民眾實際感受台灣的經濟非常差，萬物齊漲、薪水不漲，實質生活變差，街頭名店紛紛歇業，市面變得冷清不少。但政府告訴我們，台灣經濟非常好，蔡英文總統5月宣告「今年台灣的GDP在經過19年後要趕上韓國」，語氣難掩驕傲。九合一選舉即將舉行，地方層級的選舉，民眾更在意政府施政的實際表現，經濟究竟好不好，需要釐清。

外貿數據 透露的3警訊

就統計數據而言，台灣經濟有好的一面，2021年經濟成長率6.5%，為11年來最高，人均GDP首次超過3萬美元，表現亮眼。今年第1季降到3.14%，預測全年在3.2%到4.1%之間，雖然明顯退步，但放在全球架構下，因戰爭、疫情、美國升息等因素，全球都面臨嚴重的通膨與經濟衰退問題，台灣的表現不差。

尤其台灣出口，在全球經濟衰退、貿易萎縮大環境下，6月外銷訂單金額達588.3億美元，創歷年同月新高，出口422億美元，創歷年單月次高，累計上半年訂單金額3392.9億美元，出口2466.8億美元，雙雙創歷年同期新高。6月進口375.6億美元，也創歷年單月第三高，累計上半年進口2189.7億美元，創歷年同期新高，進出口相抵，上半年出超277.1億美元。

出超雖較上年同期略減36.5億美元，但全球2個順差大國：日本與德國都出現逆差，今年5月德國貿易逆差達10億歐元，為10年來首見。日本貿易逆差已近1年，5月分逆差高達177.9億美元，是日本有統計資料以來第二高。韓國連續3個月逆差，連越南、印度、法國、西班牙、英國、義大利、美國等都出現或大或小的逆差。主要是石油、天然氣等資源價格飆漲，造成進口值大幅上升，同時出口競爭力衰退，因而貿易失衡，台灣一枝獨秀。

另一個反映各國經濟衰退的現象是幣值遽貶，美元上半年強勢上揚， 7月上旬美元指數創下20年新高，上升近2.5%，歐元兌美元匯率首次貶破1比1平價，日圓今年以來跌幅高達15.9%，為今年經濟大國中跌幅最重，韓圜跌幅9.0%，台幣跌幅7.4%，相對較為平緩。在全球央行掀起升息競賽的同時，台幣貶值相對和緩，給了我國央行溫和升息的空間，可稍稍緩和通膨的壓力。

底層缺溫飽 中產漸沉淪

從外貿相關數據看來，台灣表現確實亮麗，卻不能掩蓋3個警訊。第一個警訊是嚴重的通膨對底層民眾的營養與健康造成威脅。雞蛋是底層民眾主要蛋白質來源，今年3月至今已連4漲，漲幅高達23%，零售價漲更凶，6月消費者物價指數蛋類價格上漲29%。CPI食物類年增率5月來到7.4%，6月略降到7.27%，仍屬高點，台灣CPI食物類年增率是亞洲第二高，僅次於印度7.8%，對底層民眾來說，是不可承受之重，漸漸會形成社會問題。

第二個警訊是中產階級向下沉淪，就業占6成的服務業，薪資停滯多年，去年疫情爆發，更造成失業與無薪假潮，慢慢由中產階級淪為貧困階級。除高科技產業受雇者外，其餘受雇者實質收入因通膨不增反減，失去中產階級的生活條件。

第三個警訊是兩岸關係的政經矛盾，台灣經濟表現好是因為出口暢旺、資金充沛，出口暢旺是大陸的帶動，今年上半年大陸貨物出口11兆1417億元人民幣，增長13.2%，帶動台灣出口暢旺。資金豐沛則因台商受疫情與地緣政治影響，大舉回流，帶回來的資金帶動了房地產的榮景與投資熱潮。台灣經濟受惠於大陸，在政治上卻仇恨大陸，非常矛盾。

三個經濟警訊下，九合一選舉如火如荼展開，明年又將聚焦2024總統與立委大選，若認為台灣經濟表現亮麗對執政有利，將是大錯特錯，台灣底層溫飽不易、中產階級向下沉淪、兩岸政經矛盾，將越來越難掩蓋。台灣經濟披著的國王新衣，很快就會被脫掉，誰搶在先，誰就能引領風騷。