不理會美國眾議院議長裴洛西可能訪問台灣引發的風暴，美國總統拜登與中國國家主席習近平依既定規畫進行了第5度通話，確定維持及深化中美溝通管道、負責任地管控分歧，以及在利益一致領域合作的三大訴求。過去強調全方位競爭、對抗的美中關係隱約出現微調，即使在最尖銳對立的台灣問題上，雙方雖各自陳述立場，也一致認同有必要保持溝通管道暢通，加強管控。

零和博弈全球損失

第5次拜習會談是在美國期中選舉及中共二十大前，兩國元首最後一次會談，無論對短期兩國國內政經發展、雙邊關係，乃至世界局勢都必然有重大影響。經過雙方外交、國安、國防、軍事、財政首長的雙邊對話安排後，才策定會談於本月底前舉行，雖然裴洛西計畫訪台風波尚未平息，雙方仍決定依計畫進行，就顯示出會談的重要性與必要性。

由於裴洛西可能訪台引發台海緊張情勢升高，原本就最受矚目的台灣問題更成為重中之重，習近平重申兩岸同屬一中，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，「民意不可違，玩火必自焚」的重話成為國際媒體報導焦點。

中國大陸外交部會後發布的資料並指出，拜登重申，美國沒有改變一個中國政策，也不會改變，美方不支持台灣獨立。而白宮則在會後紀要最後一段指出，關於台灣，拜登強調美國政策沒有改變，美國強烈反對片面改變現狀或破壞台海和平與穩定。文中甚至沒有出現一中政策，表面上，似乎延續過去一貫做法。

但美國資深官員在背景簡報時則指出，台灣問題是拜習會談的三大議題之一，拜登重申由《台灣關係法》、「美中三公報」及「六項保證」指引的美國一中政策，強調美國反對任何一邊片面改變現狀，以及承諾維持台灣海峽和平與穩定。這位官員進一步說明雙方不僅各自表述立場，更進行了「深入、直接、坦誠」的討論，雖然美中對台灣問題一直存有歧見，但已管控超過40年，在此問題上保持溝通管道暢通是很必要的。

北京最近加大火力批判美國掏空且模糊「一個中國」政策，近年台海局勢緊張是因為「一個中國原則」受到破壞與威脅，美方顯然希望藉著強調一中政策「零改變」以緩和、穩定雙方的關係；這次標榜維持、深化溝通管道，有效管控分歧的主要目標之一就在緩和台灣問題造成的緊張對立關係，進而營造雙方合作的政治氛圍與空間。

蔡政府應清楚認知

拜習會談具體指出在利益一致領域展開合作，聚焦氣候變遷、衛生安全等，並將責成雙方團隊追蹤處理。事實上，美中終極對抗，特別是在台灣問題上的敵對立場使「競爭、對抗、合作」只剩下競爭與對抗，這次拜習會如能開啟合作之窗，將是重大突破。

美方在會前並不期望這次會談對化解歧見能獲致實質性進展，而將重點放在擴大、提升溝通管道，鎖定於11月在印尼的G20高峰會議場域進行拜習首次「實體峰會」為下一階段目標，但其政治前提仍是雙方是否能在台灣問題上有效管控歧見，防止任何意外、誤判導致失控，甚至衝突。例如，拜習這次展現了國家元首高度，暫時擱置裴洛西訪台爭議，使會談順利進行，兩國官員也迴避答覆相關問題，但爭議尚未排除，仍是一顆未爆彈。

前美國國務卿季辛吉日前表示，今天的地緣政治局勢需要「尼克森式的靈活性」，以化解美中之間的衝突，以及防止中國或任何其他國家的霸權是重要的，但這不是無止盡對抗可以做到的；前澳洲總理陸克文最近發表專文強調有效管理強權競爭的概念；許多美國專家也呼應，「零和博弈」的美中戰略競爭不但無法阻止中國的崛起，更造成兩國與全球性的損失，拜習會的方向符合趨勢，但進一步落實需要領導人的決心與視野。

反觀台灣一直是美中關係，甚至是印太地區的最敏感議題，美中各階層、各領域的溝通管道已逐漸成形，台灣被排除在外，淪為美中管控分歧的對象，這就是美中台三邊關係的現況，蔡政府要清楚認知。