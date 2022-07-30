那個能用「手機砸核桃」的諾基亞又活過來了。

7月21日，諾基亞公佈了超預期增長的半年報：今年上半年共實現收入112.2億歐元（以7月28日匯率1歐元=6.89元計算，下同，約合人民幣773億元），增長8%，歸母淨利潤為6.69億歐元（約合人民幣46.1億元），同比增長10.6%。

在公眾視線之外，諾基亞已經連續6年年收入1500億元以上，去年歸母淨利潤達到了112億元。這樣的利潤水平，基本等同於大陸的招商證券、廣發證券。

當年，諾基亞賣出手機業務、一度跌出世界五百強的落魄早已不在。從手機霸主到跌落神壇再到如今賺著大錢，諾基亞的這十年充滿了故事。

那麼，賣掉手機業務後，諾基亞靠什麼賺錢？諾基亞為何會轉型現下的賽道？諾基亞憑何崛起？本文將回答這些問題。

01靠什麼年收入上千億？

諾基亞賣掉了手機業務，但它仍然與手機廠商一直保持著緊密的關係，比如，手機廠商就使用諾基亞的專利向其付費，再比如與手機廠商打官司。

去年，諾基亞就在全球多國範圍內對OPPO提起了幾十項訴訟，並全都附帶禁令，針對的是5G專利許可的問題。

今年3月，諾基亞又利用標準專利在德國、印度、印尼、馬來西亞等國起訴vivo專利侵權，並要求法院判決vivo停止在當地的手機銷售。

諾基亞手機隕落了，但靠著在通信領域至少六十年的技術積累，以及曾經霸主的統治地位，諾基亞的專利之多，質量之高，讓其在專利戰中游刃有餘，以技術著稱的蘋果、三星都在諾基亞手上吃過不少虧。

截至2021年底，諾基亞在移動通信領域大約擁有2萬個專利家族（每個家族由多個單獨的專利組成），範圍涵蓋2G到5G多項技術，其中有超過4000項是5G必不可少的專利。

必不可少，意味著諾基亞起訴侵權時有足夠的底氣，也意味著諾基亞對專利使用費定價有絕對控制權。

賣掉手機業務收後，諾基亞不再需要和其他手機廠商進行專利互換，知識產權的貨幣化程度大幅上升。

財報數據也印證了這一點，2014年至2017年，諾基亞技術收入從5.78億歐元增長至16.54億歐元，增長主要來自專利訴訟賠償、新簽訂專利使用協議的收入以及部分專利出售收入。

而且技術收入的毛利率普遍在95%以上，支撐著諾基亞走過低谷期。

靠專利躺賺的確很舒服，問題在於，專利收費是否合理，是否涉嫌專利壟斷，這都關係著躺賺是否能夠持續下去。

比如，諾基亞與OPPO的訴訟在印尼敗訴，就被視為反對不合理專利價格的重要突破。

除了專利外，諾基亞目前最大的收入來自5G通信服務，也就是移動網路業務和網路基礎設施業務。

移動網路業務主要為無線電接入網路提供產品和服務，類似中國移動、聯通等4G、5G入網服務就是由諾基亞、華為等通信公司負責。這是公司目前營收占比最大的業務版塊，超過40%。

網路基礎設施業務則主要包括向通信服務提供商、超大規模企業、數字行業和政府在內的客戶，提供光纖、固定無線接入技術、IP路由、數據中心、海底和陸地光網路等通信相關設備和服務，收入占比30%以上。

