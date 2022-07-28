美國康乃爾大學農經教授克里斯多福‧巴瑞特日前指出，氣候變遷、新冠疫情、烏克蘭戰爭以及糧食與化肥供應斷鏈，構成了這代人生活危機的完美風暴。糧食價格的飆升與國際糧食安全網路的缺乏，帶來了嚴重的政治社會動盪。

因饑餓所導致的無能政府倒台，湧出到富裕國家的難民潮，伴隨的是跨國犯罪與國際恐怖主義的蔓延，這些跨國議題是需要國際領袖們的共同合作。對俄羅斯而言，西方若取消因經濟制裁對俄糧食出口的相關限制，不但有助於全球糧食價格回穩後的國際安全，也會是擺脫美元控制而建立經濟主權的契機。

7月27日，由聯合國秘書長古特瑞斯倡議、土耳其總統艾爾段協調，伊斯坦堡糧食聯合協調中心正式啟動，這是根據7月22日由俄羅斯、烏克蘭、土耳其、聯合國四方代表簽署的諒解協議。俄羅斯國防部長紹伊古表示，兩份文件旨在解決俄羅斯糧食通往國際市場和黑海船運安全。近期舉措包括：一、取消對俄羅斯糧食、化肥、藥品等部分商品輸往國際市場的限制；二、開闢黑海安全通道，俄烏船隻運行各自排雷；三、烏克蘭糧食集中從奧德薩、切爾諾莫爾斯克、尤之尼港口輸出；四、檢查船隻輸入和輸出物品不得有武器裝備；五、不得有軍事護航。

糧食協調中心符合俄羅斯若干想法：一、在聯合國支持的架構下，進行國際衝突事件的協調；二、域內國家與利益攸關者，組成多邊協商機制；三、俄羅斯視參與決策過程，為保護國家主權與國家間平等對待的必要條件。這至少說明兩點問題：一方面，防止暗渡陳倉運送武器，黑海航行危機是北約長期軍事化介入的結果；另一方面，西方經濟制裁與能源替代轉型，引發糧食與能源危機，也加速非西方國家間的合作，以解決全球性危機。

隨著美俄關係進入混合戰的尖銳對立形式，俄羅斯加速東向和南向國家戰略政策。那麼，在美國低度衝突的方向下，代理人戰爭和顏色革命已經成為軍事介入與干涉他國內政的衝突手段。2000年後，北約開啟東擴大門，俄羅斯看到的是美國反俄傳統旋律的復甦，這是普丁總統認為當前歐洲危機的唯一答案，這衍生出俄羅斯的安全戰略。普丁認為，北約戰車不負責任擴張到俄羅斯邊境，破壞國際關係體系和犧牲了彼此間的信任，致使局勢發展到了極限邊緣，反映在全部領域，包括安全戰略。

普丁近期外事訪問集中在裡海沿岸國家，基本有共識：非域內國家的軍事不能進入裡海，俄烏軍事衝突是前車之鑑。6月28日普丁出訪塔吉克，不但確認該國在俄的移工享有同等退休福祉，而且支持塔吉克作為與阿富汗關係的協作者。6月29日普丁參加在土庫曼舉行的第六屆裡海沿岸國家峰會時強調，嚴守《裡海法律地位公約》是該區繁榮關鍵。

7月19日普丁訪問德黑蘭，與伊朗簽署了關於伊朗維修俄國飛機、提供技術支援、向俄羅斯出售零組件與增加兩國間航班的協議。俄羅斯將落實「北南國際運輸走廊」，擴大投資亞塞拜然和伊朗基礎建設，打造從波羅的海通往印度洋的新貨運走廊，以擺脫西方在黑海與波羅的海區域內的軍事行動與經濟封鎖。俄羅斯將在2030年以前投資15億美元建設伊朗鐵路。與此同時，俄伊雙方簽署了開發2座氣田與6座油田，價值約400億美元的合作備忘錄。今年普丁與伊朗總統萊希已經見面3次，萊希上任後的外交首訪是莫斯科。俄羅斯與伊朗預期將建立全面戰略協作夥伴關係，這將使得伊朗入上合組織後的軍事聯演也遍及印太地區。（作者為元智大學助理教授）