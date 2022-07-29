2022年大陸升級舉辦兩岸青年峰會，此會係由舉辦4屆的「兩岸青年交流合作北京峰會」升格而成；峰會開幕式、主論壇和專題研討21日至22日舉辦，系列活動延續至9月底。這體現大陸對台政策關注青年角色及重要性，強調「反獨促統」、「融合和統」及「融合漸統」策略與目標，聚焦「一代一線」（青年世代、基層一線）。藉由提供生活學習創業就業的「同等待遇」，強化兩岸經濟社會文化融合途徑，增進兩岸青年彼此親善關係，從而形塑中華國族主義認同。

兩岸青年峰會的召開，意味著大陸對台青年工作，遞出善意橄欖枝。大陸對台政策具有「原則堅定性、策略靈活性」，堅持「一個中國原則」、「九二共識」屬於「原則堅定性」；而依據兩岸融合途徑，則採取彈性柔軟交流互動，則屬「策略靈活性」。無論是新黨、國民黨及親民黨、民眾黨，皆可與大陸展開兩岸政黨交流及城市交流。

至於，民進黨兩岸路線已然受到「雙重邊緣化」。國民黨副主席連勝文及前主席洪秀柱均受邀在青年峰會致詞，連勝文表示注意到習近平到香港訪問時，特別提到青年工作的重要性；論及兩岸具有共同歷史記憶及民族情感。兩岸青年來自同樣的文化、民族，應從交流中累積友誼與互信，肯定峰會提供交流機會與合作平台。洪秀柱則重申「兩岸一家親」，應「透過不斷往來，認識彼此，消弭認知落差，方能為未來的民族興盛，奠下良好且堅實的基礎」。

這顯示繼滬台雙城論壇召開後，民進黨政府儘管具有兩岸事務職權，但「綠中央」或民進黨皆無法參與兩岸事務，形同先是在兩岸城市交流的雙城論壇中，陷入「被邊緣化」困境；後又在海峽論壇、兩岸青年峰會再一次「被邊緣化」。泛藍政治聯盟因認同「九二共識」，得以展開雙方交流；白色第三政治勢力民眾黨因認同「兩岸一家親」理念，在低迷及敵意兩岸關係互動中，仍續辦八屆雙城論壇。換言之，民進黨兩岸路線已然受到「雙重邊緣化」，先是被作為第三勢力台灣民眾黨所邊緣化，再是受泛藍政治聯盟邊緣化。

大陸對台政策之「磁吸效應」發展越來越加擴散。自2019年「習五條」提出後，大陸更積極推動兩岸促融發展，持續加大對台灣青年學生的統戰工作，吸引台青赴陸就學就業發展，藉由提供優惠或同等待遇誘因，產生「磁吸效應」，提升台青對大陸的認同感。

民進黨政府視大陸所召開兩岸青年峰會，實為對台統戰工作一環。問題是，民進黨政府曾經一再呼籲兩岸應進行有意義對話、建設性對話，如今兩岸青年對話卻被標籤化為統戰宣傳工具；而參與致辭的國民黨現任副主席連勝文或前任主席洪秀柱，豈不成為配合中共統戰的「在台協力者」嗎？而台北市長兼台灣民眾黨主席柯文哲續辦「雙城論壇」，豈非也是成為大陸統戰政治工具嗎？如此論斷「抹紅」泛藍在野聯盟及白色政治勢力，又豈能建立良善政黨政治及整合明確化國家利益內涵呢？

民進黨政府曾經提到支持兩岸城市交流、正常交流互動。然而，在自身因不承認「九二共識」，而無法參與兩岸事務時，反而批判其他政黨淪為大陸統戰工具，悖離台灣利益而「賣台」嗎？如此政治解讀及批判，恐使台灣兩岸政策更加陷入意識型態紛爭及政治上互為「標籤化」，無論是藍或綠執政台灣兩岸政策難以展現合力，而是呈現出支離破碎被穿透化。從台灣命運共同體凝聚及認同建構過程來看，一個缺乏基本信任、國家認同的「斷裂社會」、「碎片化社會」，最容易激化內部政治衝突。

國台辦主任劉結一日前曾在人民日報，發表「在新時代新征程上奮力推進祖國統一進程」一文，強調要貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」、以推進兩岸統一進程。在台灣主流民意還有七成以上支持兩岸和平交往，大陸發出「統一進程」，必然是堅持和平統一，寄希望於台灣青年的認同，未來大陸的拉力，必定讓台灣的主流民意象大陸傾斜。

（作者為佛光大學公共事務學系副教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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