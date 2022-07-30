波羅的海面積42萬平方公里，是深入內陸的小小海域，被愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、俄羅斯、波蘭、徳國、丹麥、瑞典、芬蘭九個國家圍住，如同北歐的地中海，政治情況複雜。

1955年時，波羅的海周邊，華沙公約五國和北約的丹麥一國對峙，瑞典、芬蘭保持中立。2002年以後，形成北約六國和俄羅斯對峙，瑞典、芬蘭保持中立。到了2022年，瑞典、芬蘭都在申請加入北約，形成北約八國包圍俄羅斯的態勢，風雲詭譎，壓制了俄羅斯最重要的歐洲出海口，聖彼得堡港及加里寧格勒港。

愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛，總人口600萬，合稱波羅的海三小國，他們二十世紀的歷史都是慘遭蘇聯、徳國輪番蹂躪的紀錄，1944年最終被蘇聯控制，都成了蘇聯的加盟共和國，並以移民改變其人口結構，仇恨俄羅斯可以想見。1990年三國獨立後，2004年即加入北約，軍演不斷，成為反俄最激烈的國家。

三國之中，以立陶宛躥蹦最兇，其早先曾企圖在白俄羅斯煽動顏色革命未果。也曾呼籲美國在立陶宛永久駐軍。俄烏戰起後，斷然停止採購俄羅斯的石油、天然氣和電力。最近宣布要切斷俄羅斯本土經過立陶宛通往飛地加里寧格勒的鐵路運輸。

愛沙尼亞和拉脫維亞亦不甘落後，一直呼籲北約部隊永久駐紮。當北約宣布計畫在波羅的海三小國各駐軍1000人，發揮阻礙俄軍的作用，愛沙尼亞深表不滿，要求北約派遣更多人數保護。波羅的海三小國自烏克蘭戰爭爆發以來，已經組成總數高達12000人的志願軍步槍兵聯盟，支援烏克蘭。

波蘭二十世紀的歷史同樣都在蘇聯、徳國的輪番蹂躪之下，二戰後蘇聯割取了波蘭30%的東部領土，另以徳國的西里西亞做為補償，波蘭整個國家東移了200公里，國土少了7萬平方公里，國土遭受任意削減挪移，是多難堪的羞辱，難怪波蘭成為最仇恨俄羅斯的東歐國家。

2016年波蘭讓美國在境內部署反導系統，完成陸上神盾。2020年再部署了愛國者飛彈，並規畫部署核武。波蘭購買35架能夠投擲戰術核彈的F35戰鬥機。2022年波蘭向美國訂購了M1A2 主力戰車及M1戰車，積極擴軍備戰，甘為反俄的急先鋒。

俄烏戰爭爆發後，波蘭又成為最積極軍援烏克蘭的北約國家，包括了米格29戰機，T-72主力戰車，吸引了數以千計的國際僱傭兵進入烏克蘭。波蘭準備向韓國採購主力戰車、自走砲及輕型戰機，用於支援烏克蘭。

二戰後蘇聯奪得波蘭的大片土地，分別劃歸烏克蘭,白俄羅斯及立陶宛的領土，因此烏克蘭西部有眾多的波蘭人。俄烏開戰後，有4、5百萬的難民從烏克蘭湧入波蘭，現在波蘭宣布給烏克蘭人波蘭護照，大有與俄羅斯共同瓜分東西烏克蘭的禍心。

在梅克爾堅持下，徳國與俄國出資100多億美元興建的北溪二號，已於2021年9月完工，這是徳國輸入天然氣的生命線。想不到懦弱無能的徳國新總理蕭茲，缺乏主見及戰略思維，竟屈服於美國壓力，不准啟用，自斷徳國的天然氣能源。

俄烏戰爭後，徳國增加國防預算為GDP的2%，加強軍工產業，積極軍援烏克蘭20億歐元，並支援大量武器，包括針刺防空導彈、坦克車及反坦克導彈。並且與希臘及捷克達成協議，由兩國提供烏克蘭步槍、反戰車武器和彈藥等防禦裝備，德國將給予新型裝甲戰車作為交換。

丹麥也不落入後，提供魚叉反艦飛彈、裝甲車及反裝甲武器給烏克蘭對抗俄羅斯。瑞典向烏克蘭運送了一批弓箭手自走榴彈砲、反坦克武器、防彈衣、鋼盔和野戰口糧，外加5000萬歐元的財政援助。

歷史上瑞典與沙俄戰爭不斷，喪失領土，仇恨俄羅斯，但瑞典在兩次世界大戰中均保持中立，是美俄冷戰時代的緩衝國。這次看到俄烏戰爭中，俄羅斯未能展現世界第二軍事強權的戰力，終於耐不住鄙視厭惡俄羅斯的心態，放棄了中立政策，申請加入北約。在美國的安排下將會迅速獲准。

芬蘭向烏克蘭提供了防彈背心、鋼盔和擔架，外加撥款1400萬歐元作為財政援助。1808年以來芬蘭原為沙俄的屬國。1917年俄國十月革命後芬蘭宣布獨立。1939年二戰初始的蘇芬戰爭，芬蘭戰敗，10%的國土割讓給蘇聯。芬蘭為了報復，加入了希特勒軸心陣營，引進納粹部隊撃敗蘇聯，收回失土，卻成為二戰的戰敗國，損失慘重。從此立下永久中立絕不得罪蘇聯的國策，奉行至今，換得芬蘭70年的國泰民安，是政治學上著名的芬蘭模式Finlandization。雖然芬蘭是歐盟成員，但從未考慮加入北約，這次如同瑞典，放棄了芬蘭模式，申請加入北約。在美國的安排下將會迅速獲准。

因為美國主導的北約第五次東擴引起了俄烏戰爭，美國食髓知味，變本加厲，再策動瑞典、芬蘭加入北約，北約第六次東擴令俄羅斯增加了1300公里面對北約的邊界，使波羅的海完全納入北約的勢力，俄羅斯的波羅的海艦隊將完全被北約圍堵。

歐洲人喜歡說「扒開每一個俄羅斯人，裡面都住著一個韃靼人」來羞辱俄羅斯人，韃靼人就是黃種人野蠻人。俄烏戰爭使歐洲人對俄羅斯展示共同的恐懼與鄙視，形成了歐洲對抗俄羅斯的大聯盟。蘇聯瓦解後，俄羅斯受盡歐美國家的凌辱鄙視，風雲詭譎的波羅的海，也許將來就是北歐的巴爾幹。

（作者為中美論譠社理事）

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