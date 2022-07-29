民進黨桃園市長參選人林智堅近日在政壇的網路聲量穩居冠軍、無人可敵，只是他萬萬沒料到其中負面評價遠勝於正面稱許。怪只怪在他長久以來苦心策畫、自導自演的「超完美男人」形象，留下太多破綻，因此縱使欺人於一時，也斷難欺人於一世。

最近風大浪高的林智堅風暴，起源於他兩個碩士學位論文的抄襲事件，起初在民進黨高層刻意淡化與轉移焦點的策略下，「論文門」的汙點只像是南太平洋的熱帶低氣壓一般，似乎沒啥緊要。但是壞就壞在民進黨高層與林競選團隊自作聰明，欲以新竹棒球場的開幕典禮來轉移焦點，並凸顯林於新竹市長任內的政績，這種掩過飾非且急於表功的一石二鳥作法，卻因球場尚未驗收而導致開賽後多名球員受傷。

自曝其短的政治操作反讓「球場門」拉抬「論文門」迅速形成兩個超級強颱，在雙颱的共伴效應之下，林智堅的選情岌岌可危。

回歸問題的本質，無論「論文門」或「球場門」均反映出林智堅的人格特質缺乏「忠誠實在」的元素，其行政能力與專業素養也與外界的認知存在明顯的落差。尤有甚者，林藉著抄襲取得兩個碩士學位，絕非為了滿足求知的慾望，而是為了漂白學歷、展現虛榮，有利其政途上的登峰造極。至於新竹球場的整修，招標預算從最初5億元追加到工程尾端的12億元，卻換來粗糙不堪的施工品質，若非暗藏利益勾結，其誰能信？套句柯P的笑諷形容，天母球場的修繕費僅1億多元，新竹球場卻多出10倍，難道新竹的通膨比較嚴重嗎？

「小英男孩」林智堅的超完美形象已因「論文門」與「球場門」的雙颱效應而徹底破毀，面對在野黨的持續聲討圍剿，林智堅不僅招架不住，整個民進黨還有陪葬的可能。從某個角度而言，林智堅被迫扮演2018年國民黨韓國瑜的角色，成為藍營縣市長與議員的超級助選員，他所創造的「另類韓流」，也就是「討厭民進黨」成了最大黨，除有助於藍營全體總動員，並可預期將帶入數量可觀的中間選票。

在這種情況下，民進黨要打「反中牌」來發揮台灣民族主義威力，恐將因「另類韓流」的抵銷而有其局限性。因此綠營立委高嘉瑜預言的「一屍五命」不僅可能發生，在雙颱效應持續加持之下，「另類韓流」不斷壯大，民進黨在中南部的選情除高雄、台南外，恐怕也不樂觀。

事實上，「換堅」的傳言早已甚囂塵上，在民進黨內，除了與林智堅淵源深厚的立委柯建銘以及職責所在的黨工外，稍有份量的公職人員幾已噤聲。原因無他，論文抄襲與球場未驗收都是鐵證如山的事，就算民進黨的字典裡沒有「誠信」二字，林的行政能力差到爆也不是問題，重點是在民怨沸騰的另類韓風吹起之際，沒有人會為了「堅」若磐石的黨內誼情而犧牲自己的政治生命。

然而，身兼民進黨主席的小英總統卻責無旁貸，必須面對無法迴避的兩難抉擇：究竟要「全黨救一人」，還是要「一人毀全黨」？

（作者為佛光大學公共事務學系、未來與樂活產業學系合聘教授、台灣對外關係研究暨發展協會理事長）