截至2021年底，諾基亞拿到了業內最多的214個5G商用合同，供應了全球市場約40%的5G網路，其中有一半的國家/地區擁有實時5G。

今年上半年，諾基亞來自移動網路和網路基礎設施業務的收入分別為48.6億歐元和41.27億歐元，均實現增長。

隨著海外5G基建進入快車道，以及華為5G服務抵制帶來的市場紅利，抵消了部分全球供應鏈受限和中國疫情封鎖帶來的負面影響。

諾基亞最後一個業務板塊為雲和網路服務，占收入比重在15%以下，主要為客戶提供數字資產貨幣化、優化成本、降低關鍵任務網路的安全風險等服務。

可以看出，諾基亞的業務範圍已經涵蓋了5G通信工程建設、接入、安全維護以及相關專利研發。業內能做到如此全面的，僅有華為一家。

在通信工程行業地位僅次於華為，和愛立信平起平坐的諾基亞，與我們印象中完全不同。

02關鍵的一次翻身仗

諾基亞能從泥潭中爬出來，離不開當時的一筆併購，它也成了日後諾基亞的救命稻草。

2012年的諾基亞，已經到了將總部大樓售後回租以降低成本的地步。2013年，諾基亞手機業務收入從2009年的278.53億歐元降至107.35億歐元，利潤自2012年起由盈轉虧，僅一年就虧了14.8億歐元。

隨著手機業務出售給微軟，屬於諾基亞的輝煌時代結束了。

2013年，諾基亞完成了對諾西通信的併購，這也是我們前面提到的關鍵一次併購。

這筆收購要從2006年說起。

當時，通信技術逐漸從2G發展至3G、4G，這些項目投資高、回收期慢，虧損是常態。恰逢西門子也有類似投資意向，諾基亞和西門子便將兩家的電信設備業務合併，雙方各出資一半成立了諾基亞西門子網路公司（以下簡稱「諾西通信」）。

2010年，諾西又收購了摩托羅拉的無線網路業務。這家相當於諾基亞、西門子和摩托羅拉三家公司無線網路業務集合體的公司，市場地位很高，與華為爭老二的座位也是常有的事。

但由於市場競爭激烈和全球運營商網路投資減少，諾西的經營業績非常不理想。

從2007年到2012年，諾西通信合計虧了50億歐元，而巔峰時，諾基亞手機的市場佔有率最高達到了40%。

諾基亞生出賣掉諾西通信的心思，一點都不意外。諾西通信的另一個股東西門子，也是這麼想的。

如果不是錢沒談攏，也不會有諾基亞今日的復興。

在手機業務日薄西山的過程中，在業務的摸索中，時任諾基亞董事長的李思拓逐漸理清了策略，決定成為「淘金路上賣鐵鍬的人」，將諾基亞定位成網路基礎設施的供應商和服務商。

一方面是出於戰略的考量，另一方面是2012年下半年開始，諾西通信通過削減成本，開始盈利。最終諾基亞從西門子那裡收回了諾西通信的另一半股權。

隨著行業環境的變化，轉型通信業務的諾基亞吃到了4G和5G以及華為被制裁的紅利。

嚴格來說，通信業務不能算是諾基亞的轉型。

1865年，諾基亞初成立，原本是以木漿生產為生，後來逐漸擴大到化工、橡膠、電纜、製藥、天然氣、石油、軍事等多個領域，成為芬蘭大型跨產業集團公司。

早在1960年，諾基亞時任總裁Bjorn Westerlund就認為電信行業是未來科技發展的趨勢，還成立了諾基亞首個電子部門，負責電信系統方面的工作。

當時的電子部已在研究無線電傳輸問題，為後來諾基亞GMS技術的研發奠定了重要基礎。

到90年代，諾基亞剝離其他業務，聚焦電信行業，轉型為一家純科技公司。精簡業務結構後，這才形成了兩個主要的業務集團，諾基亞手機和諾基亞網路。

往後的故事，大家都十分熟悉了：搭載GMS通信技術和塞班系統的諾基亞手機，相較於摩托羅拉的大哥大，在價格、重量、體積等方面都至少減少了十分之一，功能和操作也更豐富流暢，成為了諾基亞的主要業務。

