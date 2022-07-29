從事牛仔褲代工的如興公司，突然於7月25日宣布，公司已無可動支之現金，除了被打入全額交割股，7月29日股價更已跌至2.9元。如興備受社會關注，是因為國發基金曾於2017年7月以每股18.6元買進14.88億元的如興股票，包括公股銀行在內的許多國內銀行，因為國發基金的「背書」，紛紛提供如興大筆授信資金。許多股民投資如興，也是因其具有國發基金入股的光環。如今，國發基金、多家銀行以及投資股民血本無歸，各界檢討聲浪，莫不指向國發基金當初違背原則投資如興，還有強行要求國發會進行投資的政府高層。

根據「行政院國家發展基金管理會」的公告，該會用全體納稅人提供的1000億元設立的「產業創新轉型基金」，應該依照《行政院國家發展基金產業創新轉型基金作業要點》，投資有創新轉型需求之國內企業，帶動我國產業升級，創造就業機會。上述《要點》的第12點特別規定，投資持有期限以5年為原則，並應於投資時與被投資事業約定退場機制。

先不談如興的財務狀況以及最近幾年的各種問題，當初國發基金以「創新轉型需求」買入其上市股票，本來就應依照一般創投做法，5年內就退場。國發基金如果遵守自訂之《產業創新轉型基金作業要點》，就不會踩到如興這檔地雷股。

再回頭看看當年投資如興的背景，根據「行政院國家發展基金管理會」公布的2017年年報，當年度直接投資之事業共計46家。其中屬於近5年投入者有8家，除了如興一家屬於早已不是創新的紡織業，其他計有生技1家、電子票證1家、綠能2家、運輸1家以及創投2家。如興不僅不符合「創新」的規定，當初併購同屬紡織業的中國玖地集團也不符「轉型」的要件，國發基金核准注資如興，從一開始就違反其自訂之《產業創新轉型基金作業要點》！

再撇開所有涉及的弊端來看，《產業創新轉型基金作業要點》規定，投資案必須「帶動我國產業升級，創造就業機會」，投資如興更不符合此一基本要求。如興當年併購在玖地集團，合併後的工廠在大陸，生產的低階紡織品不可能帶動台灣的產業升級，大陸工廠也不可能在台灣創造就業機會。基本上來說，就是拿台灣人的錢，去幫助大陸產業升級、創造大陸的就業機會，那麼國發基金為什麼要做這樣「腦殘」的投資？2017年的國發會主委陳美伶，也是「國家發展基金管理會」的召集人，原本就不具備財經專業能力，核定投資如興的失職之責，顯需予以追究！

如今如興弊案爆發，股票變成壁紙，屬於全民所有的國發基金投資泡湯，更害得拿香跟拜的股民辛苦積蓄賠光。行政院不能兩手一攤，只會說檢討改進吧！當初主導投資如興的決策者，包括當時的基金管理會召集人陳美伶、副召集人沈榮津，都應該接受調查，才對得起老百姓的荷包！（作者為開南大學財務金融系教授）