民進黨為了全黨救援林智堅，在證據已幾近全盤呈現於世人眼前之際，尤其是自「苦主」余正煌發表「絕無抄襲」的聲明稿之後，猶不肯死心，先是避重就輕，曲解余正煌的文意，還是嚚嚚辯解「是原創、無抄襲」；更將整個矛頭指向台大學倫會的召集人蘇宏達教授，以其曾發表對綠營批評的文章，並公開宣稱此事為「醜聞」為由，要求蘇宏達「迴避」。雖經台大學倫會「一致通過予以駁回」，但林智堅陣營仍然不肯放鬆，欲提出覆議。

民進黨認為蘇宏達「未審先判」，將此事以「醜聞」形容，是政治力的操作；事實上，民進黨才是真正利用政治操作，有意將單純的學術倫理事件，轉移到複雜的藍綠對立之上。堂堂世界聞名、全台首屈一指大學的台大，居然同時出現兩本幾近一模一樣的論文，還在同一個教授的手中通過，這難道還不算是國發所，甚至是台大的「醜聞」？如果真的只因蘇宏達偏藍的政治光譜，就因此違反慣例，要求迴避，恐怕更是會貽笑大方了。如若依照民進黨的邏輯，蘇宏達必須迴避，試問，全台學者，不歸藍、白則歸綠，有誰能夠真正跳脫開政治的束縛，獲得所有人的認可？如此一換後，勢必再換，那學倫會的存在，還有任何意義和價值嗎？

民進黨為了逼退蘇宏達，還刻意作了一場戲，也就是中華大學董事長李妍慧的辭職。其用意在表示，李妍慧都已為避嫌而辭職了，那蘇宏達怎可戀棧不去？殊不知蘇宏達是台大法規中明定的召集人，而李妍慧本身則根本是無權干涉學校學倫會事務的。反倒是中華大學原定的召集人工管系主任馬恆的「因病辭職」，可能才是關鍵。

學術是立國的基石，學術倫理則是學界的最基本要求，「抄襲」，甚至尋找槍手代寫，則是違反學術倫理最嚴重的過失，民進黨刻意迴避這點，屢以空泛的所謂「原創」加以搪塞，可見已是黔驢技窮，故反過來要求蘇宏達迴避，這才是道道地地以政治力施壓，嚴重傷害到大學獨立自主的精神。

細窺民進黨的操作方式，要求迴避，除了有移轉焦點的用意外，其實更大的作用，是在鞏固其綠色的基本盤，只要將此事歸諸於「抹黑」、「潑髒水」的選舉動作，就足以讓深綠、淺綠的選民泛起同仇敵愾之心，從而在選舉中獲利。這本來就是民進黨最擅長，而且屢試不爽的慣技，其所在意的是政治權勢的爭奪，殊不知這才是嚴重斲傷了立國的學術命脈。

畢竟台大還是堅守著學術倫理的原則，已經一致通過加以駁回了，但顯然民進黨仍不願就此善罷干休，提出「覆議」。他們當然也知「覆議」是絕不可能通過的，但是，透過這樣的動作，卻使得林智堅有充分的理由，可以不必親自到學倫會去出乖露醜、盡現原形，而仍然可以用一副衣冠楚楚的假象，繼續招搖過街，甚至以受盡委屈的小媳婦姿態，搏取無知無識者的更多同情。

政治的問題，糾葛重重，一團亂絲，很難快刀而斷，釐劃是非；但學術倫理問題，往往是一拍兩瞪眼，是即是、非即非的，「抄襲」與否，自有兩本明確的論文可供憑斷，是政治勢力無法，也不能干預的。黃帝穎以一個小小的律師，居然敢於作威作福，妄圖以其背後的政治勢力，干涉大學的運作，莫非他或者他背後的影武者，真的是自以為是「皇帝」了？（作者為退休大學教授）