隨著滴滴「復出」的臨近，互聯網大廠正在加速爭搶網約車蛋糕。

7月21日，在歷時一年的網路安全審查後，國家網信辦根據有關法規開出罰單，滴滴被罰逾80億元人民幣，CEO程維和總裁柳青各被罰100萬元。此前，滴滴已經從美股退市。

吃到巨額罰款後，滴滴重大利空靴子落地。儘管代價高昂，但滴滴朝著APP恢復上架、新用戶恢復註冊又邁出了重要一步。

在這最後的空窗期，網約車賽道意外迎來了兩位重量級新玩家：騰訊和華為。

本月下旬，許多城市的用戶注意到，微信九宮格的出行服務模塊新增叫車服務。字母榜（ID: wujicaijing）測試發現，「騰訊出行服務打車」已在北上廣深等全國上百個城市上線。

該服務採用網約車聚合模式，在不同城市接入不同服務商，包括曹操出行、首汽約車、如祺出行、T3出行、陽光出行等主要品牌，甚至將阿里系的哈囉出行囊括在內；車型則分為經濟型、優選型和舒適型等。

滴滴被排除在外。

目前，微信九宮格的「交通出行」板塊仍然保留了滴滴小程序入口，與內含聚合打車的出行服務、火車票機票和酒店等模塊並列。這意味著，騰訊並未和滴滴「割席」，但也不會把出行賽道的全部籌碼都押在它身上。

幾乎在同一時間，華為也加快了試水網約車的節奏。

就在滴滴被處以罰款的同一天，華為打車快應用「Petal出行」版本升級，運營區域新增杭州，成為繼北京、深圳和南京之後的第四座城市。新版本介紹顯示，「支持城市持續增加中。」

與騰訊類似，華為入局網約車同樣選擇了聚合模式，合作夥伴是首汽約車和神州專車。騰訊靠微信提供入口，華為則通過手機預裝和鴻蒙系統的輕應用來實現；兩者不約而同地避免讓用戶下載新的APP，盡可能降低使用門檻。

網約車聚合服務並不新鮮。2017年至今，高德、美團、百度等公司先後入局，一度靠高額補貼與滴滴打得有來有回，但最終並未撼動市場格局。直到2021年7月，滴滴被下架，各路諸侯迎來長達一年的機遇期，整體市場份額從10%以下增至約30%。

但騰訊和華為並未參與這場「分地運動」。直到最近幾個月，兩大巨頭遭遇越來越大的經營壓力，網約車聚合生意才進入了他們的戰略視野。

向第三方網約車服務輸出流量，首先能夠給騰訊和華為帶來穩定的現金收入。但兩大巨頭的目標不止於此：

騰訊能夠以此為契機，探索和重新定義與「小弟」們的關係，進一步消弭「陣營」和「山頭」形象、減輕監管壓力，並以微信九宮格「賣水」為起點，激活內生增長動力；而華為除了給合作車企探尋更多落地場景、發掘更多B端訂單的同時，也能為高精度地圖提供更多測試環境和數據訓練，帶動整個汽車業務模塊的增長。

對於滴滴而言，騰訊和華為成為中小網約車玩家的流量蓄水池，雖然短期內難以改寫行業「一超多強」的格局，但也預示著競爭形態的變化。它不僅需要在業務上展開反擊、收復實地，還需要重新審視與騰訊、華為的戰略關係，找到一條盡可能平衡各方利益的復甦之路。

A

騰訊華為入局聚合網約車，直接的好處是流量變現多了一條途徑。相較於兩家公司每年數千億的營收規模，這筆收入雖然不會很多，但也算得上雪中送炭。

網約車資深從業者劉君華（化名）向字母榜表示，網約車聚合模式是一種非常穩定的收入來源，平台只需要分派訂單，就能從接入平台收取佣金。

以高德為例，作為頭部聚合平台，它的收費標準約為乘客實付金額的9%~12%，其對接的SaaS服務商白龍馬收取5%~7%。

「對於不同的網約車服務，高德和白龍馬的收費存在浮動空間。」劉君華說，「比如那些服務和品牌比較好的網約車，收費就會少一些；那種純提供運力的供應商就多一些。」據他估算，網約車平台接入聚合平台後，所需付出的平台成本約為9%～14%。

另一方面，騰訊和華為都面臨著增長難題，需要千方百計開源節流。

今年第一季度，騰訊總營收與去年同期持平，淨利潤下滑51%。裁員已經在進行：CSIG（雲與智慧產業事業群）和PCG（平台與內容事業群）首當其衝，隨後波及各部門，就連主管遊戲業務的IEG（互動娛樂事業群）也未能倖免。

但「開源」始終比「節流」更重要。增收方面，主攻B端市場的CSIG承受著不小壓力。今年第一季度，騰訊來自金融科技及企業服務的營收同比增長10%，低於15%~20%的市場預期，相比去年同期的47%大幅減速。

