近日成功舉辦的雙城論壇餘波盪漾，台北市議會就在藍綠議員共同合謀下，三讀通過提案，竟然要求柯P要自己買單雙城論壇總共95萬元之開銷，這真的是天底下最大的笑話，哪有市長辦理公務還要自己買單的？！若照此藍綠此神邏輯，以後還有誰敢辦理公務！

柯P舉辦雙城論壇維繫了台北與上海雙邊友好情誼，又非辦理他個人之私人聚會，但藍綠議員如此粗暴地要求市長買單，就是標準的政治操弄！說穿了就是藍綠議員見不得兩岸的互動與互信！

兩岸持續良性互動就是兩岸永續發展之關鍵，故兩岸營造相互尊重且穩定之的雙邊關係，就是兩岸關係發展之核心!

但遺憾的是民進黨政府近年來對於兩岸對話都是採取冷處理之消極態度，以「不接觸，不妥協，不談判」之「三不政策」來因應兩岸關係新局面！並且逢中必反，只要有講到對岸好的相關新聞訊息與討論，就會蔡政府貼上「假新聞」的標籤，並照《社維法》與《國安法》移送法辦，因而台灣失去了多元的聲音。

因而柯Ｐ在此刻提出兩岸關係新思維，那即是「四個互相」，「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作」，並指出兩岸交流應民間先行、政府支持，透過民間彼此了解，避免很多政治力之影響，兩岸一家親畢竟比兩岸一家仇好太多了。

但蔡政府無法提出新的兩岸互動架構，就開始發動網軍，針對柯Ｐ之務實作法加以攻擊與抹黑，故台北市所辦理的「雙城論壇」就成為了民意代表的作秀場合，這也讓兩岸交流蒙上了陰影！

但沒想到台北市議會竟然會自甘墮落成為蔡政府之政治鬥爭打手，竟然如此粗暴刪除掉「雙城論壇」之預算，還要柯P買單，這不是政治操作，那個是政治操作?而且北市議會這樣的做法更是嚴重破壞了北市府與議會之間的行政默契，更是對預算審查機制的破壞與不尊重!

最好笑的就是台北市議會表示，雙城論壇1小時就花費高達95萬元，北市議會覺得貴，所以凍結預算，但在雙城論壇的會議當中柯Ｐ就提到「共機擾台」以及「禁台農、魚產」之兩岸爭議問題，希望藉由本論壇之相互溝通，解決兩岸爭議，而上海市長龔正也給予正面友善的回應!

試問蔡政府，每天都在國內大肆報導「共機擾台」以及「禁台農、漁產」之兩岸爭議問題，但有任何一位台灣官員敢真的找中國政府溝通或抗議嗎？現在看來就只有柯Ｐ有這個勇氣直接對中國表達抗議！

追求兩岸和平不是只會講幹話，而沒作為，而且兩岸和平是無價的，豈能用1小時95萬元這樣的數字概念來衡量！若照蔡政府這樣的神邏輯，花了12億卻問題一堆的新竹球場，那就更應該被好好重視且檢視！（作者為民眾黨新北市新店區主任）

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