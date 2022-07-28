萬安演習若有意義，再怎麼擾民也該辦，加強辦、更頻繁地辦、時間拉長來辦。社群媒體上年輕人認為「不太理解萬安演習的意義」、「擾民」，也有人認為防患未然很重要，「一年才一次，才半小時都不能配合滿傻眼的」。

有沒有意義，不是拿著居安思危的教條口號來訓人，若演習沒實效，連5分鐘都嫌多。如何檢視萬安演習的意義？很簡單，拿著演習的預設目標來檢查演習的實際成果，看達標多少。

萬安演習是防空演習，在民眾參與方面，依法「實施疏散避難與交通、燈火、音響及其他必要之管制。」警報一響，如何知道民眾確實達到演習的目標，政府有無檢查？主事的各地方公務員例行有視察，但視察不是檢查，正確作法是將所轄區域依地理條件或人口結構等統計資料劃分為許多區塊，然後隨機抽樣進行檢查，檢查哪些地方？擲骰子、抽籤或電腦取樣都可以。當每個區公所都如此做時，就可以藉著萬安演習瞭解全台民眾面對空襲是否準備好了。

沒有檢證實效的演習是虛功。媒體報導，萬安警報一響，墾丁的比基尼遊客都走光，但冰店擠滿了人。就此例來說，交通管制做到了，疏散零分、避難零分，穿著比基尼吃冰者，並沒有因為萬安而知道萬一有空襲，哪裡可以避難。離開馬路去吃冰、喝咖啡、待在家裡、待在辦公室，沒地方去的待在大樓騎樓或中庭，這些是少數個案或通案？萬安演習就民眾參與的部份無能提出具體的檢證數字，這演習意義就有限。高喊居安思危，義正辭嚴，不少公務員籌備、參與，義交被動員，大家很辛苦地加入效果不明的集體行動，這是動物舉動，不是攸關生死的理性行為。

公部門不是不清楚演習的必要性與演習實務的荒謬性，以今年為例，有地方政府挑特定的里想要確實做到民眾避難，這個在極少數地方認真的措施正凸顯整個演習的弔詭，官府承認大部份的地方是玩假的。同時也是把演習的意義限縮於少數公務員的演練，放棄了民眾參與的部份。

時代在變，每次萬安演習政府都會援引最新世界形勢強調演習的重要，96年的台海危機、近日的烏克蘭戰爭，都是政府文宣的素材，但反映時事不能只用於文宣，演習的方式甚至演習的目標都要改。以燈火管制的規定而言，不只見於民防法，仍見於政府的新聞稿與宣傳，例如今年內政部製作的文宣要求商家關閉門窗燈源，商家要關燈，內政部自己有無關燈？真有商號確實關燈？內政部有無稽查？

圖：內政部的萬安演習文宣

空襲警報響要關燈，在第二次世界大戰有意義。有則英國的都市傳說，英格蘭人民對愛爾蘭有怨言，認為愛爾蘭人刻意晚上不關燈，讓德國軍機可以清楚辨識出愛爾蘭島，據以定位英格蘭的位置。愛爾蘭在二戰保持中立，為了避免德軍誤炸，甚至在海岸邊丘陵上大大地刻字提醒德軍，愛爾蘭人恨死了曾屠殺他們的英國首相邱吉爾，這些都是事實，這則都市傳說會留存，主因還是燈火密集代表人群聚集或生產基地。但現代的GPS可以準確定位總統府這建築物裡的總統辦公室，何需靠燈火辨明。

萬安演習45年了，內政部還在講燈火管制，表示這演習有問題，全國軍民同胞玩假的比玩真的多。（作者為倫敦大學伯貝克法律學校博士）

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