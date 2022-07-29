林智堅涉嫌論文抄襲之「類醜聞」，令人瞠目結舌之處，不只是他們層出不窮的奇怪辯詞，也不是「一黨救一人」，因為犯罪嫌疑人在鐵證如山時還要狡辯，本就只能瞎扯；而民進黨在蔡總統兼黨主席的力挺之下，全黨被綁架而參加瞎扯行列，也不是第一次了。真正可怕的，是許多「一般民眾」居然會把自己的智商與道德降到冰點，相信（或選擇相信）那些完全違背常識的奇言怪論。為什麼？

因為……「難道你要投國民黨嗎？」也就是說，因為林智堅是民進黨，而攻擊他的是國民黨。為了讓年底桃園市長選舉時不要讓國民黨贏，所以就算林的論文是複製貼上又沒加註釋，也不叫抄襲。同樣的事情發生在自己孩子或學生的作業上，你一定會判定他「抄襲」並予處分；但民進黨人在選舉期間被揭露這種事，就可以不叫抄襲而是原創。只是因為你不要國民黨贏。

照理說，即使百分之百支持民進黨，愛護林智堅，還是可以承認「抄襲」的。當市長與學位沒啥關係，抄襲「小事」只要道歉退學位即可，支持者在年底還是會投給林智堅的。就算民進黨「換堅」，推出其他人，綠營鐵票難道會跑票？何以要鬼話連篇地硬拗？愛護民進黨的泛綠朋友需要每天聽這些人說著自己都不相信的詭辯硬撐嗎？

其實不是因為他們愛民進黨至深，而是因為太討厭國民黨。所以只要一扯上藍綠對峙，腦電波的反應就馬上是「捍衛綠營」、「不能有利藍營」。任何簡單的真假對錯、普世的道德價值，只要在政治對立脈絡下，通通丟掉。

這種因政治對立而導致的仇恨，掩蓋一切事實與道德，正是民主社會最大的危機。因為它使得不同意見無法對話，更不能化解。

民主社會是多元、自由的，所以你可以在政策上偏左或傾右，也能夠選擇統獨，藍綠黃橘各種顏色悉聽尊便。然而，在這麼多人共同生活的空間，要讓這麼多「異見」能夠和平相處，在多元之前仍然必須有一些起碼的「共同」基礎：一是事實真假可以驗證，二是有著最低公共道德價值作為共識，這樣才能導出第三點，也就是在彼此尊重的前提下相互對話妥協。

然而在充斥仇恨的「敵人」、「戰爭」心態下，明確的事實與邏輯可以撇一邊（沒抄襲？），從小到大的道德規範可以丟棄（抄襲作弊是壞事？），當然也就不會對話。以往謙卑妥協是美德，現在則會被認為是委棄守地！「難道你要投國民黨嗎？」就可以成為支持執政黨作惡的一切理由，「讓民進黨贏」變成不可挑戰的最高價值，甚至連光譜上更獨的台灣基進黨候選人都不可以批判民進黨。請問，這是「民主」政治嗎？

類似的情況也發生在許多民主國家。美國的槍枝問題如此嚴重， 支持更嚴格槍枝管制的民意已高於5成，但為什麼各州仍難推動管制立法呢？《紐約時報》專欄作家David Brooks就說，只要把這個事情打成「文化戰爭」，說槍枝管制立法乃是東西兩岸的菁英要改變中西部正港美國人的（擁槍）生活方式，那鄉村選民就不會支持管制的。也就是說，因為討厭自由派菁英的嘴臉，所以治安與生命安全也可以放一邊了。這種絕對之對立，造成了「後事實社會」的荒謬，卻也正是川普崛起，政治無限鬥爭的土壤。

台灣的社會文化對立不像美國那麼嚴重，但統獨藍綠的政治仇恨卻已掩蓋了真假、對錯，以及起碼的民主運作。走不出這一關，換掉一個林智堅，還有千千萬萬個林智堅。學術倫理、做人誠信、天理良心，都會成為民主內戰的灰燼。

所以，相信林智堅沒有抄襲的朋友，請自問一下，您真的信嗎？還只是討厭國民黨？如果是後者，那年底投票儘管投給民進黨，但請別因此說這不叫作抄襲。（作者為國立政治大學法律學系副教授）