有個年輕人到美國創業，有天暴風雪，他甚為驚喜，從未看過這樣好看的大雪。乃開車出去欣賞，那裡雪大就往那裡開。

過了一會停車附近雪快速堆高，警覺要趕快離開，但車子居然熄火不能開動。這下子，開始驚惶，推開車門，冷得要死，且空無一人，乃又鑽進車裡。越想越害怕，此時有位黑人用手掃了掃他窗上玻璃積雪，示意他下車。他心想完蛋了，一定是搶劫，沒命了。

上帝傳達的聲音

進了黑人車子後，問黑人司機，先生你是做甚麼的？他說我是牧師。這位年輕人鬆了一口氣，立刻想到，這是上帝在救他。他又問黑人牧師，你怎麼曉得我在這裡？牧師說，我也不知到你在這裡，只是有聲音要我出來看看，我就隨意的開，然後就看到你了。

這位年輕人乃向上帝禱告，「神哪！祢給我這麼多，我能為祢做甚麼？」後來他去唸了神學院，到緬甸偏遠鄉村當牧師，牧養教會，後死在緬甸。

莫不是巧合？

2022年7月17日中國時報有篇報導：回憶丈夫小中風的那一天。「俠女搭救連戰，方瑀驚嘆奇蹟善緣」。

原來是連夫人方瑀回憶6月10日連戰陪她到附近髮廊洗髮時，突然癱在椅子上，當時決定先回家，再電詢醫師如何處理。不料此時一起洗頭的台大陳姓教授，說連先生情況很危險，應立刻送醫院。陳教授與台大醫院熟，立刻聯絡好台大，一群人直奔台大醫院急診室，住進加護病房，終於挽回生命，現已安全出院。

台大陳姓教授是他們救命恩人。但陳教授又是怎麼及時出現的呢？陳教授原去牙科診所看牙，剛好有位90幾歲老先生商請先看，陳教授乃延後看牙，看完來洗髮，剛好碰上連前副總統中風，協助救回一命。這其中幾個巧合連在一起，連戰活命了。是誰安排這些救命巧合的呢？

為上帝幫助人

回顧2010年11月26日，五都選舉的前晚，連戰的長子連勝文正在台北縣為陳鴻源先生造勢助講。有歹徒欲殺害陳鴻源，但卻看錯人，誤殺連勝文。連勝文血流滿面，但子彈並未真正擊中大腦，連勝文被救活。但子彈從他面部滑出去，擊中一位坐輪椅者頭部送命。後來，歹徒本想開第二槍，但遇卡彈，否則連勝文可能凶多吉少。

上帝真是眷顧連家，父子都有這樣性命攸關的奇遇。連府多為基督徒，我不知道連家的人，是不是也曾對上帝說：「祢為我們家做這麼多，我們能為祢做甚麼呢？」網上資料，連府是屬於高財富的人家，是不是應該拿一些出來，做一些榮神益人的事？否則有一天見上帝面時，上帝會說：「孩子！我為你們家做這麼多，你們怎麼只為我做這樣一點點呢？」

積財寶在天上

蘋果創辦人賈伯斯癌症逝世已十多年，逝世前躺在病榻上說：世人所羨慕的財富及好名聲，我都有，但這些現在對我都毫無意義了。如今我們都年過80，很快就不見了。世間財富絕不會是我們的，只有拿出來榮神益神，才可積財寶在天上啊！

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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