今年的7月和8月，對於英國人民來說，是最黑暗的時刻。春天以來，俄烏戰爭之後，通膨愈來愈嚴重，人民的生活，苦不堪言；7月遇到天乾物燥，世紀熱浪來襲。然而，面對如此的危機，因為強生首相辭職，群龍無首，黨內精英競逐首相大位，無暇顧及民生內政。

去年正式脫歐之後，最難過的炎炎夏日，沒有首相的當家做主，英國迎來的將是，執政黨從2016年脫歐公投的六年以來，第四位的保守黨首相。相較於1979年到2010年的期間，同樣只有四位首相（保守黨的柴契爾和梅傑，工黨的布萊爾和布朗），保守黨的精英折損，已經因為脫歐而重創。

由於大多數內閣閣員近乎集體辭職，強生首相7月7日宣布辭卸黨揆，引發議會內閣制在憲政上的爭議：「國會多數黨的黨揆，就是首相（閣揆）」（反之亦然，首相必須是國會多數黨的黨揆）。換言之，不具備保守黨黨揆身分的強生，並沒有資格擔任首相的職務。為此，保守黨以信任投票，反擊工黨發動的不信任案，保住強生做為「看守內閣」的首相資格，直到新任黨揆9月5日出任首相為止。

這次的茶壺內風暴，起源於財政大臣蘇納克在7月5日率先提出辭呈，數十位閣員迅速跟進辭職，強生首相被迫辭掉黨揆，參選登記結束於7月12日，並從隔天開始正式的競選過程。儘管7月25日第一次的辯論，因為主持人暈倒而半途結束，並不影響最後出線的兩位參選人的短兵相接。依據英國保守黨的規則：每位有志於大位者，要有20個同黨下議院議員的支持；接下來進行一輪一輪的議員投票，一輪淘汰一位參選人，得票少於30票者，都會被汰除；一直淘汰到只有兩位為止；最後，再由黨員投票（含通訊投票），贏的人出任黨揆，同時也成為下一任的首相。

保守黨的下議院議員投票，排名第一的財長蘇納克（Rishi Sunak），今年42歲（1980年），是第三代的南亞移民家境富裕，擁有牛津大學和史丹佛大學的學位，出身於金融界。此外，他的岳父是印度的億萬富翁，家有恆產，是很典型的保守黨精英。

而做為女性的外長，今年47歲的川斯（Liz Truss），在俄烏戰爭過程的發言內容，是強生內閣的鷹派代表。這樣的強硬形象，反而讓她完整、豐富的從政資歷，不為外界所知。同樣是牛津大學畢業，典型的保守黨精英；她過去十年，從柯麥隆、梅伊、到強生內閣，分別做過環境大臣、司法大臣、乃至於外交大臣。

強生在國會的告別演說，向繼任者提出四個建議：親美；援助烏克蘭；減稅；以及疫情鬆綁。然而在後強生時代，又會如何發展，可以從以下幾點個觀察。

其一，誰的政策主張，更能夠延續強勢抗中，堅決支持烏克蘭的路線。其二，誰能受到十幾萬保守黨員的青睞，部分取決於強生的支持與否，部分則與政策主張，是否受到歡迎有關。其三，繼任大位者，要有能力解決目前亟須面對的問題，包括愈來愈嚴重的通貨膨脹問題，可長可短，但卻不是操之在我。

再者，從新首相就任的100天，聖誕節與新年的短期，乃至於明年此時的中期，要如何重振疫情過後的民生經濟，提出「救生民於水火」的因應對策。以及英國脫歐之後，雖然積極配合美國的外交政策，但是，最終還是沒有簽署自由貿易協定，進入美國市場，以彌縫失去歐洲市場的重大經貿議題。

過去對於「硬脫歐」，蘇納克十分堅決，川斯則到最後才支持；目前對於「親美，更抗中」的國家走向，川斯十分堅決，蘇納克則進入黨員投票階段之前，才提出強力抗中的政策主張。兩人最重要的差異，除了性別和種族以外，主要有兩點：川斯主張減稅，並舉債支應暫時性停徵現有的綠色能源稅；蘇納克則希望先控制住通膨，然後再談減稅的問題。

有鑒於經濟社會問題，層面複雜，糾結難解，兩者程度上的差別，在於政策的優先順序，輕重緩急。對於新首相上任後第一年的重責大任，無論是誰勝出上任，所提出因應對策的優先順序為何，面對的都是前途未卜，徬徨不安的人民，以及瞬息萬變的世界。