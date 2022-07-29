在外界紛紛揣測美國眾議院議長裴洛西是否來台之際，美中元首通話如期進行，拜習這次長達2小時的通話聚焦台海議題，雖然雙方仍停留在各自表述，但可以想見，拜登和習近平應就裴洛西訪台事宜深入溝通。若裴洛西堅持來台，此行可能以「低調再低調」收場。

實際上，早在外媒傳出裴洛西重啟訪台計畫的風聲時，美方行政體系、軍方就已非常巧妙地給出態度，那就是「不適宜、不樂見」。拜登最倚重的國安幕僚蘇利文強烈反對，而拜登本人也無意間提及軍方角色，究竟是說漏嘴還是有意為之，已經不再重要。美軍的意思也很明確：如果裴洛西非要去，那麼軍方只好依據法定職責，協助做好維安工作。

從前期美方內部拉扯中，基本可以透露出拜登政府、軍方目前最真實的台海立場：第一，深刻體認到台海是美中最大衝突點，而且很明白北京畫出的「紅線」在哪，所以向裴洛西提出了疑慮和異議。第二，充分了解到裴洛西訪台會對美國政府的台海立場造成衝擊，所以反覆重申美方不支持台獨的「一中政策」不變。第三，完全尊重憲政架構下裴洛西作為國會領袖的權力，雖不會阻撓，但也不會為她背書。

因此，在上述背景下，拜登應該透過這次通話向習近平表達了立場和關切，而習近平表示「民意不可違，玩火必自焚」，似在預告兩點：第一，大陸必須對裴洛西訪台採取激烈反制手段；第二，裴洛西若執意訪台將承擔最大責任。但很明顯，相比過去兩次拜習對話，北京就台海議題的質疑和警告更多是直接針對拜登政府，而此次通話中，北京對拜登政府對台言行的指責性語氣沒那麼強，應對拜登政府在裴洛西訪台的處境上有所理解。

作為一個即將卸任、追求最後歷史定位，並在1991年不畏壓力赴天安門廣場的西方反共政治領袖，裴洛西訪台幾乎是箭在弦上、不得不發。但耐人尋味的是，當重啟訪台行程曝光後，裴洛西回應媒體時已經表態「支持台灣，但不支持台獨」，這個立場其實和美國政府保持一致。因此，政治個性極度張揚的裴洛西本人，相信在來台期間的言行會有所收斂。

經過此次拜習通話的溝通，裴洛西訪台可能會出現三種狀況：第一，「蜻蜓點水」展開拜會行程，場所可能只限於松山機場，停留時間可能僅在1小時內；第二，閉門拜會不對外直播，且必然在蔡總統面前重申「支持台灣、不支持台獨」的立場；第三，拜登政府會再次重申既有的台海政策，或要求蔡政府立即澄清不追求台獨的立場。

如此一來，大陸如何回應和反制就值得關注了：裴洛西在台時段，大陸軍機會緊貼台灣領空保持環繞？或正式制裁裴洛西及訪問團成員？答案很快就會揭曉。（作者為智庫研究員）