美中兩國元首於7月28日舉行了拜登總統上任以來第5次視訊會議。從雙方會後官方新聞稿對於會晤的各自解讀，從美中戰略格局及台海關係等方面，甚有值得台灣省思之處。

首先，新華社報導，習近平表示「中美三個聯合公報是雙方的政治承諾，一個中國原則是中美關係的政治基礎。」但按照白宮記者會的內容，拜登重申的內容是：「美國重申在《台灣關係法》、三個聯合公報和六項保證指導下對一個中國政策的承諾。」顯然對於「一中」內涵，美中各有詮釋。

再者，白宮記者會上，官員回應媒體詢問對中方所謂「民意不可違，玩火必自焚。」時表示：「習主席在兩位領導人去年11月的談話中就使用過類似的語言。但是，我不打算去解析中國經常在這些問題上使用的各種隱喻。」

事實上，中方從來不會完整引述美方「反對片面改變現狀」的主張，僅部分詮釋為美方不支持台獨，但刻意忽略美方同樣反對中方片面改變現狀。而美方所指，自然是反對中方以武力改變現狀的手段。

美方之所以將過去隱而不宣的「六項保證」拿上檯面，是因為當前美中戰略關係典範變遷的進行式。只要美國政府依然將中國視為戰略競爭者，那麼確保台灣不被納入中國的勢力範圍，是符合美國核心利益的布局。

因此，突出「六項保證」意味著美方可以視印太與兩岸情勢彈性詮釋《台灣關係法》，以達到「維護台灣海峽及整個地區的和平與穩定」以及「協助台灣保持足夠的自衛能力」等目的。換言之，台海安全議題被包裹在美國印太戰略中而「國際化」，可謂是美中戰略關係典範變遷下的必然效應。

然而，美中關係不必然朝衝突發展。我們很清楚，美中戰略競爭過程始終有膽小鬼賽局式地相互叫陣。美國當然有足夠實力跟中國喊價，並且有能力承擔代價，甚至逼使讓中國付出代價。所以中方可能因此忌憚，故對美國的「一中政策」不置可否？但中方也有一定的實力和美國競合。

由此觀之，美中戰略關係中雖有對抗、競爭，但也存有合作或者控管風險的共識和需要。誠如白宮官員在記者會中坦言「美國和中國在台灣問題上有分歧」，但「雙方已經處理這個議題40多年，在這個問題上保持開放的溝通，雙方對此至關重要。」

因而我們可以猜想，拜習會上，中方要的就是美國維持「一中」框架，至於內涵則可以各自解讀，以讓雙方各自留下迴旋餘地。由此引申，兩岸之間同樣可以在分歧中尋找一定程度共識。

筆者認為，兩岸對話的基礎，還是可從九二會談的歷史、精神、遺產，以及後續兩岸交流協商成果，尤其是2008年後兩岸關係和平發展機遇期中所獲致的23項協議內容上找到契機。

誠如2016年蔡英文總統就職時提出，民進黨會根據：一、1992年兩岸兩會會談的歷史事實與求同存異的共同認知，這是歷史事實；二、中華民國現行憲政體制；三、兩岸過去20多年來協商和交流互動的成果；四、台灣民主原則及普遍民意，這四項既有政治基礎，持續推動兩岸關係和平穩定發展。這是民進黨政府多年來一貫持續的主張和立場。今年7月21日，副總統賴清德於國策研究院的演說時再次強調，台灣處理兩岸事務的基本方針「善意不變」。

期待兩岸政府都能有更開放心胸、更權變的思維，秉承九二會談的務實精神，探索與時俱進的兩岸關係政治基礎。（作者為海基會前董事長）