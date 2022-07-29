民進黨九合一選舉在林智堅「論文抄襲案」發酵之下，可能大崩盤，為了轉移焦點，積極從美、日找尋「抗中保台」能量，想要再造2020年總統選舉大翻轉的「台灣奇蹟」。包括運用游說力量運作美國眾院議長裴洛西訪台、邀請美國前國防部長艾斯培訪台，舉辦「凱達格蘭論壇」邀日本前外相演講，以及27日率團訪台的前防衛大臣等。大陸國家主席習近平與美國拜登總統電話會談，使用違背元首儀節的「民意不可違，玩火必自焚」強烈字眼警告美國，讓人不禁為台海安全捏把冷汗。

習近平警示勿玩火

曾說「台灣有事等於日本有事，日本有事等於美日同盟有事」的日本前首相安倍晉三不幸遇刺身亡，安倍的「幽靈」在民進黨操控下，卻飄盪於台灣的上空。外交部與兩岸交流遠景基金會合辦「凱達格蘭論壇」，邀來日本前外務大臣暨防衛大臣河野太郎以線上方式發表專題演說。他再次渲染「中國軍事威脅」，警告「中國正在提高對台灣動武的可能性」，呼籲美國和理念相近國家應該共同「保衛台灣」。他還說：「日本在境內為美軍提供基地和其他軍事設施，成為防衛日本以外領域的合作基礎」。

河野太郎更指出，中國大陸對台灣造成的威脅越來越嚴重，並點名聯合國說道：「如何聯合其他志同道合國家保護台灣免於中國的攻擊，是現在必須回答的問題」，更直指聯合國面臨俄烏戰爭形同癱瘓，認為今日國際社會必須打造「聯合國2.0」。河野的言論就是把台灣問題連結到俄烏戰爭，再連接上美日安保同盟，最後更直指聯合國，把台灣問題國際化，讓台海發生危機時，可以呼籲全球共同保護台灣的安全。

河野有意挑起兩岸衝突，讓台灣人幫日本人來打一場抗中大戰，也讓美國介入以保護日本的安全，甚至利用戰時實質占領地位未定的釣魚台列嶼，如果台灣無法抵擋大陸的攻勢，日本甚至可以用保護台灣的名義，派兵進入台灣，實現「台灣殖民地」返還「大日本帝國主義」旗幟下的舊夢。

除了河野以線上演講表述關切台日安全之外，日本前防衛大臣石破茂眾議員、前防衛大臣濱田靖一等眾議員也於27日抵台訪問。日本前防衛大臣在美國前防長艾斯培之後，又以「思考日本安全保障之會」的名義訪台，無非就是要傳達美日安保體制對台海問題的共識，讓台海問題真正變成美日同盟的安全問題。

民進黨頻蹭美鷹派

美、日前國防部長接踵訪台，對內、對外傳遞類似意義，有關台海的和平穩定的機制將會落實，未來不排除美日安保體制下的台海問題，擴大為國際社會關注的台海議題，把台灣問題國際化。而台灣海峽和平穩定已經與國際秩序密切相連，這是俄烏戰爭帶來的新發展。

美、日鷹派都熱衷打「台灣危機牌」，強調大陸可能攻破第一島鏈，若被大陸打破，首當其衝是日本，台灣如果不加強武器等防衛，日本會有危機，絕非美國所樂見。如果大陸取得台灣，大陸掌控第一島鏈，對美、日不利。大陸目前在南海不斷擴張，已觸及第二島鏈，如果台灣被突破，澳洲守第三島鏈將壓力倍增，整個中國崛起不只是經濟，也是戰略崛起的問題。

美、日鷹派意圖把台灣問題國際化之外，也在建構台灣新的地緣戰略角色，這可以從冷戰初期美國圍堵戰略漠視台灣戰略地位，韓戰爆發才開始重視台灣看出，台灣只是美國抗中的「工具」，把台灣拖進美中「終須一戰」的戰略前沿。未來若美日與中發生衝突，台灣必然成為美日中大戰的炮灰，台灣人願意嗎？更嚴肅的問題是，拜登政府顯然是鴿派，民進黨和鷹派太過接近，對自己好嗎？

民進黨在選舉出現劣勢的情況下，積極祭出美日保台的戲碼，希望再度演出逆轉勝的歷史記憶。只是，美中固然激烈角力，拜登政府依然與中國保持有效的溝通，日中關係也在發展中，並未陷入全面對抗，民進黨過度操作美日保台，若不幸失控，那麼人民何辜，國家何辜？