賣掉手機業務之後，諾基亞的業務還有三項：諾基亞網路通信、here地圖以及諾基亞技術。其中網路通信營收占比略高於後兩者。

但想在競爭激烈的通信市場站穩腳跟，只有諾西通信還不夠。

03崛起之路

吃掉諾西通信的同時，諾基亞就提出了一個大膽的計劃，再拿下阿爾卡特朗訊（以下簡稱「阿朗」）。

照此設想，諾西和阿朗合併之後，其在無線基礎設施的市場的份額將從18%提升至30%，超過華為，直逼當時的領軍者愛立信。

阿朗是比諾西通信更大的通信設備廠商，背靠通信領域殿堂級的貝爾實驗室，在IP、雲網路和超寬帶接入等方面掌握大量通信專利，而且在美國、歐洲有廣泛的客戶基礎，與諾基亞的短板非常互補。

但由於內部經營管理不善，以及錯失3G時代的轉型機會，阿爾卡特朗訊出現大規模虧損、裁員，甚至被迫以專利抵債。

持續談判了至少3年後，諾基亞在2016年以156億歐元價格將其收入囊中。為了湊這筆錢，諾基亞還將旗下另一塊業務here導航地圖賣了，徹底轉型為通信公司。

2016年，諾基亞的市場份額躍升至30%，收入增長89%到236.14億歐元，超越愛立信成為全球第二大通信設備供應商。

除了阿朗，諾基亞還收購了從事移動通信基站建設業務的美國公司「SAC無線」，能增強在移動通信網路規劃、優化方面的以色列公司，美國一家電信技術公司「Eden Rock」和一家名叫Gainspeed的公司，向有線電視擴張……諾基亞就這樣勾勒出了通信業務的輪廓。

收購阿朗後，諾基亞並沒有馬上實現盈利。相較華為和愛立信等老牌龍頭企業，靠併購撐起來的諾基亞通信業務還需要經歷一段磨合期。

比如，一些合同是分期分批付款，因為合併事宜，合同的簽訂會受到影響，可能會推遲也可能客戶直接換供應商。

2016年-2018年，諾基亞營收持續在3%範圍內小幅下跌，淨虧損則由9.17億歐元縮減至3.35億歐元。

2019年4月，韓國三大運營商宣佈5G正式商用，打響全球5G建設的第一槍。同年，華為5G技術遭到美國制裁，海外市場競爭壓力隨制裁時間的延長而逐漸變小。

市場推動下，2019年，諾基亞扭虧為盈，實現0.12億歐元的微薄利潤。2020年，如果不計芬蘭遞延所得稅資產被終止確認產生的29億歐元影響，諾基亞持續盈利的狀態則一直延續至了今年。

不足十年時間，諾基亞以聚焦通信的戰略和收購的方式重獲榮光。

進入5G時代，諾基亞又趁著對手受限的大好契機，使出了狠招。

去年3月，諾基亞發出裁員計劃，預計兩年內裁掉5000到1萬人來縮減成本，到2023年，要節省6億歐元的開支用於增加研發投入，包括5G、雲和數字基礎設施方面。

諾基亞的CEO佩卡·倫德馬克表示，將努力令諾基亞成為5G領域的領導者，不惜以犧牲短期盈利能力為代價。

諾基亞還在積極佈局6G。6G時代，諾基亞能不能復刻手機時代的「唯我獨尊」，結局無人知曉，但諾基亞已經走在這條路上了。

04結語

沒有人能否認，在手機發展的歷史上，諾基亞留下了濃墨重彩的一筆，成了一代人的集體記憶。

也因此，它的衰落才能讓無數人為之歎息。

幸運的是，諾基亞通過掉頭轉向，在另一個賽道上實現了東山再起。這背後，當然有運氣成分在，比如趕上4G、5G的快速迭代，比如吃到了華為被制裁的紅利。

但最終決定諾基亞成敗的，是高層對未來的預判以及對戰略的定力。這也是這家百年企業數次走過低谷的終極法寶。

（本文來源：「市值榜」公眾號，授權中時新聞網刊登）

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