7月28日美國總統拜登與中國國家主席習近平通話之後，美中對台政策僵局並沒有解決，美國維持「不承認台獨」、「一中政策」不變的承諾，中國仍然威嚇美國不得支持台獨，對於美國眾議院議長裴洛西可能訪台的計畫，習近平還是警告「玩火必自焚」，所以台灣問題無解，其他問題也就是一些空包彈，不可能取得共識。未來拜登、習近平必然還是要經過一次實體會面，才能深入交換意見。

裴洛西訪台機會大增

既然雙方對台海問題無法取得共識，裴洛西訪台的計畫必然大增。主要的思考如下：

一、雖然拜習通話表面上雙方有尋求解決台海分歧的意願，但是對美國來說，民主黨面臨期中選舉，在民主黨選情不佳的狀況下，拜登政府必然需要一劑強心針來拉抬選情，因此藉由裴洛西訪台，對中國不示弱，可能是比較好的選項，起碼不會遭到共和黨攻擊對中國大陸軟弱。

二、民進黨九合一選舉由於受到提名的桃園市長林智堅「論文抄襲門」的影響，整個選情面臨兵敗如山倒的局面，民進黨也需要一劑「抗中保台」的強心針來救急，如果裴洛西能訪台，進而引發中國大陸強力的軍事反應，民進黨可以藉此撿到槍，大力炒作「抗中牌」，再玩一次逆轉勝的選舉遊戲。

三、針對中國大陸來說，裴洛西訪台既然已經從今年4月份炒作到現在，這顯然已經是一次擋不住的行程，所以與其跟美國對陣，還不如做個順水人情，讓裴洛西在可以接受的方式與範圍「訪台」，這樣可以跟美國在其他議題上繼續討價還價，如此玩一局小賺、小賠的賭局，讓拜登和習近平都有面子走下台階。

裴洛西訪台的想定

在這種情況下，接下來要關注的應該是讓裴洛西怎麼「訪台」的問題，這顯然也是裴洛西的行程在台灣方面要列為「暫訂」的原因，「暫訂」就是讓大家猜謎，結果會怎樣，我們就先猜猜裴洛西會選擇怎麼「訪台」法。

一、打擦邊球。裴洛西座機經過台灣周邊，再由國軍戰機升空伴飛。這種作法當然是來自大陸前環球時報總編輯胡錫進的想法，他主張裴洛西的座機若抵達台灣上空，就由中共戰機伴飛。所以，如果裴洛西座機只是經過台灣周邊，則由國軍戰機升空伴飛，應該更有創意和誠意，這樣即使裴洛西座機不降落台灣，也算給台灣一點顏面。

二、裴洛西座機直飛台灣玉山，對玉山來個巡禮，這樣雖然沒有降落台灣陸地，也算是做了一趟台灣行，對台灣蔡政府也夠誠意滿滿了。當然，如果經過台灣領空，就由美國戰機護航伴飛，國軍戰機在周邊警戒不讓中共戰機靠近，美台軍方可以共同完成一次台美「空中防衛」的「戰鬥」戲碼，這也是值得在台美史上留一筆。

三、直接由美軍戰鬥機護航到台北松山機場，這是美國學者的建議，他們認為美國這樣做，不至於會引發台海危機，因為大陸目前內部經濟問題嚴重，不可能在軍事上對美國有所挑釁。

只是，這種想法不見得成真，因為國際社會把內政矛盾引向外在環境，這可是各國常玩的遊戲，如果習近平也要展現他的領導權威，以及對抗美國的堅強意志，不必然會在裴洛西訪台這件事上示弱。

所以，裴洛西座機若真的要在台北松山機場降落，美國要有應付台海危機的準備，台灣執政黨當然也不能以為自己撿到槍，認為這樣就能夠真正拉抬選情。為一個地方選舉賭這麼大，不一定值得，因為接下來還有2024的總統大選，這次就賭美中台危機發生的局，未來還有什麼牌可以打呢？

當然，最好的情況是裴洛西不來，想來台灣，等退休再來也不晚，既然她已經不想再尋求連任，在世界多事之秋時，還要增加台海危機，若美中不慎擦槍走火，那麼她可能成為歷史的罪人。因此，美中台維持一個鬥而不破的局面，應該是對這個世界最好的貢獻。

（作者為台灣國際戰略學會理事長、教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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