民進黨桃園市長參選人林智堅碩士論文涉嫌抄襲、新竹球場整建風暴越演越烈。一手拍板民進黨提名的總統蔡英文似乎也嗅到風向不對，前日在總統官邸針對林智堅風波進行會議，會後定調民進黨將「全黨救一人」，也代表身為五星市長、政治金童的林智堅已被打成民進黨的燙手山芋及政治巨嬰，儼然過去國民黨籍的韓國瑜再現，這波政治回力鏢又快又痛，恐怕是民進黨始料未及！

而雖然黨內定調力挺林智堅，但仍有部分人士發出正義之聲，第一位當然是提出「一屍五命」論的立委高嘉瑜，她認為「負責任的態度才是目前重點」，如不能清理戰場並止血，外溢效應恐將導致民進黨北部全敗，甚至自嘲「她自己」會先死。這番言論當然引來黨內抨擊，但也代表外溢效應的確逐漸發酵。

而另一位同樣勇於直言的，則是姓名中同有「堅」字的民進黨籍台北市議員王世堅，他於28日電視節目上特別強調，競選公職最注重「品格與能力」，恰恰對應林智堅的論文風波及球場整建風暴，他也認為林智堅只要能夠處理好相關爭議，也不會影響其政治前途，「此時此刻，應當是繫鈴人自己處理的時候」。

回過頭來看，王世堅8年前在面對「世堅情」的爭議時，選擇第一時間勇敢面對認錯，承認「犯了天下男人都會犯的錯」，斷然止血，後續也仍舊獲得選民支持，對照林智堅選擇不出席台大學術倫理審議委員會、放任律師及發言人硬拗，完全高下立判！台灣人秉性善良，道歉認錯、改過自新永遠是上上策。若從這點出發，高升為直轄市長候選人的林智堅，真應該向議員前輩王世堅好好學習！

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