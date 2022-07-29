說一句謊言，往往需要更多的謊言來圓謊。圓謊的過程，說得越多，也就越容易露出破綻和馬腳。

林智堅為捍衛論文原創性，發出6000字聲明，不料，聲明太長，一不小心，馬腳就露了出來。他指稱，研究的主題始於他在選戰中進行的民調，由他所主導設計，因此他是這份民調資料的原創者，並在之後陸續提供陳明通和余正煌使用進行研究。

我在7月24日《海納百川》發表「這是論文外溢效果，不是抄襲！」文中已經指出，「余正煌2016年7月通過的碩士論文，和林智堅2017年1月通過的碩士論文，摘要中都註明論文是以『MSRC精湛民意調查顧問股份有限公司6次民調結果』為依據。」民進黨民調中心主任、也就是精湛民調公司總經理鄭俊昇主持的民調，怎麼一轉眼又變成了林智堅主導設計的?

果真如此，為何在論文前言裡不說清楚、講明白?為何不在論文附上民調原始資料，直接捍衛自己的著作權?林智堅既是2014年新竹三角督選戰的候選人，怎可能下海來主導設計民調?民進黨的選情民調都是候選人主導設計的嗎?主導設計民調絕非易事，不知林智堅選前是否曾經主持過民調?可否公開，以釋群疑?

親愛的林智堅先生，說謊，往往會成為一種習慣。您現在所說的一切，除了有說謊習慣的人以外，無人相信。如果，您真的「比任何人更在乎人格和名譽」，那麼，是不是可以請您公布考大學兩次落榜的成績單?考取中華大學時的成績單?以及就讀中華大學研究所和台大國發所的成績單?分享您的勵志故事，讓社會大眾看到您主導設計民意調查、統計分析民調的真實實力?

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