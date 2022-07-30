《孫子兵法》可以流傳千古，但兩極化現象是有無數古藉名著被查禁。中國禁書歷史源長流久，商鞅首開燒毀《詩》、《書》之例，秦始皇焚書坑儒【註】、漢代的《挾書律》、兩晉禁讖緯天文與釋道兩教之書、唐朝禁陰陽術數書、北宋的文字獄、南宋禁野史筆記、明代禁「語涉妖妄」、清朝的大清律例嚴禁「瑣語淫詞」，《清代文字獄檔》更輯錄清代前期近七十宗文字獄的原始文獻。

●四大禁書《魯班書》居首

中國古代有被視為旁門左道的四大禁書《魯班書》、《奇門遁甲》、《推背圖》、《乾坤萬年歌》，榜首是《魯班書》，作者魯班姓公輸，名般（古時般和班通用），生於春秋末期、戰國初期的魯國人，後世稱其魯班。《禮記》、《戰國策》、《呂氏春秋》、《墨子》、《淮南子》、《孟子》、《後漢書》、《太平御覽》等古藉都有記載，中國大陸各地多建有魯班殿和魯班廟。1987年中國建築業聯合會更設立「建築工程魯班獎」來紀念魯班。

魯班從小耳濡目染跟著家人學習土木工程，他一生發明多種工具，像鋸子、墨斗（木工用以彈線的貯墨盒子），魯班尺（刻有吉、凶標字的捲尺），鉤拒（古代水戰用的工具，可鉤住或阻礙敵方戰船雲梯）；衍生出最有名的成語就是「班門弄斧」，指在巧匠魯班門前玩弄大斧，猶如關公面前耍大刀，比喻在行家面前賣弄本事不自量力。

●需發毒誓學習被稱邪書

但是少有人知魯班著《魯班書》而且成為中國第一大禁書；該書分為上下兩冊，上冊記載土木建築的方法和勘查風水，下冊記載各種巫術，是一本木匠技法加魔法的奇書。因為上冊開張明義指出要修煉《魯班書》必須血誓在「鰥寡孤獨殘」五項中擇一才能學習，否則災禍臨身；後人對此毒誓不寒而慄，少有學習；下冊更是深奧詭異，故敬而遠之不輕易學習，因此被官府列為中國第一禁書。

魯班曾製造一隻會飛的木鳶，也就是機械鳥，魯班妻騎木鳶因顛簸流產，污血滴在鳶身，木鳶藉法術飛天，受到玷污失靈墜落，魯班妻身亡。《墨子‧魯問篇》就記載「魯班削竹木以為鵲，成而飛之，三日不下」，墨子也是工匠出身，注重理性務實、知行合一、不打誑語，不會無中生有。唐朝人所著《渚宮舊事》（收入《四庫全書》）亦記載「魯班嘗為木鳶，乘之以窺宋城」，功能猶如現代無人偵察機。

魯班因其妻乘木鳶摔死改製作木馬，啟動機關可日行千里。魯班母親搭乘之因故失控，失蹤未返。漢朝王充的《論衡‧儒增第二十六》就記載「巧工為母做木車馬，木人馭者，機關備具，載母其上，一驅不返，遂失其母」，木馬宛如現代特斯拉的無人駕駛車先驅。

魯班喪妻失母，悲痛之餘寫了《魯班書》，今日流傳殘破不全的《魯班書》前身是明朝出版的《魯班經匠家鏡》，現存北京故宮博物院，是一本純建築工程的書。但下冊記載大量法術與咒術，包括如何在修建房屋時放入符咒，讓屋主遭殃致災的邪法，因此被列為邪書。

魯班為楚王製造雲梯攻打宋國，主張「和平、非攻」的墨子聽聞後趕到楚國阻止戰爭。兩人在楚王面前進行攻守的沙盤推演，魯班始終無法戰勝，就說保留擊敗墨子的絕招，墨子說「你無非就是想殺我以達到滅宋目的，但墨家弟子禽滑釐等300餘人已持我防禦的器械在宋城等待楚軍，你殺我也無濟於事」，楚王只好放棄攻宋。

