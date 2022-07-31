2022年6月6日，我在烏坵看《我的家鄉在烏坵》，這是一個十分難得的經驗。

難得之處在於，烏坵很難去得了。烏坵鄉有大坵、小坵二島二村，設籍人口600多人（長住居民不到30位），面積僅約1.2平方公里，位於馬祖與金門的中心點，西南距金門72浬，東距台中約80浬，對外定期交通只靠15天一航次的軍方船隻由台灣的台中港往返，而且到現在仍是軍事管制區，非當地居民須經申請許可方准登島。因此即使烏坵鄉劃歸金門縣代管，絕大多數的金門人也都沒去過。

高丹華（高丹樺）《我的家鄉在烏坵》書影。（作者提供）

我2018年2月起曾長住金門，讀了金門村史《我的家鄉在烏坵》（高丹華女士著）之後，就一直期待著要帶這本書去現場對照著看，等了四年多，終於如願以償。

6月6日清晨七點，在金門縣文化局文資科楊至臻先生的協助下，我與金門大學建築系曾逸仁教授研究團隊，到金門水頭碼頭和交通部航港局代表會合，一行十餘人搭乘專船於八點出發，頂著大浪前進，同船者有一半以上暈船不適，到了下午二點多，才航抵大坵島附近海面。由於潮汐的緣故，又賴軍方橡皮艇分三次接駁，這才順利登島會勘烏坵燈塔附屬建築物，完成其存廢與再利用的評估工作。

由於此行無法過夜，船長說下午四點就得回航，要爭取晚上十一點之前回到金門，所以別說小坵島上不去，就連大坵島也沒時間走一圈。我雖然不無遺憾，但能親自登上清同治十三年（1874）由英國建築師漢迪森（D.M.Henderson）設計監造完成、2018年指定為國定古蹟的烏坵燈塔，並到塔旁挪威籍塔守雅格森（H.J.Jacobsen，？-1899）的墳墓前憑弔，我已經覺得很幸運了，何況我還去了大坵媽祖廟重建現場，並在觀音廟見到暫時寄放的湄洲島媽祖古神像。

建於清朝同治十三年（1874）的烏坵嶼燈塔。（作者提供）

就在烏坵嶼燈塔上，我取出隨身攜帶的《我的家鄉在烏坵》，翻看書中第43頁的「烏坵島」（含烏坵燈塔、大坵村及碼頭）手繪彩圖，以及第二章「珍貴的島嶼文化：人文資產與冷戰遺址」的幾張老照片，對照著眼前所見景象，果然見識到高丹華筆下「被遺忘的邊陲」的荒涼美景。我看著對面的小坵島，心想1998年烏坵要是真的成為台電公司核廢料的儲存地，那麼現有的傳統漁場、海上紫菜田就將永遠消失了。

烏坵燈塔旁1899年挪威人雅格森的墳墓。（作者提供）

我知道我在烏坵看《我的家鄉在烏坵》，書中所載許多人事物必然早已消失，例如往昔橫行島上的海盜、1949年的殺戮戰爭、1950年游擊隊司令官吳建自製的鈔票（他在一張張草紙上簽名蓋章當作國幣使用，向百姓強行購物），1960年代每張票價12元新台幣的軍中公共茶室，以及高丹華小時候隨手就挖得到的紫水晶……，即使我此刻身在烏坵也是看不到的了。然而，現在看不到並不表示它們過去不存在，而這也正是金門村史書寫的重要意義。

以前我看過公共電視台2003年拍攝的烏坵紀錄片，片中讓我印象深刻的一個畫面是高丹華介紹說烏坵島都是花崗岩，早期沒有樹，很多樹都是阿兵哥畫在房子上和大石頭上的。可惜我們這次停留時間太短，沒能去尋找刻畫在花崗石上的大樹，也無法去參觀居民石頭屋裡的防空洞。

金門烏坵名產：手採野生紫菜。（作者提供）

返航途中，曾逸仁教授說以後應該找幾個朋友包船過來，申請多住幾天，以便深入認識烏坵。我建議最好選在烏坵紫菜採收的季節，那時返鄉的烏坵人多，說不定可以打聽到更多關於烏坵的動人故事。此外，烏坵舊屬福建莆田，老一輩的烏坵人乃台灣罕見使用興化話的族群，這也是值得我們關注的。

寄奉於觀音廟中的烏坵湄洲媽祖古神像。（作者提供）

欣聞出身看守烏坵燈塔家族的高丹華又有新書《那些年我們在烏坵的日子》即將問世，我衷心期待不久的將來，能與朋友再訪烏坵，住在烏坵，讓我們一起在烏坵看《那些年我們在烏坵的日子》，這又會是多麼令人喜悅的難得經驗啊。

（陳益源/成功大學中國文學系特聘教授）