裴洛西訪台雖是「暫定」，大概已成定局。習拜會中，很重要的四個字是習近平要拜登「管控分歧」，這是拜登做不到的，他管不了裴洛西，更控不了裴洛西。
這齣精彩大戲還在後頭。裴洛西怎麼去台灣可以有不同的劇本，有不少人正在寫。最精彩的也許是這一個。
俗語道「兵不厭詐」。有美國軍機朝台灣飛來，松山機場已經擺好迎接裴洛西的舞台，「歡迎美國議長裴洛西訪台」的紅布條掛在顯眼的高處。蔡英文的座駕正朝松山機場進發，大家都全神貫注望著天空。台灣的軍機也升空盤旋，以表示歡迎。
就在這時，一艘美國的潛水艇在台灣西南海域浮出水面，旁邊恰有一艘台灣的船艦等候多時。兩位老太太從兩艘船艦出來，見面喜不自勝，一起合影留念，有話可在別後用電話或視訊聯絡，於是彼此匆匆道別，潛水艇重新潛入海中，無影無蹤。
這一招叫「聲東擊西」。大家全都以為裴洛西會從天而降，不料她老人家竟從海裡冒出來。
裴洛西的固執好勝和台灣的凱子外交，會遺留給台灣什麼麻煩，範圍很廣，項目太多，就不容易猜測。這一次，裴洛西老太太的訪台，可以一詩描述：
低調去台灣，
看花花正發；
一日雨來淋，
香色盡凋零。
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