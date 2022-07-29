美國眾議長裴洛西訪台的「謠言」甚囂塵上，讓中、美兩國高層為此事煞費心機。陸方揚言一旦成行，則美國將「必須對所有嚴重後果承擔全部責任」；而美方不斷透過媒體放話，可能會動用航母、戰機護航裴座機，直接打臉拜登總統說過的「軍方認為此時訪台不是好主意」；台灣角色最為卑微，裴洛西要來不來，完全由不得台灣決定，所謂有台灣團體暗中遊說促成也非重點，重點是裴洛西本身是否有此政治需求，換言之，台灣能做的，就是陪美國演好演滿這齣歹戲。

外交是「內政的延伸」，卻讓拜登跟裴洛西等人搞成是「選舉的延伸」，直把台灣當成是民主黨期中選舉的籌碼，不僅不道德，更可能因此激怒中國衍生出可怕的戰爭風險。如此，試問裴洛西訪台於台灣有何助益？除了破壞已經瀕臨無法維持的台海現狀，台灣一無所獲，區區台灣也不可能改變期中選舉結果，美國何苦為難我方？

根據彭博社最新報導指出，裴洛西亞洲行包括日本、印尼和新加坡，台灣並沒有出現在官方行程中，顯示訪台僵局仍有變數，中美雙方仍在這場「懦夫遊戲」中，摸索閃避撞車的「共識」。但不論如何，究竟放話訪台僅在測試中國底線，抑或是懸崖勒馬緊急喊卡，只能說，裴洛西訪台的動機根本是畫錯重點，不顧台灣利益直接把台灣架在火爐上烤的用心著實險惡。

倘若裴洛西訪台是為了響應民主或是回應支持台灣而生，裴洛西真正該去的地方應該是二度造訪北京。媒體報導，1991年秋，二度當選眾議員的裴洛西，曾在訪中期間，跑到天安門廣場拉起黑底白字布條大書「獻給為中國民主事業犧牲之人士」。

如今已貴為全美政壇第三人的裴洛西，如能不忘初衷，何不再訪北京證明他對中國民主的關注？如此既不用把台灣拖下水，又能用行動證明她的勇氣，來台灣隔著海峽罵中國，並不能證明什麼。

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