在大陸一直都對政大有所耳聞，不僅僅是因為她是陳綺貞，蘇打綠，陳珊妮這些樂壇紅人的母校，還因為她有名的傳播學院和商學院。政大是一所人文社科見長的學校，作為一直在工科學校的文科學生，一聽到有這麼好的一所文科學校的交換機會便立刻報了名。經過漫長時間的等待，終於開始了我在政大五個月的旅程。

前期準備

赴台申請雖然不是很麻煩，但是等待的時間很長，非常鍛煉耐心。這裡還有一點小提示要提醒各位：就算拿到了原本學校的交換資格，如果不符合政大的要求，政大也有可能會拒絕你的。我來交換的這個學期就有這麼一個例子。

在準備來政大的時候，如果有什麼重要通知，國合處的三位姐姐都會發郵件告知我們。這三位姐姐在之後的政大生活中對我們也有很大的幫助。有什麼問題都可以直接去找她們。

所有的前期準備中除了申請入台證就是選課了。選課在八月份進行第一輪。可以提前到政大的網站去查詢你要選的相應課程。國合處的姐姐們會發選課通知還有指導如何選課。如果第一輪選課有些課程落選也沒事，還有第二輪的補選。如果都沒有選上，國合處也會發大陸學生選課加簽單給我們。到時候拿著加簽單去找老師加簽，一般都會讓你選上的。

來政大之前，學校會分配你的學伴給你，如果有選課上的問題也可以問問你的學伴，因為學伴都是跟你同一個專業的學生。而且政大還要寄交換生手冊給你，裡面包括政大的介紹，政大周邊環境介紹甚至還包括台灣旅遊的小攻略，非常貼心。

有人這麼說過：政大是對交換生最好的學校。我不敢妄下評論，但是在這幾個月的政大生活中真的能感受得到政大對交換生的關心。

剛到政大，學校會組織一次交換生見面大會。國合處的姐姐們，國合處處長，政大副校長都會出息。還有政大的學生跟我們介紹校園文化，帶領我們熟悉整個校園環境，之後還有歡迎午餐會。

國合處每個學期都會為交換生組織一趟文化之旅。我在的這個學期是去鹿港和日月潭，學校包下三輛大巴還有導遊，住的地方也很不錯。如果考慮要環島旅行的同學們可以先打聽一下文化之旅要去哪裡，自己就可以不用做功課準備行程啦。跟著國合處的姐姐們規劃的行程走就可以了。

到了期中考前夕，國合處的姐姐們還會組織一次午餐會。主要是跟你聊聊政大的生活，看看你需要什麼幫助。學期末還有交換生趴，每個學校都要出一個節目，算是在離別政大前所有交換生的一次狂歡了吧。

政大的校園生活相比於我在大陸的學校可以算是非常多姿多彩。我在的這個學期就有包種茶節，文化杯合唱比賽，政大之夜等活動。包種茶節雖然是給高中生介紹政大各個系所，讓高中生們對自己感興趣的科系的學長學姐們進行面對面交流的節日，但是對於我們只在政大待一個學期的交換生來說，這也是一個瞭解政大的很好的機會。每個科系都會有攤位，而且都把各自的特色展現了出來，有些還有特色舞蹈表演。包種茶期間整個校園都非常熱鬧。文化杯是各個科系之間的合唱比賽。

政大之夜是政大節的重頭戲，每年學生會都要邀請許多重量級的藝人來政大表演，舉辦的地點是在藝文中心的大禮堂。我在的這個學期請到了政大學姐陳綺貞，徐佳瑩，謝和旋，魏如萱，宇宙人等八組來賓。如果想搶到搖滾區的作為，跟藝人近距離接觸的話，就需要在開票的當天早早的去售票點排隊。晚了就只能在三四樓欣賞演出了。

下學期的話還有金旋獎可以看。台灣許多創作歌手都是金旋獎出身的，比如，陳珊妮，盧廣仲。

政大的社團也是政大校園生活中的一大亮點。跟大陸的社團不同，我感覺政大的社團更生活化。比如彩妝社，有許多大陸交換生妹子都選擇加入這個社團，因為彩妝社會定期邀請知名品牌的彩妝師過來教學，而且不定期還有化妝品小禮物可以拿。吉他社算是政大比較有名的社團，社歌是學長張雨生寫的，經常看到吉他社的成員在資訊大樓練琴。

