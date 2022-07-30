美國前國防部長、歐洲議會現任副議長、日本前防衛大臣…最近接連訪台，升高台海熱度，已令北京不悅。如果美國政壇三號人物裴洛西決心前仆後繼，大陸不會坐視外來勢力打「台灣牌」，新一輪台海危機迫在眉睫。進入7月以來，北京頻頻就反對外來干涉發聲，且誓言「說到做到」，西方應有所警惕，民進黨政府更應當謹言慎行。

7月7日國台辦主任劉結一在《人民日報》撰文，論述了新時代黨解決台灣問題的總體方略，指出這一方略的必然要求是堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉。「無論台獨分裂勢力挑釁還是外部勢力干涉，都只能以徹底失敗告終。任何人都不要低估我們捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。」

7月26日大陸全國政協主席汪洋在「九二共識」30周年座談會上發表講話。他不點名地批評一些國家縱容鼓動「台獨」分裂勢力滋事挑釁，並不斷拱火澆油、製造兩岸對抗。「他們這樣做，只是為了一己之私，絕不是為了台灣人民的利益。發展下去只會將台灣推向災難深淵，給廣大台灣同胞帶來深重禍害。」他重申大陸不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動。他奉勸台灣當局和有關國家不要誤判形勢。

與此同時，大陸領導人習近平在省部級主要領導幹部專題研討班開班式上發表講話。按照慣例，這個講話實際上是中共二十大報告的預告，因此引發輿論強烈關注。雖然通篇講話只有一處提到「堅決維護台海和平穩定」，但「全黨必須增強憂患意識，堅持底線思維，堅定鬥爭意志，增強鬥爭本領，以正確的戰略策略應變局、育新機、開新局，依靠頑強鬥爭打開事業發展新天地，最根本的是要把我們自己的事情做好。」這一段論述足以引發遐想。

7月28日習近平與美國總統拜登4個多月來首次通話，台灣問題是「拜習會」的焦點。根據新華社通稿，習近平打開天窗說亮話，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，強調「民意不可違，玩火必自焚」，希望美方看清楚這一點。從措辭和語氣來看，相當於「勿謂言之不預也」。大陸外交部發言人隨後間接證實，兩國元首通話涉及裴洛西可能訪台一事。

事實證明，大陸反對外來干涉不是只打嘴炮，而是有軍事、外交、經濟、法律、輿論等多種工具可供選擇，一些打「台灣牌」的美國政客已經遭到大陸制裁。圍繞裴洛西訪台風波，大陸網民關注的已經不再是官方再撂什麼狠話，而是解放軍將作出什麼反應，包括大陸軍機是否會攔截裴洛西座機，是否會飛越台灣島上空等。屆時裴洛西不但達不到挺台的目的，反而給了北京宣示對台主權的機會。可謂偷雞不成蝕把米。總之，留給外部勢力隨心所欲打「台灣牌」，肆意消耗大陸資源的時間已經不多了。