這段歷史記載於《墨經‧公輸篇卷十三》：公輸盤為楚造雲梯之械，成，將以攻宋。子墨子聞之，起於齊，行十日十夜而至於郢見公輸盤。公輸盤曰：「夫子何命焉為？」子墨子曰：「北方有侮臣，願藉子殺之…」。2006年劉德華、范冰冰主演《墨攻》就是敘述趙國以雲梯、挖地道攻梁國，墨子代為指揮防守擊敗敵軍的電影。

●古稱三種人不能得罪

古人說有三種人是萬萬不能得罪，一是廚師，得罪廚師輕則吃壞肚子，重則有命危之險，今日亦是如此；二是理髮師，古代是用刀子剃頭，得罪理髮師有性命之危；筆者幾年前曾到揚州遊覽，揚州是公認的廚刀、剃頭刀、修腳刀的「三把刀」故鄉，在古運河附近的著名「東關老街」看到店面展示許多類型剃頭刀，這些刀若被得罪的剃頭師傅架在頭上，怎生得了？

三是木匠，每個行業都有祖師爺，魯班就是木匠的祖師爺，他的發明對土木工程、建築極具貢獻；但木匠在整修蓋房時若動了手腳，對屋主非常不利。此外《三國志‧諸葛亮傳》記載諸葛亮製造木牛流馬：「亮性長於巧思，損益連弩，木牛流馬皆出其意」，他發明可以連續發射的弓弩，還有不需吃喝的木牛流馬；在《三國志‧後主傳》又提到「建興九年，亮復出祈山，以木牛運糧盡退敵軍」，這些技巧都可能源自《魯班書》。

或許魯班真的留下特殊巧技，只不過被後人以巫術取代，真正的祕笈或遭秦始皇焚書或項羽火燒咸陽而消失；祕密被淹沒在歷史的長河裡，只有等待雲破天開挖掘出完整的《魯班書》才能顯示事實真相。由於這部書被列為禁書妖書，遠古的歷史亦充斥神話傳聞，難以查證。

古人有些祕笈現在多失傳，主要是傳內不傳外，傳男不傳女或單線直傳。沒有師父專門指導，根本看不懂書內的核心技術，只有一些符號和莫名難解的文字，因此逐漸失傳消失。其實無論《魯班書》的詛咒符語是否真實，並不影響後世對魯班在建築業的貢獻，其發明直到今日仍然沿用。

●《太公兵法》疑源自《奇門遁甲》

禁書之二的《奇門遁甲》無法考據成書於何時，是奇門、六壬、太乙三大祕笈中的第一大祕術，據考包括術算、天文地理，和兵法結合起來可說是如虎添翼。相傳張良在下邳橋遇到黃石公得到「可為王者師」的祕笈，就是姜子牙改寫後的奇門遁甲《太公兵法》。

諸葛亮作戰時布下九宮八卦、陰陽五行等奇門玄陣可能與此書有關。東晉煉丹家葛洪在其著作《抱樸子》中記載「餘少有入山之志，由此乃行學遁甲書，乃有60餘卷，事不可卒精，故抄集其要，以為囊中立成，然不中以筆傳」，唐朝李筌的綜合性軍事著作《神機制敵太白陰經》中亦提及奇門遁甲。

●《推背圖》號稱第一奇書

禁書之三的《推背圖》號稱中國第一奇書，至現代仍廣為流傳，此書比《奇門遁甲》還要玄奧，預言自唐代至今的中國國運興衰滅亡，歷代君王極感驚恐，下令列為禁書。「推背圖」一詞最早出自唐代《大雲經疏》，南宋岳珂《桯史》「藝祖禁讖書」也提到推背圖，並指出作者是李淳風和袁天罡。

