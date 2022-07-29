2022年，烏俄戰爭開打，後疫情時代引爆的全球性通膨風暴，中共二十大與中華民國年底的選舉。總總因素，使得這一年，充滿了各種各樣的可能與不確定性。在國內，兩年半來的疫情影響，造成國內產業巨大的洗牌。台灣引以為傲的科技業、精密機械與民生工業在全球市場大放異彩，而同樣引以為傲的服務業與觀光產業卻遭受重創。

2022年第二季起，確診人數暴增400萬人，染疫死亡人數從不到1000人到衝破8000人。 我們一直期待解封的那一天，但沒想到所謂的共存其實是棄守。我們沒有資格說很多孩子死了，但身邊過世的人，有長輩有孩子，也有一些一起長大的同儕朋友。建築在這些人48小時內焚化的骨灰之上，是立即性的經濟打擊。以台南為例，5月的遊客掉了快一半，而門票收入剩不到40%。復甦需要多久，還沒有答案。而敗走的指揮官，已經去選台北市長了。

資料來源：台南市政府觀旅局，作者整理

而全球性的通膨，也對台灣造成了影響。中華信評14日公布的報告中，標準普爾將2022年台灣通膨率由上半年的2.5%大幅調高至3.2%。 18日中研院公布2022經濟預測總展望之修正，由於疫情升溫與國內外政經變數，將今年經濟成長率由去年底預估的3.85%下修至3.52%。在消費物價指數(CPI)上，受到疫情的影響，1-6月平均較去年同期增加3.13%，躉售物價指數 (WPI)攀升達14.48%。

對迫在眼前的這樣大通膨與後疫情時代，政府是否做好準備，成為年輕人的後盾呢？面對全球性的通貨膨脹，在各項成本都增加的時代。當前應該馬上要做的，絕對不是再來一波振興經濟政策或是消費券，而是大力地去提高基本工資。並且在政策上鼓勵產業主動的、積極的去增加工資嗎。因為唯有工資成本的增加，是一種能夠帶來業績成長的成本增加。

不同於父執輩與祖父母輩，當今這一代的年輕人，沒有經歷過太多的戰亂與貧窮。他們的童年、青少年時期，是台灣經濟最蓬勃發展的時期。當時台灣的經濟成長創造了一個奇蹟，是高速的經濟成長，貧富差距卻縮小的奇蹟。 在這一代青壯年人還是孩子的時代，那是一個中產階崛起，社會充滿希望，邁向共同富裕的時代。他們見證了中國大陸的改革開放與經濟崛起，也見證了兩岸在各個階段的友好與對立。

10年20年30年過去了，海峽對面的霸權的壓力依然沒有減少。自民進黨執政以來，對中國大陸的貿易依存度持續升高。依據財政部的統計資料，雖然2014-2015對中國大陸與香港的出口金額有下跌。但2016年之後，卻一路從1119億美元飆升到去年1887億美元，出超則是由666億美元提高到1046億美元。 這幾年疫情期間，兩岸貿易也絲毫沒有減緩的趨向。

在大通膨與後疫情時代，政府在兩岸關係上，應該要讓年輕人免於戰爭的威脅。沒有互動與溝通，只會不斷地加深偏見，拉高對立。

年輕人看著這個國家，因此不敢成家；努力的過日子，因此不敢生孩子。這是過去他們在學生時代，初出社會時所無法的想像的困境。面對這樣的困境，政府不能只知道用發錢來解決問題。事實擺在眼前，育兒津貼雖能緩解父母的壓力，但對於促進生育幫助是有限的。依照內政部戶政司統計，2019年新生兒17萬7千人，2020年16萬5千人，2021年15萬3千人，今年上半年僅有6萬7千人，全年恐有跌破14萬人的可能。雖然近幾年，開始有人注意到年輕人低薪跟居住正義的問題。但不單是低薪或是居住正義的問題，會影響生育率，兩岸關係也會，環境問題也會。

最近極端的氣候，炎熱的天氣，自然也會讓年輕夫妻擔心孩子未來要面對什麼樣的環境，而對生育下一代更猶豫不決。讓城市更韌性、更宜居，我們的家園與子孫才能免於危險。這幾天的炎熱，罕見地出現全台38度以上的高溫，台北即使在午夜，也還維持著30度以上的高溫。這幾年在地方上，不管是公私部門，都開始在做宜居城市的論壇與規劃。但這樣全球性的環境問題，需要國家層級的整合，去推動城市與城市間彼此的合作。

政府應該正視的是，少子化絕非一個單一問題，靠單一部門能夠處理。而是年輕人在當代遇到所有問題加起來，才造成少子化的結果。會出現少子化的問題，是國家發展長遠規劃出了問題。設立少子化辦公室，整合跨部會資源，這是非常必要而且也非常急迫的。在今天這樣的全球性通膨與疫情晚期。政府必須要成為年輕人的後盾，必須要全面性的，解決年輕人所遇到的各種問題，從現在、此刻讓年輕人過得更好，台灣的未來，才會更好。（作者為民眾黨副秘書長）

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