第5次「拜習通話」未受美國眾議院議長裴洛西規畫於8月訪台影響，順利於28日舉行。但這項訪問埋下的定時炸彈並未因此拆除，台灣身為訪問地主國，並將承受最大的潛在風險與代價，民進黨政府卻選擇緘默，不敢表態或提出建議，坐實了台灣對兩岸及美中台關係不但已喪失主動權，甚至沒有發言權。

以拜登及習近平的國家元首高度及戰略定力，他們的對話不受單一特定事件影響並不令人感到意外，但在中方強烈反對，揚言如果美方一意孤行，「中方必將採取嚴厲措施予以堅決應對和反制，我們說到做到」；而在美國國防部長奧斯汀、國家安全顧問蘇利文簡報分析風險後，裴洛西仍未對是否訪台做出最後決定。美國媒體報導，裴洛西訂於29日起出訪日本、韓國、新加坡與馬來西亞，台灣則列為「暫定」議程，因此，未來仍可能引爆外交、甚至安全危機。

以民進黨「逢中必反」的意識型態，台灣應是熱情擁抱裴洛西來訪，現在卻是陷入兩難困境：如果裴洛西順利成行，將是美國眾院議長25年來再度來訪，彰顯美國的堅定支持，但可能招致中共的激烈報復手段；反之，等同屈服中共壓力，將助長北京日後對台霸凌，甚至擴大其對兩岸關係的影響力與決定權。

西方媒體指出，中共這次反制的手段可能採取前所未有的具體行動，包括伴飛美國軍機、設立禁航區、甚至封鎖台灣海峽等，這些舉動即使沒有導致衝突，都將會升高軍事對峙態勢，顛覆原本就極為脆弱的台海安全形勢，維持多年的台海現狀也將逐漸裂解。

自《金融時報》披露裴洛西訪台訊息後，立刻形成外交風暴，除了錯綜複雜的強權戰略競爭、敏感的台灣問題、裴洛西作為第三號美國政治人物、個人濃厚的「挺台反中」、激烈批判中國人權等諸多因素外，最根本原因在於「時機高度敏感」。

8月休會期是美國國會議員出訪的最佳時機，但裴洛西亞洲行適逢中共「八一」建軍節、北戴河會議及稍後的二十大；而聲望低迷的拜登則面對期中選舉的嚴酷挑戰，需要美中關係維持穩定，以扳回國內的政治頹勢。換言之，兩國元首都不希望節外生枝，打亂他們各自設定的政治議程，裴洛西僅具象徵意義的國會外交也因此成為燙手山芋。

裴洛西訪台風波引起美國學界熱議，布魯金斯研究院中國問題專家何瑞恩分析，在美國期中選舉及中共二十大落幕後，美國國會可能進入領袖轉移階段，裴洛西仍可以議長身分訪台，因此，她可在8月對台灣表達公開支持，承諾在未來適當時間訪台。《華盛頓郵報》以「裴洛西應該去台灣b適當時機」為題的社論就反映了類似態度。

裴洛西訪台新聞曝光已超過10天，民進黨政府進退失據，外交團隊只能以尚未接獲確切訊息為由迴避表態。此外，外媒報導，拜登政府在決策過程中沒有與台灣當局諮商，或分享美國軍方關切中共回應的細節，再度證明了民進黨政府極端「親美反中」只是自我邊緣化，淪落到對國家安全利益都沒有發言權了。