在企業需求不振的大環境中，CSIG要想提振營收表現，不能不從C端找出路。

此前，微信已經在九宮格開闢了出行服務入口，由CSIG具體負責。某網約車平台內部人士張國強（化名）透露，「CSIG原先想做車主卡，聚合加油、用車服務之類的功能。」他說，「但後來調研發現，車主群體與網約車核心用戶群高度重疊，就加了打車功能模塊。」

率先接入的平台是如祺出行，2021年下半年陸續在廣州、深圳、佛山等地上線，用戶反饋良好。「這時候騰訊想開更多城市，但如祺目前只在大灣區運營。騰訊就開始尋求進一步放開，在不同城市接入其他網約車。」張國強說。

值得注意的是，這一功能最初叫「微信打車」，不久後改為「騰訊出行服務打車」。

與一般認知不同的是，微信九宮格的各項業務，並非完全由WXG決定。「微信只管入口，它會制定第三方服務的上線標準，並進行性能壓測等，只要符合標準就能上。」張國強說，「但對於上線之後，裡面具體怎麼弄，微信就不管了。

華為也面臨著類似局面。

2021年，華為三大支柱——消費者、運營商和企業業務均表現不佳，其中消費者業務的營收下滑49.6%，運營商業務下滑7%，企業業務增速從前一年的23%跌至2.1%。

在手機業務常年缺芯、汽車業務仍在虧損的情況下，華為需要開闢新的收入來源。在這種情況下，通過預裝Petal出行「躺賺」一筆流量費，可謂順理成章。

B

網約車聚合服務是一門賣水生意，這正是騰訊和華為熟悉的領域。騰訊生態蔓生多條流量管道，連接著巨頭羽翼之下的諸多盟友；而華為坐擁每年數千萬部的手機出貨量，是移動互聯網公司的重要獲客渠道。

不過，兩大巨頭此次親自下場加碼網約車，並非只為了賺取流量費。

微信是中國互聯網的最大流量池，去年下半年以來，「互聯互通」成為政策導向和行業共識，在監管和友商的雙重壓力作用下，騰訊緩緩打開了微信流量池的大門。

騰訊此前已經做了一些調整，包括有限度地開放電商外鏈等。如今，通過佈局聚合打車，騰訊把更多網約車公司納入微信流量的輻射範圍，其中包括哈囉出行這樣的對手陣營公司。這一舉動四兩撥千斤，能夠增添騰訊主動「拆牆」、打破不必要壁壘的說服力。

此外，騰訊在二十多年間以戰略投資為紐帶，將半個中國互聯網招致麾下，依靠盟友在不同領域攻城略地。在互聯網出行賽道，滴滴一直被視為騰訊最重要的棋子。

然而，在互聯網反壟斷的時代背景下，騰訊已經不再尋求廣泛撒網，更不會主動發起代理人戰爭。它開始嘗試在股權上與被投公司保持適當距離，並在業務上與之同場競爭。

過去一年多，騰訊逐漸降低了在京東、美團、拼多多等主要盟友的股權比例，其持有的京東股份占比從17%降至2.3%，美團和拼多多也有不同程度收縮。

滴滴的情況較為特殊：由於上市後股價萎靡，騰訊作為大股東之一，很難找到合適窗口大規模撤離。另一方面，滴滴遭遇監管調查，政策風險凸顯，騰訊不可能無限期等待股價反彈。

在這種情況下，騰訊只能先從業務側做出調整。

去年7月，滴滴被勒令下架後，許多用戶注意到，微信九宮格的滴滴小程序悄然消失；一個月後，微信以「限時推廣」的方式，將如祺出行小程序的入口調整至九宮格顯眼位置。

如祺出行顯然難以在全國市場替代滴滴。不久後，滴滴小程序重新出現在九宮格。但與此同時，騰訊開始加碼聚合網約車，今年3月開始走出大灣區，截至7月12日已經覆蓋全國超過100座城市。

從2020年7月微信九宮格新增「出行服務」算起，騰訊用了兩年時間把出行賽道的戰略佈局從滴滴資源獨佔，變成了全行業雨露均沾。那些拿過騰訊投資的網約車平台如T3出行、如祺出行等獲得更多扶持，而更多體系外的玩家也能從中受益。

滴滴不再是騰訊唯一的「親兒子」，事實上宣告了網約車「代理人」戰爭的終結。而中小網約車公司借道騰訊構建的站內平台，從微信流量池中淘金，也為騰訊在更多領域向更多公司賣水描畫了範式，並一定程度上緩解騰訊在互聯互通和反壟斷層面的壓力。

另一方面，華為入局聚合網約車，其目的也不簡單。

華為目前最引人注目的業務板塊是汽車。過去幾個月，隨著問道M5、M7兩款新車陸續發佈，華為賣車如火如荼。但整體來看，這些車型的銷量尚難以與特斯拉、比亞迪、蔚小理等比肩，距離余承東年銷30萬輛的目標十分遙遠。

在定價和產品力旗鼓相當的情況下，華為要想讓問界銷量再上一個台階，除了繼續擴充門店數量、加強C端銷售外，最直接的方式是鎖定B端的批量訂單。而網約車服務供應商恰好是優質大客戶。

