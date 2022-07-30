7月26日大陸國防部發言人譚克非，對美眾院裴洛西議長擬8月訪台事，正式提出「絕不坐視不管」。

這是1950年6月25日韓戰爆發以來，第五次大陸出現「絕不坐視不管」的文字。第二次是1962年中印西藏邊境軍事衝突事件，第三次是1969年中蘇珍寶島事件，第四次是1979年中共的懲越戰爭。這以往4次產生軍事衝突之前，中共中央都曾經表達「絕不坐視不管」文句的紅頭文件。

此次是大陸國防部發言人譚克非發言，代表中共軍方提出「絕不坐視不管」。中共中央是否擬發表「絕不坐視不管」，尚未可知。但如果《人民日報》社論正式對美方因裴洛西議長擬8月訪台案提出「絕不坐視不管」的宣示，即證明中共中央已發表包括「絕不坐視不管」的紅頭文件。

「絕不坐視不管」的含意是什麼？正確的認知是「最後的通牒」。

美國白宮、國務院、國防部、中央情報局不可能不知道中共軍方提出「絕不坐視不管」的嚴重性。我國總統府、國家安全會議、國防部及國家安全局，皆表現出奇的冷靜，表示裴洛西議長如果8月來台訪問，此一事件會影響國家安全，因而不方便做大內宣的工作。

7月27日美國之音報導，美國國防部對裴洛西可能8月訪台事，進行「制定反應計劃」。美聯社引述美國官員的話說，「她畢竟將進入世界最危險的熱點地區之一，任何意外失誤或誤判都可能將她的人身安全置於危險之中，而美國軍方必須為此做好萬全的準備。」

目前可知白宮及美國國防部皆不願意裴洛西訪台，美總統拜登引用國防部的話說，「現在訪問台灣並不是一個好主意」。

「習拜會」28日將召開視訊對話，希望北京與華府能和平解決吃一爭端。美國是三權分立的國家，裴洛西又是民主黨籍，是美國第三號人物，拜登總統實有難處。

台灣是否有能力協助解決此一危機？答案是有，我民航局及國防部可以基於「國家安全」為由，婉拒裴洛西的專機進入我情報識別區及防空識別區，但一髪千鈞危機爆發之前際，蔡英文政府敢這樣做嗎？（作者為前海基會副秘書長）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※