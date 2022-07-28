美國眾議院議長裴洛西近來一再表達前來訪問的意願，可能在8月成行。眾議院議長號稱美國政府第三號人物，訪台難免被解釋為美國對台政策調整。由於擔心中國反彈，美國總統拜登直言不妥，國防部的安全評估不言自明，然而，裴洛西畢竟是民意代表、行政部門無權置喙，參謀首長聯席會議主席密利當然要表示會提供必要安全措施。

由於共和黨國會議員紛紛叫好，連參議院少數黨領袖麥康奈都煽風點火，要是裴洛西不能成行、那就形同中國的勝利，而前國務卿蓬佩奧更是躍躍欲試，在推特寫說：「我會跟妳去！」裴洛西到底為何忽然對台灣情有獨鍾？她究竟想要對台灣、美國、中國、或世人表達什麼訊息？裴洛西亞洲之行飄然飛來蜻蜓點水，會有可能造成何種影響？

解釋外交行為的因素不外國際體系、內政及個人。決策者的人格特質包括理念、歷練或風格。就兩黨的信念體系而言，大體是共和黨服膺現實主義、民主黨標榜自由主義，前者是真小人、後者偽君子；民主黨總統從威爾遜、羅斯福到卡特，不論民族自決或人權保障，最高考量還是美國的國家利益，裴洛西長期浸淫國會看不出有何執著。

誠然，外部壓力往往左右內部決策，相對地，顛簸不變的道理則是外交為內政的延長。大體而言，除了朝野黑白郎君可以加大談判縱深，行政與立法制衡也是談判的籌碼，連國務院與國防部更可見唱雙簧。因此，國內選前常見利多長紅的假象，美國大選或期中選舉不免出現外交大動作，特別是反對黨強烈抨擊執政黨，上台後就回歸主流共識。

只不過，裴洛西大張旗鼓，儼然昭告同黨的總統軟弱無能。眾所周知，拜登上台一年半來，疲軟的國內經濟並無改善的跡象，而共和黨則虎視眈眈，民主黨政客必須未雨綢繆。其實，儘管俄烏戰爭始作俑者是俄羅斯，美國在撤軍阿富汗後卻又無端捲入，表面上仗義執言，司馬昭之心路人所知，也就是利用烏克蘭拖垮俄羅斯，背後更有先前大選恩仇。

美國自從冷戰結束以來躊躇志滿，面對崛起的中國，共和黨嚴陣以待、民主黨則軟索牽豬，就是不知道對方想取而代之還是平起平坐，台灣不是關鍵。裴洛西畢竟是國會議長，不可能像前朝要員前來充當說客、兜售軍火；不過，除了民主自由，除非要跟拜登互別苗頭，她不太可能大談跟中華民國復交或支持台灣獨立，看不出有何實質上的助益。

中共在秋天即將召開二十大，習近平看來戒慎小心，難免令人擔心因為採取反制而擦槍走火。國際社會關心的是台灣海峽的開放，台灣與中國雖有主權的糾葛，卻沒有必要糾纏不清而相互強化敵意。拜登政府的大戰略未見改弦更張，軍事上所謂「不對稱作戰」有理說不清，由離岸嚇阻、決戰境外、殲敵灘岸到強化民兵打巷戰，彷彿要把台灣「烏克蘭化」。

不管遠親近鄰或兄弟之邦，萬一中國執意武力統一，台灣人當然有捍衛家園的權利。然而，兩岸並無深仇大恨，何必兵戎相見？美國一向立場「不支持台獨」，既然無心，何必裝有意？（作者為東華大學民族事務暨發展學系教授）