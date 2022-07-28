大陸國家主席習近平將於美國時間7月28日與美國總統拜登視訊通話。據悉，習拜兩人討論的議題，包括台海緊張情勢、俄烏戰爭、中美兩國的競爭管控等。至於拜登政府是否取消部分中國產品關稅，以提振美國經濟、緩解通膨，美官方人士表示，習拜通話前應不會做成決定。

其他議題不論，台海與兩岸情勢，基本沒有變化。兩岸軍力差距持續擴大，美軍持續巡航台海及南海，大陸軍機持續打卡台灣西南海飛航識別區，台灣持續高喊反中仇中口號，也持續享受兩岸龐大的貿易順差，美國則持續施壓台灣採取不對等戰略，持續高價販售過時軍備武器給台灣。唯一的新增變數就是美國眾議院院長裴洛西訪台這檔子事了。不過，跡象顯示，裴洛西訪台一事，極有可能是一齣安排好的「插播」，目的就在為今天的習拜會鋪墊。

首先，除了俄烏戰爭，此番習拜會的議題，無一不是環繞中美關係的老議題。美方長期堅持採取霸權策略，不願以行動緩解衝突，積年累月，哪裡是兩國領袖再次會面就能解決的？拜登企盼與習近平通話，目的在轉移國內對他失能失政的批評聲浪，俾能在期中選舉前止謗停損。然而，兩國領袖會談必須有一個藥引子。這個藥引子不是別的，就是裴洛西訪台。

裴洛西訪台，究竟是誰主動為之？裴洛西訪台當然不是純粹為了挺台灣。電子商務時代，台灣就算要「對價」答謝她對台灣的支持，也無須親身訪台。合理推斷，裴洛西訪台，應是台灣主動為之，就像是蔡英文與川普通話，蕭美琴參加拜登就職大典，這當中都有美國公關公司斧鑿的痕跡。至於邀訪的代價幾何，這就是台美外交不可說的秘密了。

面對即將來臨的九合一大選，邀請裴老太太訪台，不失為一高招。既可攪動中美的緊張情緒，要求更高檔更多元的軍售，一旦北京嚴厲以對，還能增強台灣民眾對中共的反感和憎恨，轉移民眾對民進黨施政扯爛汙的不滿。一舉數得。不料，精心策畫的好點子，竟然成了拜登前進習拜會的藥引子。

高齡81的裴洛西，11月期中選舉後即將退隱江湖，明年此時，再無實質影響力。但是，作為眾議院議長，又是繼任美國總統的第二順位人物，她的出訪，有著無法忽視的象徵性意義。因此，北京基於「一中原則」，必須持續發出嚴厲警告，予以制止。另一方面，白宮看似不贊成裴洛西訪台，也有騎虎難下之苦。就在五角大廈展開安全評估，確保裴洛西訪台安全無虞之時，說巧不巧，高齡79、打過三劑疫苗的拜登，居然確診了，幸好症狀輕微，否則就要啟動總統繼任順位的程序了。更巧的是，拜登前腳確診，後腳就接到了習近平的慰問電話，於是雙方28日視訊通話，也就順水順風了。

裴洛西訪台一事既成習拜會的藥引，可以預期，裴洛西訪台之旅即將嘎然中止。裴洛西停止訪台，台海情勢復歸原狀，拜登順勢宣布取消部分中國產品的關稅，緩降國內通貨膨脹的壓力，爭取民心，換取選票。中美兩國，各取所需，各自退回，靜候下一次角力。至於台灣，製造藥引，稍有功績，記嘉獎一次。（作者為資深媒體人）