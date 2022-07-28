北京當局7月26日在北京人民大會堂舉辦「九二共識」30周年紀念大會，規格很高，中共中央對台小組副組長、全國政協主席汪洋，以及國台辦主任劉結一出席，涉台系統主要官員全都參加。

關於台海形勢，讓我先引用三位美國專家最近的說法：一、美國中央情報局局長伯恩斯20日表示，他不認為今年中共二十大後習近平就會立刻攻打台灣。不過，他也強調，絕不能低估習近平以武力控制台灣的決心；未來10年，時間越往後推進，大陸攻打台灣的風險就會越大。

二、美軍參謀長聯席會議主席密利上將認為，習近平已設定好目標，要求中國軍隊做好準備，在2027年之前具備武力攻台的能力──「2027年，我們必須記住這一點」。另外，密利曾在去年6月國會作證時，提及美國印太司令部前司令戴維斯和現任司令阿奎利諾的說法指出，中共準備在未來6年內占領台灣。又，密利又在去年底出席阿斯彭安全論壇時表示，他不認為在不遠的將來大陸會對台採取行動，「不遠的將來」指的是6個月、12個月，或24個月這樣的時間窗口。

三、美國前國務卿季辛吉接受德國《明鏡周刊》採訪時指出，只有當北京在認定永遠不可能達成和平進程之後，才會對台灣使用全面的武力。季辛吉認為，目前還沒有走到這一步。

一位是美國現任最高情報頭子，一位（其實是三位）是美國軍方位階最高將領，一位是蜚聲國際深諳中美關係的世界級戰略家，權威性絕不容質疑。重要的是，三者觀察角度或有不同，但思維邏輯與形勢研判卻高度一致：

一、最近一年或兩年，即中共二十大之後，大陸不會立即攻打台灣；二、但習近平以武力解決台灣問題的決心，不容低估與懷疑；三、習近平對軍方的要求是在2027年之前具備武力攻台的能力；四、因此，從兩年後到2027年之前的這段期間，應是決定台海最終「和或戰」的關鍵時刻，至於五、是和是戰，又取決於季辛吉所謂的北京對「和平途徑是否無望」的判斷。

這樣分析下來，關鍵的關鍵就在於北京如何進行關於「和平途徑」到底是有望還是無望的研判，這就跟年底即將舉行的中共二十大有關了。據了解，中共二十大將會提出一個《新時代黨解決台灣問題的總體方略》這個「方略」，應該是北京當局在習近平2019年對台灣當局提出兩岸共同討論「兩制台灣方案」的倡議，但始終未獲台灣方面的回應後，北京單方面研擬的一套解決台灣問題的框架、進程與策略，理論上，當然同時包括和統與武統兩種手段。這個「方略」在二十大提出之後，將會給台灣當局一段不會是太長（比如一到兩年）的考慮與回應時間（也許很類似1982年鄧小平給柴契爾有關啟動香港回歸談判的時間）。台灣當局是否積極正面回應，或消極回應或不回應，就是季辛吉所謂的北京「認定」和平途徑有望還是無望的依據。

從高調紀念「九二共識」30周年到中共二十大「解決台灣問題總體方略」的正式提出，因此可能是北京對台灣方面最後的和平呼喚。（作者為鳳凰衛視資深評論員）