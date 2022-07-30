今年政壇最搶戲者，當屬前新竹市長林智堅自導自演的「智堅人生」。原先是想方設法推動新竹縣市合併升格直轄市不果，偷渡爭取連任市長延續政治生命的「陽謀」未遂；後竟又獲總統、黨主席蔡英文欽定徵召跨區參選桃園市長，心想大有可為之際卻接連慘遭「論文門」、「問題球場」狙擊，豈能不嘆莫非真有天意？

眼看「一屍五命」、「換堅」的唱衰論調成為輿情主流，民進黨高層似乎鐵了心要跟民意來場火車對撞，新聞指出總統蔡英文曾邀集林智堅、桃園市長鄭文燦、民進黨秘書長林錫耀、立法院黨團總召柯建銘等人到官邸商討選情，會中共識力挺林、不討論「換堅」議題，更建議林主動退回台大國發所學位，與未來登記參選時不要填上碩士學位，如此視法制與民怨如無物的心態，教人瞠目結舌。

然而學位資格的得喪變更，豈可隨林智堅心意要讀就讀、不要拉倒？為此，台大出面打臉陰謀，搬出《學位授予法》依法行政的超然態度，對抗如排山倒海而來的「國家壓力」。須知，學位資格合法與否，只得由學校依法審定，再決定撤銷與否，所謂當事人「退回」、「放棄」的單獨行為，不僅是誆騙選民的政治語言，更是無效的法律行為，不可不明辨。

至於未來在登記參選時，不要填上碩士學位的建議，豈不坐實林學位有虧，自毀聲譽的愚人笨招？

在民間，不乏有碩士為應徵特定企業，隱瞞碩士學歷，改以大學學歷報考應徵，曾有因此遭法院判決解僱合法的先例，法院理由是「不應以欺騙隱瞞之方式訂立勞動契約關係，破壞勞雇間之信賴關係。」同理，一旦林不填碩士學位，與欺騙隱瞞、破壞選民與政治人物之間的信賴關係何異？

至此，越演越烈的「智堅人生」已是歹戲拖棚，再拖下去者，恐怕還會在「問題球場」番外篇再掀高潮。究竟要在法定登記日前就宣布停播，還是擺出橫眉冷對千夫指的姿態，演到1126戲棚崩毀才罷手，就看林智堅如何解讀蔡總統給「小英男孩」留言那句：「智堅辛苦了」的真意了。

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