關於學業的話，我覺得這是見仁見智的問題。

學在政大

如果你選的課大多數都是選修課，那麼你的學業可能就會輕鬆一點。但是政大的教學方式偏美式，一些課程會經常要求做報告寫論文，還會有TA課，一開始可能會有些同學覺得壓力挺大，但是到後來都挺適應了的。政大的老師都挺好說話的，對學生也很親切。由於不同學校的要求不同，這裡就不多做說明。

政大讓我最喜歡的是她超強的圖書館系統。僅僅在政大校園裡的就有政大總圖（中正圖書館），綜院圖書館，商院圖書館和傳院圖書館。校外還有一個公企圖書館。每個圖書館的館藏都很豐富，而且環境都很好。有許多大陸交換生甚至一開學就每天往圖書館跑。除了圖書館，幾乎每個科系都有自己的圖書室，也都對學生開放，來政大讀書要多多利用這裡的圖書館資源。

還有一個超棒的讀書的地方是在自強九舍下的山居學習中心。與其說是學習中心，倒不如叫它咖啡廳。山居裡是木地板裝潢，可以拿本書坐在地上看一下午，渴了或困了還可以去吧檯點杯30台幣的咖啡。

政大校園建在一座山上，所以學校分為山上校區和山下校區。

住在政大

有學校的校車接送學生上下山，每次新台幣一元，週末免費。大部分人的課都在山下校區，但也有課是在半山腰上的傳院，百年樓，外國語學院還有藝文中心。

一般來說，交換生都會住在學校裡。本科生住四人間，研究生住兩人間，博士生住單人間。由於政大宿舍數量有限，所以每年交換生的宿舍都有些出入自強宿舍在山上，莊敬宿舍在山下。

住在山下生活相對來說會比較方便。我住的是自強九捨，就目前為止，往年交換生大多數被安排在自九。自強九捨是上下鋪，有衣櫃，宿舍裡面沒有獨立衛生間，是公共浴室和衛生間。每層樓都有自習室，交誼廳，交誼廳內有電視可以看還有體重秤。

來到政大每個人都會去申請一個IP用來在宿舍上網，但是也有一些人沒有申請，因為政大整個校園都有WIFI覆蓋，速度也還行。

政大被喻為「美食荒漠」，剛到政大的一個月覺得還沒什麼，可是後來就越來越不知道要吃什麼了。

吃在政大

校園裡面有在自強九舍的安九食堂，圖書館旁的憩賢樓，綜院一樓的專吃，行政大樓的水岸咖啡，自強十捨新開的咖啡店和漢堡店。超商的話，在自強十舍和藝文中心都各有一間萊爾富，商院裡面有一間7-11。

大部分政大的同學都會選擇到學校外面去吃。滇味廚房是很多政大人會推薦的一間餐廳，主營雲南菜。古早味的早餐是政大周邊的排隊美食，他們家的蛋餅確實是我吃過最好吃的。大多數餐廳都不貴，口味也都挺好的。

政大對我來說，不僅僅是一所我來交換的學校這麼簡單。她提供了很多我之前沒有的平台，也讓我對自己的學業自己的生活方式有了更深的理解。希望能有更多的人來政大學習，來瞭解政大也瞭解你自己。

知乎者也

政大被台灣大學生公認為「美食荒漠」，但其實不至於那麼糟糕。你要說它多，它絕對無法跟公館、士林這樣的繁華鬧市比。可是你要說它少，你想要什麼基本也齊全。套餐、合菜、便當、茶點、火鍋、各國料理、台灣特色、粥粉麵飯，都有。

說到住宿舍，可以住好的，也可以住差的，看你心情和口袋，你也可以自己找房。

如果說書齊全是一所大學的本分。檔案資料部分，則真是有政大特色。

老師間與師生間關係的融洽，真是讓我印象深刻。

來政大前，我很多年沒見過滿天亮晶晶的星星了，不誇張。

學校裡的人文情懷很重。講座、電影幾乎每天都有，操場上、廣場上、食堂裡，常常都是抱著吉他的男孩子女孩子們，學校夏夜的傍晚，吹著晚風聽著這些小曲真的很愜意。

無哥窟，就算有，也是十個男生8個gay。

圖書館幾乎不會拒絕你的薦購要求，藏著很多匪夷所思的資料，有一次在九舍書庫調來的書裡翻出了何應欽請人吃飯的請柬。

春夏之交的時候上山，會看到好多螢火蟲，星星點點特別夢幻，特別是傳院後山和歷史系背後的醉夢湖。

坐校車，鍛煉臂力，值得擁有。

（林潔羽）

（本文來源：「兩岸青年」公眾號）