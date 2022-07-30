我就讀的輔仁大學歷史系，有自己的系圖書館。儘管規模和學校其他的大型圖書館相比袖珍不小，但仍舊成為了歷史系師生校園回憶中不可或缺的一環。

從門口進入系圖，可以發現三面牆前都是書櫃。系圖藏書僅有千餘本，但「麻雀雖小，五臟俱全」，中國古代史、近現代史、台灣史、世界史的各類專著分門別類，放於書櫃之中。

系圖的管理由歷史系熱心的同學自我打理，他們會自己排定值班時間，負責處理同學有關借閱還書、逾期罰款的事宜。系圖的借書流程不算複雜，只需將自己需要的書從書櫃中取出，拿到臨近門口的辦公桌找當日值班的同學登記所借書目和當天日期即可。借書的時間在一個月左右，較為寬鬆。

另外，系圖的同學也會每年組織歷史系書展，向全校師生販售從聯經、時報等大出版社以批發價購得的各類文史學術書籍。此外，還會從若水堂等書商手中購買一些簡體文史書籍，價格也很親民：在我讀書那會兒是書價除以4.5，要比匯率更優惠一些，也就省得通過淘寶等方式購買了。

事實上，系圖的功能也並不僅僅是圖書閱覽室。每週系上的老師總會召開會議，商討系務（如經費使用）等問題，也會假座系圖。而在平時，不少同學也會在下課後走進系圖，看看書、聊聊天，甚至會小憩片刻。

所以，正是因為大家把系圖作為平時休息的所在，所以很自然地，一些大學新鮮人會在系圖遇到今後很要好的朋友們，受用良久。比如我自己，在2013年剛剛進入輔仁大學歷史系學習的時候，可謂舉目無親，對於台灣社會的情況仍然十分陌生。這時候，我在系圖認識的S學長與W學長就適時地給了我很多幫助。他們都是大我幾級的學長，對我這位來自大陸的新鮮人十分熱心，會毫無保留地向我「指路」，包括學業還有在台生活。兩位學長都會告訴我一些選課上的注意事項，會告訴我有哪些老師的課程值得一上。除此之外，也會向我分享台灣各地的風土民情。

S學長的老家在台灣宜蘭，我清楚地記得，在系圖休息偶遇S學長時，在寒暄之外，他會誠摯地向我推薦宜蘭的一些美食與土產，比如三星蔥餅、鴨賞（指的是經甘蔗渣等熏料熏制的鴨肉，可作零食）、奶凍卷（指經過冰鎮後口感更佳的奶油卷蛋糕等），並且他還熱情地邀請我來宜蘭觀光。可惜的是，因為不少原因，我自己去宜蘭旅遊的時候，並沒有遇到S學長，一直到我畢業離開台灣都沒能和S學長共游，成為一件小小的憾事。

隨著時間的推移，我自己也從對台灣社會懵懵懂懂的大學新鮮人，成長為一個系上的「老屁股」（指在系上人緣不錯的高年級學生）。懷著感恩的心態，我也像當年的S、W等學長一樣，會為後面進來的學弟妹們「指路」，為他們推薦很棒的課程，自己讀過非常受用的書籍，以及生活體驗等。在平時，我的一大愛好就是在台北走街串巷，尋覓美食，所以經過兩三年的走訪，我對於台北美食的熟稔度，已絲毫不亞於本地的同學。所以，大家中午在系圖聊天的時候，有時也會問我最近吃了哪家店。

歷史系書展。（作者提供）

同時，我也不會忘記自己來自上海，所以每當假期結束，從上海回輔大報到的時候，我也總會捎上一些上海的特產，帶給系上的同學們分享。我最常帶的便是大白兔奶糖，因為攜帶也比較方便，海關也不會攔住。我會在開學後不久的一天，帶著奶糖來到系圖，和大家分而食之，大家也對大白兔奶糖讚不絕口。

從最開始受到學長姐們的幫助，到後來懷著感恩的情愫，幫助後進的學弟妹，系圖成為了最棒的見證地。當我在2020年結束在台灣的學業，返回上海之前，我與S學長特意聚了一餐，互道珍重。在S學長的臉書動態上，看得出來，大家最後對我的認可與不捨。

「來自上海的小老弟，來到寶島七年要準備回家了。萬般不捨，但我很高興台灣對你而言，是一個充滿美好的地方。今後一起加油吧！」

是的，在系圖，我遇到了很多優秀的學長姐和學弟妹，讓我在輔仁大學求學的四年，以及之後的時間感受到來自台灣的愛與善意，讓我這渡海負笈的外鄉學子感受到特別的家的溫暖。在此誠摯地感恩、祝願在系圖、在輔仁歷史系遇到的老師同學一切順遂，期待不久的將來，能再回歷史系，再回系圖暢敘幽情！

（陸軼雋/上海師範大學人文學院博士生、政治大學歷史系碩士）