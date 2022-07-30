日前德國旅外人士交流網站InterNations，在調查來自177個國家、現居於181個國家的1萬1970名旅外工作人士，以各城市的生活品質、定居難易度、國外就業、個人財務狀況等標準評比，選出2022年的旅居海外人士最宜居住國家名單，台灣榮登第三。但是攤開台灣的各項評比就會發現，台灣備受讚揚的當然是先進的醫療資源與健保服務，而拖垮整體成績的則是環境與氣候指數。顯見台灣在環保與環境品質，確實是許多外國人眼中顯而易見的缺點。要想進一步成為更宜居、更舒適的國家，環保這一塊就一定要盡快改善、不落人後。

7月1日，行政院環保署制定的《一次用飲料杯限制使用對象及實施方式》正式上路。目前已經可以廣泛看到業者實施的措施，是在連鎖便利商店、速食店、超市、手搖飲料店等四大通路自備環保杯，至少會有5元折扣。未來還會要求在2023到2025年，一次性飲料杯的用量要逐年減少15%、18%、25%，而四大通路提供所謂重複利用「循環杯」的門市覆蓋率，則是要在2023到2025年間逐年增加5%、10%、15%。

由於減少使用一次性飲料杯的成本，是由消費者與業者共同承擔，在消費者這邊，因為以環保為理念號召又提供價格減免的誘因，還算好推廣，但在通路業者方面，卻引起不小的反彈。有許多業者紛紛跳出來叫屈，認為每家業者的成本結構不同，政府統一要業者提供5元折扣，並不是商業上的合理作法。更有甚者，現在有很多店家，尤其是便利商店業者的作法，是趁機大開產線製作許多不同種類的「環保杯」供民眾選購。看起來是鼓勵民眾使用環保杯，但其實這些環保杯的售價都不便宜，而且使用的材質未必真的這麼環保。

就像2018年塑膠袋不再免費提供、塑膠袋要花錢買的時候，業者們也曾經趁機推出許多購物袋供民眾購買。很多民眾當初搭著風潮購買，但在風頭過去、發現多花錢買的塑膠袋又可以拿來當收費垃圾袋使用以後，到底有多少人真的還帶著這些購物袋出門購物，實在不得而知。而且製造購物袋的過程，會比製造塑膠袋消耗更多能源和原料，製造出來的產品也可能進一步變成污染和浪費。現在因為要推塑料杯減量，廠商推出許多環保杯產品，而民眾也一窩蜂購買環保杯，就很有可能在將來造成類似的問題，失了原本的環保美意。

另外，讓許多民眾有衛生疑慮的循環杯問題，在店家面或許是沒這麼難以解決的問題。就算做不到甲地租、乙地還，店家還是可以提供客人在店內使用的環保杯。比方顧客如果只想在某一家超商內坐著喝一杯咖啡，店家就可以提供店內環保杯，使用完畢由店家回收統一清洗消毒，就像在外面餐廳使用餐具一樣，或許民眾也能很容易接受這個選項。最關鍵的問題，往往只在通路、店家和業者有沒有心要盡一分力罷了。（作者為口譯工作者）

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