《推背圖》第3象推測出中國將有第一位女皇武則天，第5象推測楊貴妃命喪馬嵬坡，第36象更預測八國聯軍侵華，慈禧太后帶眾人逃避長安，令人稱奇。由於歷代均嚴禁此類讖書，在流傳過程中又不斷被篡改，將已知的歷史改成圖讖附和，故其本尊已渺不可考；現存《推背圖》有六種不同版本，筆者亦有一本玄學五術學家余雪鴻所著圖文並列的《推背圖海峽兩岸大預言》。

玄學五術學家余雪鴻所著圖文並列的《推背圖海峽兩岸大預言》。（照片：作者歐陽聖恩提供）

《推背圖》40象，讖曰：「一二三四無土有主，小小天罡垂拱而治」，頌曰：「一口東來氣太驕，腳下無履首無毛，若逢木子冰霜渙，生我者猴死我雕」。據一位智者詳盡分析闡釋全文並下結論「中華民國誕生於袁世凱（猿猴）與孫中山（猻猴），最終亡於美國（雕即大鷹，美國的象徵）而非中共武統，引經據典言之鑿鑿，較余雪鴻的解釋更具說服力；不論是牽強附會或另有所據，僅能讓人臆測參考。

●《乾坤萬年歌》最古老預言書

禁書之四《乾坤萬年歌》是中國古代七大預言之一，而且是最古老的預言，從周朝開始預測，據傳是姜子牙所著，共一百零六句七言詩，文末是「行仁行義立乾坤，我今只算萬年終」，故稱《乾坤萬年歌》。但全篇使用南北朝末年才出現的七言詩格式，已接近宋朝話本與明清章回小說的水準，不可能出自商末周初的姜太公，應為後人託名之偽作。

此預言曰：「人丁口取江南地，京國重新又一遷，兩分疆界各保守，更得相安一百九」，似預言兩岸的分裂與統一，坊間有不同解讀。其中「丁口」就是「石」，指蔣介石；「相安一百九」有的解釋為兩岸相安一百九十年，有的指一百零九年後（東周列國志、紅樓夢的一百九回即一百零九回），兩岸局勢將出現大變化。

民國109年8月9日，美國衛生部長Alex Azar訪台，是1979年台美斷交後訪台層級最高的美國官員，9月17日美國次國務卿Keith Krach訪台，是層級最高的國務院官員，美中與兩岸關係從此進入更緊繃情勢，以上論述皆供參閱。

●禁書涉及政治意識形態

安平秋與章培恒主編《中國禁書大觀》包括從商鞅燔《詩》《書》到雍正時期曾靜的《大義覺迷錄》，顯示禁書都和政治文化與君權難以切割，連《水滸傳》、《牡丹亭》、《西廂記》在明清期間亦成禁書。

明朝瞿佑的《剪燈新話》被認為「異端邪說惑亂人心」，是中國歷史上第一部正式禁書。禁書作者也知所撰內容難容當朝，因此多不屬名，而以「號」稱之（即筆名）；《金瓶梅》作者「蘭陵笑笑生」是何許人，至今是謎，較《金瓶梅》更情色的禁書《燈草和尚》作者元朝高則誠亦非真名。

中國是一個歷史悠久的文化大國，在歷史的更替變遷中，唯有靠書籍將古人智慧予以傳承，當代藏書史研究學者范鳳書所著《中國私家藏書史》可略窺一二。可是歷代的君權和律法仍使諸多古藉難見天日，但民間仍想盡辦法隱藏，如藏書於土牆夾壁之間，或埋於山林地下，因此許多禁書日後成為暢銷書流傳至今，實乃始料未及。

【註】：國外亦有焚書歷史，德國的敗亡因素之一在於希特勒全力「納粹化」文化機構，傳媒被宣傳部長戈貝爾掌控威脅成「一言堂」，宣傳部的消息就是真理，不容懷疑。1933年5月10日柏林Bebel廣場（前柏林歌劇院廣場，曾改名希特勒廣場）圍聚4萬名群眾，大多是學生與老師，觀看納粹黨主導的大規模焚燒反納粹意識形態書籍以箝制言論思想；後來又陸續進行93場焚書行動，總數高達一億本。

【歐陽聖恩專欄每周六刊出】