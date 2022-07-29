日本結束對台灣的統治之後，許多土地和房屋等不動產便成了無主之狀態，任何人都可以經由和平公然占有而取得所有權。怒潮學校當時將位於新埔鎮鳳山溪畔新埔大橋頭日本人留下來的一座涼亭改名為怒潮亭，蓋橋下的鳳山溪就是怒潮學生洗澡和洗衣的地方，學生們每每在怒潮亭裡乘涼休息。

怒潮學校於民國39年9月遷去金門以後，怒潮亭不再有軍校生停駐，也就為人所占有使用。原始占有人去世往生之後，其繼承人有意處分遺產，便向新埔鎮公所詢問產權情形，這才知道原來並未為產權登記，因此也就無權處分，脫手賣出，而索性於民國60年代便乾脆捐給了鎮公所。

怒潮亭日漸荒圯，新埔鎮長賴江海一度要鎮公所將之畫入區段徵收地段加以開發利用，鄧克榮與其子鄧俊豪得知此事後，便聯絡怒潮同學梁懷茂3人展開搶救怒潮亭的行動，希望能將怒潮亭作為歷史建築或古蹟保存下來。

鄧俊豪以及梁懷茂將日據時代的土地權狀謄本、空拍照片等等系列資料完整蒐羅，依此作為文化資產保存的證據，在與鎮長賴江海協調的過程中，賴江海甚至激動拍桌、手指鄧克榮父子埋怨鎮庫將因此流失800萬收入。最後賴江海仍不得不承認怒潮亭的歷史價值而選擇讓步。

而就怒潮亭之產權登記問題，鄧俊豪和梁懷茂則婉拒登記在前陸軍第十二兵團軍事政治學校怒潮校友會，也不贊同在財團法人金門酒廠胡璉文化藝術基金會名下。最後鄧俊豪、梁懷茂與新竹縣政府文化局長蔡榮光共同協商的結果，是決定讓怒潮亭及其所坐落的這塊土地以公有的方式保存，將其列入新竹縣有之文化資產中，冀望藉由列冊管理，會更方便於怒潮亭的保存及維護。

新竹縣《新埔鎮誌》的文化志中關於怒潮亭與怒潮學校第三期反共抗俄精神堡壘的記載，是由林柏燕當初根據鄧克榮的口述專訪來撰寫的，唯一遺漏的，是沒將新埔國中大禮堂列入文化資產和《新埔鎮誌》。新埔國中大禮堂和金門中正堂，都是胡璉兵團為了慶祝39年3月蔣中正復任總統而起造的公共會所，提供兵團和地方共同使用。新埔國中大禮堂的建設經費，原本來自於怒潮師生捐贈一日所得、以及民國39年怒潮學校與新竹縣新埔鎮公所一同發行的第一期愛國獎券的盈餘，而最初胡璉和怒潮學校均有意以大禮堂作為怒潮學校第一屆畢業典禮舉辦之場所。

怒潮亭的保存，由鄧克榮、鄧俊豪、梁懷茂3人著手呼籲，至怒潮亭及附屬之碑林修整完成，歷經約4至5年的時間，非常之辛苦。不幸的是，鄧克榮於民國104年4月因膽癌辭世，這是鄧將軍的最後一場光榮戰役。

半年之後的11月22日，怒潮校友會與新竹縣政府等單位舉辦胡璉第107歲誕辰紀念活動，當中包括怒潮亭碑林文建揭幕式、《胡璉與怒潮學校》論壇等，鄧俊豪及梁懷茂於怒潮亭內，想起來不及見到成果的鄧克榮，心中感慨萬千，不禁淚下。當日，中華民國怒潮軍事政治學校校友會正式成立，梁懷茂當選理事長，鄧俊豪則受任為祕書長。

鄧克榮生前非常珍惜與怒潮同學相處的機會，每年的同學會，除了大女兒南部訂婚的那一年因撞期而分身乏術外，每年都參加，因為除了妻兒，這是他在台灣最親密的親人。而今，鄧克榮雖然離開人世，他的兒子鄧俊豪則繼承了他的位子，也是每年必定出席的怒潮人。他一生的重要文件、書信、手稿和照片，則為妻子謝完妹牢牢地守護著。

鄧克榮將軍在歷年保台衛國戰役中的戰功，或許不是最顯赫者，但胡璉兵團和怒潮學生整體的犧牲奉獻，卻是國史中不可被遺忘的一頁。隨著星移月轉，時移事往，鄧克榮將軍不再回新鋪，而長眠於新埔。他當年被本地小孩霸凌的小孩鄧俊豪，如今卻是新埔在地周邊地區最活躍的現代民生用品服務商。

怒潮的故事，因為有他們的努力，將在地方永遠流傳下去，而胡璉兵團和怒潮的學生們，也將作為守護台灣的列位神將與天兵，永遠照顧他們的子孫、他們的島。

（作者為國立中央大學客家語文暨社會科學學系暨國立金門大學通識教育中心兼任副教授、台灣獨家傳媒智庫執行長）

【本系列完，曾建元專欄每周五刊出】

訪問：曾建元、張筱婷

紀錄：張筱婷