士表示，若「換堅」才會造成「一屍三命」。

到底是三命或五命跟著陪葬，面臨「雙門夾殺」的民進黨正在精打細算，而從兩大風暴愈演愈烈，後續可能還有內幕來看，這「一屍」絕難善了，而且還會蔓延，屆時民進黨選情極可能整個崩盤。

但民進黨顯然不肯認錯止血，除了繼續硬拗抹黑之外，黨秘書長林錫耀還喊話，只要民進黨對自己有信心，黨內所提出來的證據很有力，風波可以很快過去。問題是，現在的狀況是靠信心就能解決的嗎？民進黨是不是太小看台灣社會的民心了？

新竹棒球場造成多名中職球員受傷事件，連日被綠營側翼在網路帶風向，企圖引導為球員小題大作，背後有不良的政治動機。行政院發言人羅秉成也加碼誤導，說公共工程在取得驗收前先行使用的案子不乏前例。姑且不論此案是否應進入司法調查，現在已經造成多名球員受傷，這才是必須追究的事實。

論文門「關鍵人」余正煌已跳出來公開澄清自己沒有抄襲，狠狠打臉了陳明通和林智堅，接下來外界正在看，民進黨會不會又拿出當年「卡管」的手法施壓台大？當初欽定林智堅參選桃園市長的蔡英文總統，當然是現在拉著全黨必須挺堅的主要力量，而她就像駕著鐵達尼號的船長，正朝著冰山撞去，綠營有人敢拉著她嗎？