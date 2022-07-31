1992年10月底至12月初所達成的「九二共識」，是因為當時海峽兩岸皆有雙方接觸的需要，以解決雙方民間交流之後，所產生的一些事務性的問題。

海基會與海協會當時對於「一個中國原則」的政治內涵有分歧，但雙方終於有了妥協及諒解，產生「兩岸都堅持一個中國的原則，努力謀求國家的統一。但在海峽兩岸事務性商談中，不涉及一個中國的政治含義」的「九二共識」。

7月31日前海基會董事長洪奇昌在《中國時報》，發表了「拜習會後兩岸應務實對話」，是民進黨政治人物中難得的一篇理性的文章。

其中洪奇昌董事長的論點，應更深入的探討，即美方「反對片面改變現狀」。

吾人應先探討中國大陸、美國及台灣有無「片面改變現狀」。

2016年川普總統執政之後到現在的拜登總統，美國由對中國的接觸政策改變為遏制政策，在經濟、貿易、關稅，科技、人員交往等方面進行制裁或限制。在軍事方面，美國由歐巴馬總統的重返亞洲戰略，進一步擴展為印太戰略，拉攏「五眼聯盟」及日本，韓國，企圖形成新的對中國大軍事圍堵。

美國對兩岸的政策，從1979年以來一直遵守美中三項公報及《台灣關係法》，在美中建交公報中，美國「認知台灣是中國的一部分」。但今年5月美國務院在官網上正式除去「台灣是中國的一部分」，謹維持「不支持台獨」。

由於2016年以來蔡英文政府對美採取一面倒政策，美國為維持在遠東第一島鏈的強權利益，將無外交關係的台灣，提升到準聯盟關係，美參眾兩院近6年來通過多項惠台法案，鼓勵對台軍售，高官赴台。美國防部官員甚至要求台灣恢復徵兵制及進行巷戰的訓練。

以上所言是兩岸關係的「大氣候」，因為美國的對中國的政策的改變，也改變了現狀。

在兩岸關係的「小氣候」上，蔡英文總統2016年以來，不承認「九二共識」，採取「反中、抗中、去中」政策，再加上全面親美，因此，台灣是否也在片面的改變現狀。有蔡英文政府所引起的「因」，才有今日台海危機的「果」。

洪其昌董事長提到了2016年蔡英文總統就職時的提出，民進黨會根據1、1992年兩岸兩會會談的歷史事實與求同存異一的共同認知，這是歷史事實；2、中華民國現行憲政體制；3、兩岸過去20多年來協商和交流互動的成果；4、台灣民主原則及普遍民意，這四項即有政治基礎，持續推動兩岸關係和平發展。這是民進黨政府多年來一貫持續的主張和立場。

中國大陸2016年以來，仍然留了一扇門，請蔡英文總統填寫尚未完成的考卷。筆者的看法，既然認知1992年兩會會談的歷史事實與求同存異的共同認知，不妨請蔡英文政府將歷史事實及求同存異的共同認知，也全盤向台灣民眾公佈出來。

現階段台海危機主要是民進黨與中國大陸當局沒有互信關係，更無對話溝通。大陸方面經常說一句話：「聽其言，觀其行」。民進黨若放棄「反中、抗中、去中」政策，兩岸和平及對話自然會再次重現。

此時此刻，洪昌董事長提出務實對話的建言，值得敬佩。（作者為前海基會副秘書長、前中國廣播公司總經理）

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