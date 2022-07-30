民進黨桃園市長參選人林智堅深陷論文門與球場門的風暴之中，由於證據確鑿，林智堅又沒有做出有效的危機處理，在林智堅學長余正煌出面自清，林哲瑄傷勢嚴重的情形下，眼看這把野火將從林智堅身上蔓延至整個民進黨的選情。

蔡英文總統眼看事態嚴重，不得不召集黨政要員至官邸會商大計，其中包括林智堅。但是在林智堅向蔡英文「陳述事實」後，蔡英文指示林智堅「持續以證據為基礎」對各界說明。同時決定「全黨救一人」，讓林智堅參選到底。

在情勢對林智堅個人以及民進黨選情極為不利的情形下，蔡英文堅持「不換堅」，其中必有深層的政治考量。

首先，此時如果「換堅」，等於承認錯誤。一是承認蔡英文欽定林智堅參選桃園市長是錯誤的決定。二是承認林智堅在論文及棒球場兩案都犯下錯誤。民進黨此時承認錯誤等於是未戰先降。不但愧對民進黨的支持者，也將大量流失中間選民的信任。所以民進黨必須作背水之戰，死不認錯。以蔡英文自己論文門事件為榜樣，用政治力及國家機器的力量拚戰到底。

其次，根據台灣民意基金會最近民調，竟然有4成8受訪者覺得林智堅論文涉嫌抄襲並不嚴重，桃園在地選民也有5成3認為不嚴重，顯示在民進黨運作下，台灣民眾已經喪失了理性判斷，對於學術倫理與道德誠信全然無感。民進黨擁有死忠的基本盤，再加上大量民眾對政治人物的誠信無感，因此此時根本不必憂懼。

第三，民進黨的對手國民黨一盤散沙，民眾黨羽翼未豐，不足為懼。尤其是國民黨在朱立倫的引導下，為了洗白「親中賣台」，刻意逐步向民進黨靠攏，意圖爭取中間選民。民進黨有基本盤，親民進黨的中間選民看到國民黨成為「類民進黨」，並不會因此投向國民黨。另一方面，原來親國民黨的中間選民看到國民黨改變理念及路線，在失望之餘，很可能棄國民黨而投民眾黨。民進黨沒有強勁的對手，可說是有恃無恐。

第四，即使在「不換堅」的情形下，果真出現「一屍五命」的情形，對民進黨也無大礙。2018年民進黨在地方選舉大敗，卻在2020年總統及立委選舉大勝，證明民進黨只要利用打出「抗中」牌，就保證無往不利。重要的是，總統與立委才是大權在握，舉足輕重。民進黨取得了中央控制權，還怕地方政府首長不屈服嗎？

2024年大選即將來臨。無論民進黨推出何人競選，都將穩操勝算。因為台灣選民對地方選舉看重的是「人」，而不是政策。對總統選舉看重的是政策，而不是「人」。在民進黨多年的運作下，台灣選民尤其是年輕世代的台灣本土意識已經牢不可破。國民黨既然不能擺脫「外來政黨」的汙名，將難以與民進黨一爭短長。思念及此，蔡英文還有什麼懸念呢？（作者為自由撰稿者）