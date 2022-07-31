民國4年（1915）的新文化運動，實際上是繼承和發展了1898年（清光緒24）梁啟超等創辦《清議報》、《新民叢報》等報刊文化鼓吹而形同洗腦的運動。梁啟超的筆端常帶感情，既通俗易懂又明白曉暢的文章，在海內外廣泛傳播，為民國7年（1918）的五四運動，預備了最好鋪墊；先父浩懷公明顯曾受此影響，他就訂購了一套樟木箱精裝的梁啟超《飲冰室文集》放置書房研看。

五四運動是一場學生和知識份子發動的政治運動，大大地激發了學生的思想和政治熱情。由五四激發的一系列政治事件，削弱了北洋政府的統治。青年人積極參加政治活動，也助成了國民黨的軍事北伐成功。

五四運動本身得益於此前新文化運動對學生思想和組織的預備，又反過來幫助新文化運動進一步推廣，但也導致了新文化運動的分化。亦即新文化運動的宣導者中，陳獨秀、李大釗等一大批人積極投入政治活動，形塑了熱烈激進的共產運動興起與發展；胡適等少數人則堅持緩進式改革，一步一步到位的較非政治化的文化復興運動。

這似乎也是華夏中華由農業社會轉變為商業社會的歷史發展中，預置了民38年（1949）兩岸隔海分治的影子。

孫中山在民13年主張聯俄容共，無非是要廣納愛國志仁，及以平等待我之民族，加速推動國家商業化建設，臻富強康樂之境以進大同。以閩變的情況看，第三個黨派是出不來了，華夏大地，最後會變成共產派和反共派兩大派之爭，亦即以毛澤東先生為代表主張的共產公有制派，和以蔣中正先生為代表主張的公有制中可有私有制派的對決。

很奇妙的是，雙方武力的對決，卻陰錯陽差地而形成兩岸的對峙，最後竟轉變成治理上和文化發展上的對比。我想，這是國共雙方無數的烈士們，包含瞿秋白先生等，沒想到的事。

華夏新文化運動及五四運動的洪流，造就了這兩派的眾多而主要的參與者，像瞿秋白，生於1899（清光緒25）年，到新文化運動之時 （1916～1918），正是16、17歲到20歲之間受教育的年紀，豈能不受這新文化和五四運動洪流的影響？從1890（清光緒16）年至1910（清宣統2）年，這共約20年左右期間內出生的華夏兒女們，哪個不受梁啟超1898 （清光緒24）年的《清議報》、《新民叢報》，而後民4年（1915）的新文化運動，接著是民7年（1918）五四運動的影響呢？

上述1890～1910左右20年前後之間誕生的華夏兒女們，全部都涵泳在這影響之內，似乎沒有人能例外（浩懷公即生於公元1900年）。先單以共產黨方面的人士看，從李大釗，陳獨秀，秦邦憲（博古），陳紹禹（王明） ，毛澤東、周恩來、劉少奇、鄧小平、李先念、習仲勳，到朱德，彭德懷等全部十大元帥在內，都是這段時間前後誕生的英豪志士，是那一股澎湃的洪流，推動著分別為「矛」或「盾」的人士奔流向前，那國共5次的圍剿和反圍剿戰爭，在洪流中像是前奏，以後還有共黨兩萬五千里長征，再聯合抗日，又國共雙方內戰等的故事。

前奏中瞿秋白先生在洪流中的「歷史的誤會」，倒有點像「歷史的必然」。

（作者為前中科院第二所資深研究員）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】