就在我漢光演習期間，中共偵蒐機、艦、無人偵察機、海測船頻密出現台灣東部海域，我國防部即時軍事動態、日本防衛省統合幕僚監部嚴密監控發現，共軍活動較以往漢光演習情蒐活躍，極不尋常，兩岸電子戰或已無聲無息接戰交手了。

7月27、28日我漢光38號演習第三、四天，晚間我國防部即時軍事動態公布，共機每天計有殲轟-7機2架與運-8技偵機1架在台灣西南國際空域活動；其中運8技偵機今年首次單機，二次突穿第一島鏈經巴士海峽往台灣東南空域，進入西太平洋後折返。日本防衛省統合幕僚監部28日公布共軍護衛艦615，22日及27日經台灣與日本與那國嶼往來東海與西太平洋海域。

另媒體揭露7月25日共軍護衛艦「黃崗」號在綠島東南方41浬，往南航行；水聲監聽船「天璣星」在綠島東北方45浬，往東南航行。27日清晨4時復又出現在綠島東北45浬，往東北方向航行。根據中共機艦動態，分享以下觀察：

首先，共軍「運-8技偵機」，具有電子電信情報偵蒐特性。回顧，近年，該機型在台灣周邊空域活動時機，僅發現在去（2021）年9月份曾與運-8反潛機協同經巴士海峽往西太平洋，共同執行空中航跡水面/水下電子情報蒐集與海面觀察警戒任務。對此，依據共機特性、活動空域、與我漢光演習時程以及區域推斷，中共「運-8技偵機」首次單機出第一島鏈在台灣東南國際空域活動，是對我海空軍兵力在此區域進行雷達、通信、射控系統等等情報蒐集任務。

其次，水聲監聽船「天璣星」（舷號781），隸屬中共南部戰區海軍。由於，其船特性與美國海軍「無瑕」號海洋監視船相似，具有海洋海底水文探測、水面艦船與潛艦聲紋蒐集。依據媒體報導，25日當天在台灣東部海域，有美國運輸船及日本護衛艦活動，加上此時程正逢我漢光38號海上兵力亦在前述海域。推斷，共軍水聲監聽船，對我與美日等國艦船（含潛艦）進行聲紋蒐集任務。

此外，由於該船隸屬南部戰區海軍，有可能對南海、巴士海峽至台灣東南之西太平洋戰略海上通道，順勢進行水文探測任務。另東部戰區海軍「黃崗」號（舷號577）054A型護衛艦活動區域推斷，有可能執行伴護共軍情報偵測船與水聲監聽船任務。

最後，依據先前日本防衛省統合幕僚監部與我方公布，20至23日共軍東部戰區海軍情報偵測船/795由釣魚台經台灣與日本與那國嶼海域南下；24日運-8反潛機經巴士海峽往西太平洋折返；25日中共無人偵察TB-001型抵近台灣東部空域等情況觀之，共軍今年特別對我漢光演習，台灣東部進行全盤海空與水下情報蒐集任務，我方必須謹慎小心進行電磁波發射管制，以防止共軍蒐集後利於爾後進行電子作戰與反制之用。

日本共同社引述日本防衛省，7月20日發現共軍海測船出現在日本種子島周邊海域活動；7月28日公布共軍海測船2艘（海測23、海測25）由東海經前述海域，往西太平洋活動。依據往例中共北海艦隊與東海艦隊所屬潛艦，曾航經此海域水下航道進入西太平洋進行遠航訓練，與前述2艘海測船分別隸屬南艦、北艦、海測船性質為海洋測量等，推斷前者將進行日本周邊海域與水下海洋測量任務，所蒐集的水文資料將提供共軍潛艦部隊遠航、潛航活動與部署之用。

（作者為中共軍事觀察家，博士）

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