以Petal出行此次接入的神州專車為例，它的車源來自神州租車，而後者一直是國內最大的單一汽車採購商，高峰期的年購車成本高達數十億元。通過與神州專車合作，華為有機會為問界找到更多銷售場景。

此外，網約車服務能夠產生大量城市行車數據，有助於華為繼續改進Petal出行背後的花瓣地圖，而高精度地圖被普遍視為自動駕駛的基礎技術之一。通過佈局網約車聚合業務，華為在車聯網、自動駕駛等前沿板塊也能有所裨益。

C

不過，高德、美團等公司的經歷表明，聚合網約車並不是一個簡單的生意。

在業務端，最大癥結在於互聯網平台難以「看透」網約車服務商，不得不承擔違規風險。

按照有關規定，網約車上路拉活，需要滿足營運性質、車輛和司機辦理相關資格證等硬性要求。考慮到學習考證、二手車殘值等因素，這是一筆不菲的費用。專車由於客單價較高、利潤空間大，尚可保證較高的合規率；但快車、拼車等廉價網約車通常很難做到。

根據交通運輸部發佈的6月份網約車行業運行基本情況，如祺出行、享道出行等自營網約車平台的車輛及駕駛員合規率均在90%以上。相比之下，美團打車、滴滴出行由於接入大量第三方車輛，其車輛合規率均只有55%左右，近半數車輛不合規。

長期從事網約車行業的劉君華認為，聚合網約車本質上是To B業務。「騰訊沒有做To B業務的基因。聚合打車看似是『打車』，核心內容其實是『運力拓展』。騰訊在這一塊沒有經驗。」

「騰訊做聚合打車，這件事的ROI（投資回報率）很可能是負的。」劉君華說，「這塊業務比想像中複雜得多，與給別的業務導流是兩碼事。之前微信九宮格給滴滴、摩拜導流，只是作為入口，裡面的服務還是由第三方公司提供；現在的騰訊出行，相當於自己下場親自做。」

而在用戶側，騰訊還需要考慮如何培育用戶習慣路徑。

高德、百度等平台以地圖為入口，引導用戶使用打車服務，有其內在合理性。但對於微信而言，它的地理位置服務屬性並不突出，同時九宮格埋藏較深，用戶並未形成點擊進入打車的心智，能夠帶來多少訂單存在變數。

華為同樣面臨著不熟悉網約車業務的難題。此外，Petal出行雖然可以預裝，卻是一款基於鴻蒙系統的「輕應用」，需要與APP和微信小程序爭奪用戶打開頻次，並無明顯優勢。

目前，華為對Petal出行的態度十分謹慎，相關負責人此前向媒體表示：「Petal出行目前處於內測中，待正式發佈後，華為會對外發聲。」

在未來一段時間裡，華為受制於網約車領域的經驗匱乏，除了不斷改進Petal出行輕應用，只能依靠首汽、神州等第三方公司進行業務落地。騰訊尚可從與滴滴、如祺等公司的長期磨合中積累一些經驗，華為則是完完全全的新手。

不過，兩大巨頭儘管不熟悉聚合打車，仍然有可能攪動整條賽道，並對滴滴構成新的威脅。

騰訊華為入局，高德是受影響最大的網約車平台之一。高德2017年就開始做聚合打車，逐漸成為這一細分領域的頭部選手。

據《晚點LatePost》報道，去年8月滴滴日訂單量約為2000萬單，高德為500萬，相當於前者的1/4。過去一年間，滴滴高德此消彼長，高德的市場佔有率有望繼續提升。

然而，聚合模式成就了高德，也導致它難以形成真正壁壘。

以北京市場為例，它的運力提供商包括首汽約車、神州專車、曹操出行等，與騰訊華為的同類服務高度重疊。倘若兩大巨頭開出更優厚的分成條件，或是直接補貼司機，高德的運力供給將遭受不小衝擊。

另一方面，高德打車的用戶主要來自地圖服務，後者DAU（日活躍用戶）過億。這一數字固然不小，但仍與微信存在很大差距。在服務體驗區別不大的情況下，部分用戶將轉移至更方便的微信九宮格打車，而高德很難做出有效的防禦動作。

對於滴滴而言，與騰訊華為正面競爭，是一起意料之外的黑天鵝事件。以往，它的對手都是網約車公司，由於車輛司機規模、技術實力和資金儲備差距巨大，他們難以在賽道內對滴滴構成實質挑戰。

另一方面，滴滴已經在部署防守。今年6月，滴滴花小豬內部孵化項目「鴻鵠」曝光，採用聚合模式補充平台運力，已經接入約90家網約車公司。

但如今，騰訊華為把這些中腰部玩家聚攏起來，幫助他們發起新一輪突襲。潛在對手有了巨頭的流量注入，滴滴顯然不能無動於衷。

這標誌著，滴滴將在擊退Uber之後，第一次遭遇體量更大的對手的挑戰，其中還包括自己的股東。這將是一場不對稱戰爭，滴滴不可能繼續沿襲網約車大戰的打法，而是需要在更高維度上運籌帷幄，在博弈中建立新的平衡。

（本文來源：「字母榜」公眾號，授權中時新聞網刊登）

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